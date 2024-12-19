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Элита должна рисковать жизнью: сальвадорский террор и "пирамида Маслоу", - Андрей Школьников
01:13 20.12.2024

Одной из известнейших поп-песен 90-х годов в России (написана в 1997 г.) стало произведение группы "Машина времени" / Андрея Макаревича* – "Однажды мир прогнется под нас". Эта песня не была гимном 80-х, но стала квинтэссенцией, финальным аккордом процессов, настроений и мечтаний оторванных от реальности, выросших в сытых, тепличных условиях детей советской номенклатуры. Уверенные в собственной значимости, гениальности и глубоком понимании всех процессов профаны рвались менять мир согласно придуманным шаблонам.

Идеализированное и упрощенное представление характерно для юности и молодости, когда энергия бьет ключом и кажется безграничной, а любые проблемы и сложности со временем пройдут, ведь границ возможного нет. Как правило, по мере взросления, обретения опыта и мудрости, взгляды меняются. Однако, инициативные, ограниченные идеалисты и романтики являются замечательным источником инициатив дичайших социальных экспериментов. Не нужно разрабатывать и готовить сложные и небанальные планы, достаточно поставить у рычагов управления такого индивида, а далее наблюдать со стороны, мягко корректируя и советуя. Он сам будет активно строить нежизнеспособную утопию.

Со стороны происходящие события могут казаться "хитрым планом", а на деле быть деятельностью инициативного идиота. Примером подобного являются эксперименты в Аргентине, Сальвадоре, Эквадоре и др., где специально отобранные "либертарианцы" пытаются создавать государства-корпорации, совершенно не понимая, насколько хлипкие и недолговечные конструкции у них выходят.

Концепция и сценарий "Мир корпораций" является маловероятным и труднодостижимым аттрактором для человечества в XXI в., но он имеет своих адептов. Последние уверены, что принципы менеджмента и корпоративного управления могут быть легко и эффективно перенесены на управление государством и обществом. В 2019 г. президентом Сальвадора стал Найиб Букеле (р. 1981 г.), который крайне жестко приступил к изменению жизни, устроив откровенный террор в отношении криминала.

В небольшой (6,5 млн. человек) центральноамериканской стране сложилась типичная для региона ситуация – очень слабая, коррумпированная государственная машина вкупе с отсутствием ресурсов и перспектив, сформировали вакуум власти, порядка и законности. Криминальные структуры со временем стали одним из столпов общества. Новый глава решил, что террор и беззаконие можно победить еще большим террором и беззаконием. На первом этапе была произведена чистка силовых структур, после чего начали хватать всех подозрительных и помещать в условия уровня "концлагерь".

Камеры 100 м2, с 80 спальными местами в виде 4-х уровневых стальных нар, без матрасов, используются для содержания более сотни человек, осужденных на десятки лет экспресс-судом. Растянутая во времени казнь, направленная на жесточайшую психологическую ломку и уничтожение личности. Ни о каком перевоспитании речи не идет, возвращать прошедших подобное людей в общество крайне опасно - практически гарантированные психопаты, но это никто делать и не собирается.

Само общество настолько устало от разгула преступности, что готово рукоплескать подобным мерам. Проблема шире – кроме мести и жестокости власть ничего не может дать, да и не собирается. В лучшей логике вульгарно-упрощенной модели менеджмента "Пирамида Маслоу", людьми планируют управлять, превратив их в полуживотных. Последние должны жить на подножном корму, как-то добывая себе пищу натуральным хозяйством и/или обменом, государству-корпорации от них ничего не надо кроме послушания и незаметности, одновременно и они ничего не должны ждать от государства за одним исключением – физической безопасности.

Реформы построены на примитивных моделях психологии людей и общественных законах, оттого на выходе простые, понятные и соблазнительные перспективы. Действующих лиц совсем не смущает, что они пытаются воспроизвести модель раннего капитализма, периода огораживания в Англии. Результат будет предсказуемым и многократно описанным, в первую очередь марксистами.

Деградация простого населения довольно быстро перекидывается на элиты, отсутствие вызовов, сложностей и проблем ведет к падению пассионарности, интеллектуального уровня и вырождению. Единственный, известный человечеству и работающий вариант – элита должна регулярно рисковать жизнью и бороться за нее. Отступление от этого правила привело к падению Спарты. Попытки превращения простого населения Сальвадора в полуживотных, очень скоро превратит элиты в еще худшую разновидность. В какой-то момент последние не смогут поддерживать сложившуюся систему, и она рухнет.

В качестве альтернативы испытаний огнем, мечом и интригами, чтобы держать элиту в тонусе, в том же Сальвадоре начали пытаться использовать модели Искусственного интеллекта, как элемент и замену государственного управления. Результат понятен – в долгосрочной перспективе ничего не изменится. В систему будут встроены более сильные механизмы, но основная беда любых подобных ограничителей – верхушка живет над ними. Можно найти множество примеров, как предатель был наверху системы, но контрразведке долгое время не позволяли его трогать и проверять - это уважаемый, статусный и важный индивид.

Применяемый руководством потенциальной страны-корпорации террор может на время стабилизировать ситуацию, запуганное простое население будет бояться даже косо взглянуть. Пока есть внешний интерес и энтропию в конкретной системе уменьшают за счет внешних воздействий, формируется иллюзия успеха, но бесконечного внимания извне не будет. Система станет замкнутой и в дело вступит второй закон термодинамики, который гласит, что энтропия в замкнутой системе может увеличиваться (необратимые процессы) или оставаться неизменной (обратимые). В нашем примере попытки разделения приведут например к тому, что внутри элиты появится очень талантливый / гениальный индивид / группа с совершенно другими ценностями и идеалами, который сможет обмануть систему, а после и разрушить ее, в борьбе за свои идеалы и/или власть.

Чем совершеннее будет система защиты, тем больше устойчивость и период стабильности, но и Прометей окажется более сильным и непредсказуемым. Сложность и вариативность человеческого сознания и интеллекта таковы, что шансы на моделирование и понимание его в ближайшие поколения исчезающе малы.

В отношении Сальвадора и попыток подражания его борьбе с криминалом со стороны других стран и режимов – шансы на долгосрочный успех отсутствуют. Потребности людей много шире минимальных биологических и обеспечения безопасности, особенно при наличии высокой информационной связанности мира и расслабленности элиты. Закручивание гаек и борьбу с криминалом нужно проводить как часть комплексной терапии, в изолированном виде в перспективе выходит еще хуже, обратная волна накрывает полностью.

И, да, нечто подобное творит ЦБ РФ, борясь с инфляцией, но не поддерживая экономику, не расширяя денежную массу, т.е. недостаточно кредитуя даже стратегические отрасли и направления…

*лицо, признанное иностранным агентом
19.12.24

Источник - завтра
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