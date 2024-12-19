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Европа на дне: о неутешительных итогах антироссийской политики Брюсселя, - А.Белов
08:27 20.12.2024

19.12.2024 | АЛЕКСЕЙ БЕЛОВ

Именно в момент, когда Европа нуждается в ней больше всего, Германия разваливается и приближается к точке невозврата

Намедни в Европейском парламенте опять случился приступ воодушевления: депутатов почтила своим присутствием Саломе Зурабишвили – грузинский государственный деятель, прямо сейчас завершающая трансформацию из ипостаси легитимного, хотя уже и бывшего президента, к колониальному наместнику-узурпатору.

Формально европарламентарии принимали ее в качестве первой, но фактически стоя аплодировали второй. Впрочем, ожидать чего-то от бывших колонизаторов, которые, как известно, бывшими не бывают, точно не стоило.

Тем не менее столь откровенная демонстрация солидарности с проевропейским политиком на самом деле больше походила на сеанс групповой психотерапии, в ходе которого объединенная Европа в лице своих "лучших" представителей пыталась убедить самое себя, что она все еще кому-нибудь интересна.

Что результаты парламентских выборов в Грузии, по итогом которых во власти укрепились евроскептики, провального для евроглобалистов первого утра президентских выборов в Румынии, которые только ценой беспрецедентного давления из Брюсселя удалось аннулировать, а также вроде бы выигранный, но на самом деле в пух и прах проигранный бой за умы и сердца граждан Молдавии – всего лишь досадное недоразумение.

Простая случайность, а не реальное отражение общей тенденции на превращение ЕС из витрины демократии и глобализма в нечто серое и унылое, с которым больше никто не хочет иметь никакого дела.

И одной из важнейших причин нынешней непривлекательности Старого Света стал жесточайший эконмический кризис, явившийся следствием безумной политики Еврокомиссии во главе с самоназначенной "еврофюрерин" Урсулой фон дер Ляйен, а также тотальной коррумпированности еврочиновников.

Так, буквально на днях стало известно, что глава ЕК, ранее уже уличенная в закупке никому (в таком количестве) не нужных вакцин от COVID-19 на сумму аж в 35 миллиардов евро, приняла решение о выделении 290 млн долларов еще одному игроку на фармакологическом рынке, альянсу по вакцинам GAVI, сопроводив это требованием к обязательной вакцинации 500 миллионов европейских детей к 2030 году.

Та же фон дер Ляйен вопреки протестам европейских фермеров, обоснованно опасающихся полного краха, проталкивает (решительно и даже вполне удачно) заключение соглашения о свободной торговле с МЕРКОСУР, после вступления в силу которого на европейский рынок хлынет дешевая сельхозпродукция из стран Латинской Америки.

А между тем основы некогда действительно сильной европейской экономики, которые заключались прежде всего в силе экономики Германии, постепенно, но неумолимо исчезают.

Как пишет Bloomberg, именно в момент, когда Европа нуждается в ней больше всего, Германия разваливается и приближается к точке невозврата.

"За пять лет стагнации крупнейшая экономика Европы сократилась на 5% по сравнению с допандемийным уровнем. Основные причины – утрата дешевых российских энергоносителей, падение экспорта и деиндустриализация. Домохозяйства теряют до 2500 евро в год, а крупные компании, такие как Thyssenkrupp, планируют массовые сокращения и закрытие производств. Автопромышленность может потерять до 40% добавленной стоимости за десять лет, а производственные мощности переносятся за границу. Экономическая модель, служившая стабильной опорой Европы, рушится", – отмечают эксперты агентства, предсказывая, что спад немецкой экономики может стать "необратимым".

Неприятнее всего, что с этой оценкой согласны и сами немцы. Так, руководитель экономического отдела аналитического подразделения Deutsche Bank Робин Винклер заявил намедни, что промышленность Германии переживает самый резкий спад в истории страны. Среди наиболее пострадавших отраслей он назвал автомобильную и химическую промышленность, а также строительный рынок.

"Он полностью развалился", – подтвердил в интервью BILD все еще (но уже ненадолго) министр экономики и климата ФРГ Роберт Хабек.

По словам Хабека, наиболее плачевная ситуация сложилась на рынке так называемого доступного жилья, для поддержания которого требуются финансовые вложения в размере примерно 5-6 млрд. евро.

Найти их Роберт Шариков Хабек предлагает у богатых, обложив тех дополнительным налогом, который потом можно было бы потратить на строительство социального жилья. Такое себе классическое "взять и все поделить".

Впрочем, как пишет немецкий журнал Manager Magazin, 250 миллиардеров, проживающих в ФРГ, вряд ли с пониманием отнесутся к такому нововведению. И даже если дело не дойдет до прямого вывода капитала зарубеж (что, собственно говоря, уже происходит), то в адрес правительства – как нынешнего, так и того, что будет сформировано по итогам предстоящих 23 февраля 2025 года внеочередных парламентских выборов, – начнутся вопросы, мол, а может быть, гораздо проще сократить поддержку Украины, на которую Германия итак потратила уже более 28 млрд евро?

А за одно пересмотреть санкционную политику Евросоюза, лишающую ФРГ привычного дохода от экспорта как в Россию, так и в Китай, с которым ЕС, ведомый упомянутой уже фон дер Ляйен, фактически начал торговую войну.

"Германия – экспортная страна, нам нужны открытые рынки. Дональд Трамп закрывает рынки, Китай закрывает рынки и повсюду проталкивает свои электрокары. Это одна из главных проблем немецкой автомобильной промышленности. Конечно, то, что мы действительно годами не инвестировали в нашу инфраструктуру, налоговые условия и квалифицированных работников, сейчас тоже негативно влияет", – отвечает Хабек на витающий в воздухе вопрос, стараясь снять с себя и своих "подельников" всякую ответственность за происходящее.

А между тем виноваты именно они и им подобные. Антироссийские санкции, ставшие фактически отправной точкой к падению европейской, и в частности германской, экономики, Европа вводит явно опережающими по сравнению с США темпами.

А отказ от российского газа, который привел к глубокому кризису немецкий автопром и фактически похоронил местный химпром (там газ не только источник энергии, но и сырье, без которого просто никак), начался задолго до событий на Украине с отменой запуска только что построенного и полностью готового к введению в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2".

После того как оба "потока" были разрушены в результате диверсии западных спецслужб, о том решении правительства Шольца сейчас мало кто вспоминает. А зря! Многое встало бы на свои места и стало бы понятным, особенно в смысле причин, по которым Европа скатывается сегодня на самое дно. Туда, где она вряд ли имеет шанс снова стать привлекательной и желанной.

Источник - fondsk.ru
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