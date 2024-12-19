Тегеран приблизился к протестному блэкауту, - И.Субботин

08:23 20.12.2024

19.12.2024



Иранцев хотят приучить к перебоям электроснабжения

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Иран сталкивается с серьезным кризисом в сфере энергетики. Власти санкционировали меры по отключению электричества для домохозяйств, чтобы поддержать промышленность в условиях растущего дефицита. По словам экспертов, у Тегерана не хватает топлива для производства электроэнергии. Меры экономии не раз подстегивали протестную активность иранской улицы.



Отключение электричества и призывы Тегерана к экономии энергии – это необходимые шаги, заявила официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани. По ее словам, подобная политика экономии продиктована заботой о промышленном производстве в стране, которое может остановиться из-за дефицита ресурсов. Фатеме Мохаджерани добавила, что профильные структуры работают над тем, чтобы свести перебои к минимуму.



Власти Исламской Республики санкционировали отключения света в домах, на улицах и автомагистралях. Оппозиционный Тегерану спутниковый канал Iran International отметил, что 18 провинций страны оказались изолированы из-за перебоев в подаче электроэнергии. По его данным, повсюду закрываются учебные учреждения и административные объекты. Растут признаки того, что промышленные зоны Ирана по-прежнему сталкиваются с отключениями.



Власти страны не спешат вносить конкретику, что именно привело к такому масштабному кризису. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан призвал соотечественников экономить: носить максимально теплую одежду дома и использовать обогреватели по минимуму. Он извинился перед нацией и пообещал, что проблема будет решена в следующем году.



Как обращает внимание эмиратское издание The National, Иран обладает одними из крупнейших запасов природного газа в регионе, однако его энергетический сектор давно страдает от нехватки инвестиций, вызванной, по этим оценкам, многолетним санкционным давлением.



Оппозиционные платформы спекулируют по поводу того, что сохраняющиеся меры экономии в период низких температур могут привести к масштабным протестам в Иране. Последние "топливные" беспорядки потрясли страну в 2019–2020 годах. Тогда волна недовольства быстро переросла в антиправительственное движение с призывами демонтировать политическую систему. По подсчетам западных правозащитников, во время этих уличных акций стражами правопорядка было убито около 1,5 тыс. манифестантов.



Уязвимую ситуацию для Тегерана сейчас создает его пошатнувшееся положение на Ближнем Востоке в условиях ослабления союзной "оси" в Ливане и Сирии. Масла в огонь подливают и регулярно появляющиеся в последние месяцы расследования о том, сколько средств иранский силовой аппарат в одностороннем порядке тратил на поддержку таких группировок, как "Хезболла". Недавно агентство Reuters выступило с сообщением, согласно которому почти половина нефтяного экспорта в стране теперь контролируется Корпусом стражей исламской революции – наиболее влиятельной в Иране военно-политической организацией.



В разговоре с "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Никита Смагин заметил, что западные санкции выступили только мультипликатором кризиса, который усугубил общую ситуацию.



"В Иране все энергоресурсы субсидируются – электричество, бензин и даже вода, – обратил внимание эксперт. – Это население получает фактически за копейки. Поэтому, с одной стороны, иранцы совершенно не склонны к экономии, а с другой – те деньги, которые государство получает от населения за предоставленные услуги даже близко не покрывают все траты государства. В связи с этим образуется огромная дыра в бюджете, с которой непонятно, что делать. Есть еще отдельный, политический аспект всего этого процесса: если вдруг повысить цены на энергоносители, то это чревато масштабными протестами. Мы видели результат такого повышения в 2019 году". Однако "топливные" протесты 2019 года не единственные в своем роде, напоминает собеседник "НГ":



"Проблема изначально была в том, что каждое лето в Иране происходили веерные отключения электричества в пиковые часы, потому что инфраструктура не справлялась с такими значениями потребления. Это была большая проблема, которая не раз вызывала достаточно серьезные протесты в Тегеране и других городах, потому что в самый неожиданный момент – без предупреждения – на несколько часов отключалось электричество в торговых центрах, больницах, школах. Это все, конечно, возмущало людей. Впоследствии Исламская Республика справилась с этой проблемой: теперь во время пиковых значений удается обеспечить нужный уровень потребления, то есть в этом смысле инфраструктуру подлатали".



Однако на сегодняшний день наибольшая трудность сводится к другому: мощности были усовершенствованы, однако у страны не хватает топлива, чтобы электричество производить, рассуждает собеседник "НГ". "Впервые за многие годы массовые отключения электричества начали происходить осенью. Такого до этого не было, все происходило только летом", – обращает внимание Смагин. "Так что на фоне происходящих процессов в регионе, на фоне кризиса легитимности, который от Тегерана никуда не делся, все это выглядит достаточно тревожно. И если власти не смогут как-то это купировать, то это вполне может вызвать протесты. Вопрос в том, какого масштаба они могут достичь", – резюмировал собеседник "НГ".