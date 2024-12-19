Путин ответил за Сирию: хозяин Кремля дал мощный отлуп Эрдогану, - Мих.Ростовский

08:20 20.12.2024

ВВП провел Прямую линию победителя



"Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться", – так в ходе своей "Прямой линии" с народом и СМИ Владимир Путин ответил на вопрос о том, как его изменили без малого три года СВО. Но, похоже, все эти изменения никак не повлияли на способность Президента РФ заниматься троллингом – тонким, практически незаметным для тех, кто "не в теме", но при этом очень чувствительным для его объекта. Во время Прямой линии ВВП 2024 года таким объектом стал президент Турции Реджеп Эрдоган – лидер, который стал главным организатором свержения правительства Башара Асада в Сирии и который, как на это намекнул Путин, превратился таким образом в "отца" грандиозной геополитической победы своего заклятого врага – Израиля.



Прямая линия Владимира Путина в декабре 2024 года проходила на достаточно благоприятном для Кремля общем политическом и геополитическом фоне. По традиции, в начале подобных мероприятий Владимир Владимирович очень предметно высказывается о ситуации в российской экономике. И в уходящем году российская экономика Путина точно не подвела: "В прошлом году, как известно, рост экономики у нас был 3,6 процента, в этом году будет 3,9, а может быть, и четыре даже… Это означает, что за два года рост экономики составил около 8 процентов… В Штатах – 5–6 процентов, в Еврозоне – 1 процент, в ведущей экономике Еврозоны, в Германии, – ноль. Судя по всему, и на следующий год будет ноль".



Все сейчас очень неплохо для Кремля и на других "фронтах" (и на фронтах без кавычек): Российская армия постоянно наступает в Донбассе и планомерно вытесняет противника из Курской области. Новым президентом США избран политик, который относится совсем без сантиментов к Зеленскому и настроен на скорейшее установление мира на Украине. Сочетание этих и других факторов позволило президенту начать свою Прямую линию с шутки (как мы видим, совсем шутить ВВП все-таки не перестал): "Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска: и секунды, и пули. К сожалению, и пули сейчас свистят. Так нам страшно, "ужас-ужас". Ну "ужас". Но не "ужас-ужас-ужас".



Однако есть ситуация, которую зарубежные "доброжелатели" России оценивают для нашей страны именно как "ужас-ужас-ужас". Это, разумеется, новая геополитическая реальность в Сирии: политический режим, в стабилизацию которого Москва вложила огромное количество самых разнообразных ресурсов, неожиданно для наблюдателей вдруг сложился как карточный домик. Россия в одночасье лишилась "витрины" своих стратегических успехов на Ближнем Востоке. И было бы наивным ожидать, что "горячо радующиеся" успехам РФ ее бывшие "партнеры" с Запада упустят свой шанс привлечь внимание Владимира Владимировича к этому факту. В роли первого такого атакующего выступил Кир Симмонс из американский телекомпании NBC, который присовокупил к уходу Асада потери в ходе СВО и даже гибель генерала Кириллова в результате террористического акта – и сделал из этого вывод о том, что "господин президент, когда вы встретитесь с президентом Трампом, вы будете более слабым лидером".



Путину очень понравилось дискутировать с Киром Симмонсом. В какой-то момент даже казалось, что ВВП не прочь изменить формат Прямой линии и устроить вместо этого индивидуальное интервью. Но вот, когда Президент РФ отвечал американцу про Сирию, ему явно приходилось сдерживать себя: "Вам и тем, кто платит вам заработную плату, хочется подать все, что происходит в Сирии, как какой-то сбой, поражение России. Уверяю вас, что это не так. И скажу почему. Мы ведь пришли в Сирию 10 лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах, скажем, в Афганистане. В целом мы своей цели достигли".



"В целом" – какое же это емкое словосочетание! Сколько в нем скрыто и сколько в нем намешано – тут, например, и нежелание давать геополитическим оппонентам поводы для злорадства, и готовность сразу с места в карьер начать принципиально новую игру. Сначала ВВП попытался использовать против Запада его же пропагандистскую линию: "Даже те группировки, которые воевали в свое время с режимом Асада (обратите внимание – не с "правительством", а именно с "режимом), с правительственными войсками, тоже претерпели внутренние изменения. Недаром сегодня многие европейские страны и Соединенные Штаты хотят наладить с ними отношения". Дальше прозвучал следующий пассаж: "Мы поддерживаем отношения со всеми группировками, которые там контролируют ситуацию, со всеми странами региона. Подавляющее число из них говорит нам о том, что были бы заинтересованы в том, чтобы наши военные базы в Сирии остались".



Итак, Россия – незаменимый партнер для Сирии при любом режиме, при любом правительстве и при любой группировке? Как говорится, поживем – увидим. Но вот до чего мы уже дожили – до крайне вежливого по своей внешней форме, но крайне жесткого по своему внутреннему содержанию путинского отлупа Эрдогану. Посвященный Сирии вопрос турецкого агентства Анадолу был сформулирован таким образом, что от ВВП требовалось жестко осудить сирийскую военную операцию Израиля – страны, которую президент Турции еще осенью прошлого года объявил своим главным врагом.



Но Путин предпочел "играть по своим собственным правилам": подробно – я бы сказал даже, для кого-то мучительно подробно – объяснил, почему "Израиль стал главным бенефициаром" последних событий в Сирии, и не исключил даже такого варианта развития событий, при котором эти события станут прологом к созданию объединенного курдского государства. Никакими открытыми критическими замечаниями в адрес Эрдогана это не сопровождалось. Но этого и не требовалось. Президент Турции – главный организатор свержения режима Асада. Но из слов ВВП прямо вытекало: вместо Турции вся выгода от действий Эрдогана досталась Израилю – стране, которая, действительно, не веря своему счастью, сейчас "стрижет купоны" в Сирии и радикально – даже фантастически радикально – улучшает свои стратегические позиции. А заход про возможное объединенное курдское государство – это и вовсе удар под дых. "Великий Курдистан" – самый страшный геополитический кошмар Эрдогана, то, против чего он страстно боролся всю жизнь. Но, как гласит, известная шутка "за что боролся – на то и напоролся" (или, давайте не будем забегать вперед, возможно напорется).



Вот такая у Путина в этом году получилась Прямая линия – Прямая линия лидера, который явно чувствует себя победителем и готов "в любое время" очно обсуждать условия мирного соглашения по Украине с Трампом, но совсем не обязательно с Зеленским. Если этот персонаж вновь выиграет на Украине президентские выборы, то тогда, как сказал Путин, он в глазах Москвы вновь станет легитимным. А пока, в отличие от спикера Верховной рады, он таковым не является. Как эта политическая и юридическая коллизия повлияет на ход украинского мирного процесса – вопрос, который пока остается открытым. Но закрыть его точно удастся не раньше следующего года.

19.12.24