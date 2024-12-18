Новый год как приключение и открытие. Что ищут (и находят) иностранцы в РФ

01:20 20.12.2024 НОВЫЙ ГОД КАК ПРИКЛЮЧЕНИЕ И ОТКРЫТИЕ

Звон колокольчиков, терпкий запах хвои и аромат имбирного печенья… В преддверие Рождества и Нового года весь мир окутывается волшебством. Но как празднуют эти дни люди в разных уголках света – в том числе и в тех, где никогда не выпадал снег? Журнал "Хан-Тенгри" поговорил с людьми с трех разных континентов, которые приехали в Россию по любви, чтобы узнать, что делает зимнее празднование особенным для иностранцев – как на родине, так и в России.

Новый Год как приключение и открытие

Как Вас зовут и откуда Вы?



Ан: Меня зовут Ан Джунхеон. Я из Южной Кореи, Сеул. Конечно, вся моя семья - корейцы, и мой родной язык - корейский. Причиной моего приезда в Россию стала рекомендация родителей и мой личный интерес к России.



Линь: Меня зовут Линь Фан, я из Вьетнама, родной город – Фантхьет. Мои родители тоже вьетнамцы. Это место, где я родилась. Из выученных языков – русский, английский и японский.



Эмилио: Меня зовут Эмилио Вильясеньор, и я из Мексики, Гвадалахара. Естественно, сам я мексиканец, и мои родители тоже. Папа -- инженер по телекоммуникациям, а мама -- менеджер в гостинице.



Яннис: Меня зовут Яннис Райнерс. Я родом из ФРГ. Я никогда не жил в городе, всегда в маленькой деревне, Лехе, которая находится в Нижней Саксонии. Гражданство немецкое, я сам немец, мои родители – немцы, вся моя семья всегда была немецкой. Однако я знаю, что более 150 лет назад часть моей семьи иммигрировала из Нидерландов в Королевство Ганновер. В любом случае, я могу документально подтвердить, что большая часть моей семьи всегда жила в нашей маленькой деревне Лехе – я занимаюсь генеалогией, и самым старым документом моей семьи, который я нашел, было свидетельство о браке от 1729 года.



Почему решили приехать в Россию? Чем тут занимаетесь?



Ан: Я приехал в Россию, потому что очень заинтересовался российской историей, обществом и российской дипломатией. Сейчас я изучаю международные отношения в Высшей школе экономики.



Линь: В России я учусь, работаю в юридическом отделении, а родители ведут свой бизнес. Мы переехали вместе, когда мне было десять лет.



Эмилио: Я решил переехать в Россию после одного очень приятного опыта, который открыл мне новый мир. В 2019 году, в то время, когда я еще жил в Мексике и начинал изучать русский язык, у меня появилась возможность участвовать на конкурсе, организованном посольством РФ в Мексике. Конкурс назывался "Живая Классика". Там мне надо было выучить какой-нибудь фрагмент стихотворения на русском языке, а потом с ним выступить. Я получил возможность поехать в летний лагерь полностью бесплатно, при финансировании правительства РФ. Лагерь называется АРТЕК, и я там был 3 недели, где получил незабываемые впечатления, впервые познакомился с многочисленными культурами со всего мира, нашел друзей на всю жизнь. До лагеря я трое суток гулял по Москве, еще трое – после. Честно говоря, я сразу влюбился в этот безумно красивый и огромный город. Я захотел вернуться. Поэтому я решил поступить сюда в университет.



Яннис: Я начал учиться в Высшей школе экономики в Москве в 2021 году. До этого я один год специально учил русский язык в своем университете. Это была моя мечта – увидеть мир за пределами Германии. Особенно меня интересовал Советский Союз и все его преемники, особенно Россия. Правда, я думал, что буду учить русский, как языковой предмет – а теперь учу новый для себя язык на русском. Да… немного просчитался (смеется). Мне хотелось бросить вызов самому себе. Хотел, чтобы в жизни было настоящее приключение, и хотел иметь что-то такое, что другие соискатели не могут предложить. В то время, как другие на Западе говорят только о России, я хотел быть тем человеком, который действительно будет знать, о чем говорит, когда речь заходит об этой стране. И, конечно, я приехал сюда, потому что надеялся, что смогу завести роман со славянской девушкой – может быть, навсегда. Я вижу в России огромный потенциал из-за ее географического положения и того, как мир изменится в будущем. Это положение будет влиять на глобальный жизненный потенциал и качество жизни.



Какие традиционные праздники, связанные с Новым Годом или Рождеством (или их аналоги), отмечают в Вашей культуре?



Ан: В Корее тоже есть Новый год и Рождество. Новый год отмечается как Солнечный Новый год (1 января), так и Лунный Новый год (середина февраля). Рождество празднуют 25 декабря, как и в Европе. Рождество и Новый год – большие праздники в Корее.



Линь: Мы больше отмечаем Новый год, но у нас есть свой лунный календарь, и мы отмечаем этот праздник по нему. Есть также лунный праздник, примерно в сентябре-октябре, но он отмечается в разное время.



Эмилио: Рождество у нас в Мексике, как и во всех латиноамериканских странах, отмечается 25 декабря. А двадцать четвертого у нас сочельник, так как мы в основном католики. Новый год для нас тоже очень важен, а это означает семейное времяпровождение.



Яннис: В Германии Рождество традиционно отмечают 24, 25 и 26 декабря. Сочельник (24 декабря) имеет особое значение. Новый год празднуется 31 декабря, в канун Нового года. Адвент (прим. автора: предрождественский период в католической церкви) и День Святого Николая 6 декабря также являются типичным временем подготовки. Чем религиознее люди, тем важнее для них 24, 25 и 26 декабря. Однако есть и представители других религий или агностики/атеисты, которые отмечают только некоторые из этих дней или не отмечают их вообще.



Сильно ли празднование в Вашей культуре отличается от празднования в России?



Ан: На мой взгляд, русские праздники и корейские праздники сильно отличаются. Русские праздники обычно проводятся дома с семьей, а корейские праздники обычно проводятся на улице с друзьями, правда, это среди молодежи. Конечно, Лунный Новый год - один из двух главных праздников в Корее, и его почти всегда проводят с семьей. Обычно в это время корейцы едут в дом к бабушке и дедушке и собираются всей семьей.



Линь: Ой, конечно, огромные отличия. Во-первых, у нас на Новый год нет елок. Мы ставим мандариновые деревья или сакуру. Вместо подарков взрослые дарят детям деньги, а дети, чтобы отблагодарить взрослых, желают им удачи и успеха. Также у нас первый человек, который войдет в дверь дома, должен быть тем, кто соответствует по возрасту хозяину квартиры – чтобы целый год был удачным. А еще в первые три дня Нового года нельзя подметать пол, чтобы "не выметать удачу".



Эмилио: В отличие от россиян, никто в Мексике не отмечает Новый год с друзьями, обязательно с семьей!



Яннис: Да, различия есть. Например, в Германии больше внимания уделяется Рождеству, чем Новому году. Я пока не встречал здесь россиян, которые бы активно праздновали Рождество. С другой стороны, Новый год в России даже более выражен и важен, чем в Германии. В Новый год многие семьи в Германии традиционно смотрят старую театральную постановку из Великобритании на немецком Первом канале под названием "Ужин на одного". Каждый год это одна и та же пьеса, но она имеет культовый статус. Также устраивается множество фейерверков. Здесь много взрывчатки, ракет и батарей. Это немного опасно, но я часто делал это со своими братьями и двоюродными сестрами – это было наше любимое развлечение. В Москве я такое видел нечасто. Многие молодые люди после Рождества или Нового года идут на дискотеки веселятся с другими, а старики сидят дома – я видел такое и в Москве.



Как Вы украшаете дом, используете ли элементы декора, характерные для Вашей культуры?



Ан: Особых украшений к Новому году нет. Но на Рождество, как и в России, ставят елку. Мы, корейцы, обмениваемся подарками.



Линь: Вместо всяких новогодних игрушек у нас висят плакаты с китайскими иероглифами, которые символизируют удачу. Конечно, есть закуски, которые мы предлагаем, если гости приходят к нам в дом.



Эмилио: Обычно у нас есть елка и гирлянды, как везде. Что отличается, и что очень важно – это "миниатюрный макет рождения Иисуса Христа" (вертеп – авт.) Он важный элемент украшения, особенно для старшего поколения. Я бы даже сказал, что это соревнование: показать, у кого самый красивый макет на районе.



Яннис: В Германии мои родители, бабушка и дедушка украшают дом моих родителей венком Адвента, сказочными огоньками и рождественскими игрушками. Центральное место занимает рождественская елка, которую обычно украшают свечами и орнаментами. По традиции, во время Адвента, то есть за четыре недели до Рождества, на венке зажигается одна свеча. Каждую неделю добавляется еще одна свеча. К четвертому Адвенту на венке из еловых веток зажигают 4 свечи. Кроме того, часто ставят статуи некоторых "зимних" животных (лосей, оленей).



Сильно ли отличаются блюда, которые подают в России к столу на Новый год от того, что готовят в Вашей стране? Что обычно готовят у Вас?



Ан: Мы не кушаем в KFC, как в Японии (прим. автора: жареная курица из KFC в самом деле является традиционным рождественским блюдом в Японии). Но корейцы очень любят курицу. В Корее на Новый год обычно готовят ттоккук - блюдо из рисовых лепешек (суп с клецками). Существует традиция: если мы съедим ттоккук, то к жизни прибавится год.



Линь: Да! На Новый год у нас обязательно должно быть пять блюд. Среди них, как правило, всегда суп, а также традиционный символ Нового года – рисовый пирог баньтьынг (в форме квадрата и с начинкой из мяса и риса). Чтобы сделать такой пирог, собирается вся семья, так как он готовится на огне девять часов. Это очень мило, особенно когда все снова собираются у дедушки с бабушкой, и все родственники снова видят друг друга.



Эмилио: Да, новогодние блюда очень сильно отличаются. Нет холодца! Но у нас есть такие блюда как ромеритос (рыба с соусом), тамале (тесто из кукурузной муки, внутри которого могут быть мясо, овощи или даже фрукты), бунуэлос (жареные кружочки кукурузного теста, сладкие, похожи на чуррос) и многое другое.



Яннис: В рождественский сочельник у нас подается традиционная семейная еда, например, говядина с краснокочанной капустой и картофелем, а в конце – десерт. После этого Рождество празднуется под украшенной елкой с подарками. Мы пьем и едим до поздней ночи. На следующий день, в день Рождества, родственники приходят в гости или мы их навещаем. Снова едим и пьем. Много глинтвейна, много другого алкоголя.



С кем обычно празднуются подобные праздники в Вашей культуре – с друзьями, с семьей или коллегами? Как праздновали Вы – на родине и в России?



Ан: Рождество и солнечный Новый год обычно проводят с друзьями, а Лунный Новый год – с семьей. В России я обычно остаюсь дома или путешествую. Ну, конечно – авиабилеты в такое время дорогие.



Линь: С коллегами мы отмечаем позже, сначала с семьей. А потом уже приходят гости, чтобы поздравить и подарить детям деньги.



Эмилио: Мы всегда отмечаем праздники с семьей. В России я праздновал с друзьями из Латинской Америки, а один раз с близкими друзьями с Балкан.



Яннис: В Новый год приглашаются друзья или члены семьи, а в полночь запускают в воздух петарды и ракеты. После этого устраивается большая вечеринка, и все желают друг другу счастливого Нового года и крепкого здоровья! Первого января люди ходят от дома к дому в округе и также поздравляют всех с Новым годом (и, конечно, все еще пьют). Кстати, во многих семьях в новогоднюю ночь едят картофельный салат с сосисками. Когда празднование проходит в больших пабах, можно поесть что-нибудь более изысканное. Обычно это огромные буфеты. А вот на севере Германии и особенно в деревне более популярны соседские посиделки с картофельным салатом и алкоголем.



На ваш взгляд, сильно ли отличается празднование Нового года/Рождества в России от празднования на родине? Что Вам в этом нравится, а что нет? Что Вы находите интересным, а чего не хватает? Поделитесь Вашими ощущениями.



Ан: Русский Новый год обычно празднуют дома в кругу семьи. Это впечатляет. Новый год в Корее обычно длится три дня. Приятно, что праздник русского Нового года длится около недели. Но обидно, что почти везде закрыто. В Корее магазины обычно открыты даже в Новый год, есть много мест, где можно потусоваться. Сходство в том, что в России каждый новогодний праздник бьют куранты на Красной площади, а в Корее бьют в колокол на Босингаке на площади Кванхвамун в центре Сеула. Правда, в Корее президент не выступает по телевидению публично.



Линь: Если честно, празднование очень сильно отличается. Это очень атмосферно, когда во Вьетнаме вся страна одновременно готовится к Новому году, одному и тому же празднику – и, несмотря на разные традиции празднования, точно то же самое происходит и в России. Я заметила, что в России очень многие перед Новым годом слушают пожелания от президента. У нас не так – мы больше внимания уделяем сериалам, которые во Вьетнаме смотрят перед наступлением Нового года. Правда, я скучаю по времени, когда у нас было больше вьетнамских украшений в доме: сейчас с этим стало гораздо сложнее.



Эмилио: У меня были экзамены во время Рождества... Мне, если честно, стало грустно, так как это очень важное время года для меня. Что касается Нового года -- всегда был кто-то, с кем можно было его отметить.



Для меня было удивительно впервые отметить эти праздники вместе со снегом. То есть, вместе с настоящей зимой: у нас просто рассказывают про нее. Ведь у нас совсем нет снега, изредка в горах. В этот момент я как будто снова стал маленьким ребенком и увидел картинку зимы и Рождества вживую. Я заметил, что в обеих странах не важно, с кем ты отмечаешь. Самое главное – наслаждаться моментом с окружающими людьми.



Яннис: Я не думаю, что различия огромны, но я вижу, что католические или протестантские традиции не играют здесь никакой роли. Новый год здесь гораздо важнее, чем в Германии. В основном люди, которые долгое время не виделись, встречаются снова. Воссоединяются семьи, друзья. У многих хорошее настроение. Проблема, однако, в том, что я сам атеист. Поэтому я не праздную Рождество, празднует моя семья (смеется). Поэтому мне все равно нравится сидеть с семьей, есть и пить вместе с ними. Раньше моя семья традиционно ходила в церковь на Рождество, но я убедил их перестать ходить. Теперь это касается моих братьев и родителей. Мои бабушка и дедушка по-прежнему глубоко католики. В целом, в Германии можно наблюдать интересное явление: многие люди уходят из церкви или являются христианами только "на бумаге". Тем не менее, украшения, про которые я рассказал, остаются в доме.



Я ценю, что в России не так много религиозных пристрастий, что это светское государство. Лично я атеист и не нуждаюсь в религиозных праздниках. Тем не менее я очень счастлив, когда снова вижу свою семью и друзей, а в Новый год здесь царит приятная атмосфера: хорошая еда, музыка, радость и любовь.



Да, вот еще что: совершенно чудесно, что каждый Новый год здесь выпадает снег и так холодно. Я обожаю зиму и снег! В северной Германии это не всегда так. Там часто просто холодно и мокро (смеется).



Вопросы задавала Софья Гер Источник - ia-centr.ru

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