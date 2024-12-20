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Конец света: Молдавия и Приднестровье готовятся к крупнейшему энергокризису, - Игорь Кармазин
08:32 20.12.2024

20 декабря 2024,

Кишинев и Тирасполь объявили чрезвычайное положение

Молдавия и Приднестровье ввели режим чрезвычайного положения из-за энергокризиса. Дело в том, что с 1 января перестает действовать контракт на прокачку российского газа через территорию Украины, Кишинев и Тирасполь останутся без традиционного источника голубого топлива. "Известия" разбирались в ситуации.

В Молдавии растут тарифы
В Молдавии нынешний энергокризис наступил внезапно. Еще в сентябре премьер-министр Дорин Речан говорил, что никаких экстренных мер не понадобится. "Правительство не может предсказать, что будет на международном рынке, но я хочу всех заверить, что в этом отопительном сезоне молдаване не столкнутся с повышением тарифов на газ и электроэнергию", - обещал глава правительства.

В октябре, однако, прошли президентские выборы и еврореферендум, после этого политики и чиновники перестали успокаивать население, дело приняло совсем другой оборот. Так, в конце ноября Кишинев резко повысил те самые тарифы, цена газа для бытовых потребителей выросла сразу на 27%. Теперь кубометр голубого топлива обходится в 16 леев, это почти 100 рублей, для сравнения: в Москве этот же объем стоит 7–9 рублей.

Далее в Кишиневе вспомнили, что вообще-то 1 января перестает действовать контракт на прокачку российского газа через территорию Украины, то есть приднестровский регион останется без традиционного источника голубого топлива. Интересно, что Словакия, Венгрия и Австрия, которые тоже зависят от этих поставок, с начала нынешнего года ищут альтернативные маршруты и обсуждают с Киевом возможность сохранить транзит.

Правительство Молдавии до последнего времени в этих дискуссиях не участвовало, наоборот, всеми способами подчеркивало свою независимость и даже враждебное отношение к России. В конце ноября, однако, министр энергетики Виктор Парликов прилетел в Санкт-Петербург, где у него состоялся предметный разговор с руководством "Газпрома". В ходе переговоров молдавскому чиновнику сообщили, что российский концерн может поставлять голубое топливо не через Украину, а по "Турецкому потоку" и далее по Трансбалканскому газопроводу.

Камнем преткновения, однако, является долг Кишинева за поставки предыдущих лет в размере $709 млн. Молдавская сторона эту сумму не признает, соглашаясь выплатить только $8,6 млн, якобы именно такую сумму насчитал некий международный аудит. "Альтернативы от "Газпрома" мы пока не получили. Мы попросили их сформулировать свою позицию и представить ее нам, и мы ее рассмотрим", - рассуждал по итогам переговоров Парликов.

Ситуация, однако, развивалась стремительно, почти сразу после поездки в Россию министра энергетики отправили в отставку, а парламент с 16 декабря ввел в республике режим чрезвычайного положения. Правительство Молдавии выпустило пространный циркуляр с рекомендациями для потребителей, в документе, в частности, говорится, что гражданам следует реже включать свет в квартирах, полностью загружать стиральные и посудомоечные машины, отключать все устройства из розеток, когда они не используются.

В Тирасполе закрылись крупные заводы
В Приднестровье готовятся к рекордным блэкаутам
Параллельно на пороге глубокого кризиса оказалось соседнее Приднестровье. Глава ПМР Вадим Красносельский своим указом ввел в непризнанной республике чрезвычайное положение сроком на месяц. Парламент обратился за помощью к России, соответствующие письма направлены в Госдуму, Совет Федерации и администрацию президента РФ. "Просим все-таки о транзите по Украине, заключить контракт, чтобы получить необходимый объем газа. Ждем, здесь не от приднестровской стороны зависит", - говорил председатель Верховного Совета Александр Коршунов.

Ключевая проблема в том, что крупнейшая в регионе Молдавская ГРЭС, расположенная в Приднестровье, работает на российском газе, из голубого топлива производит электроэнергию, мощности электростанции обеспечивают порядка 80% потребностей обеих берегов Днестра. В Тирасполе планируют, что если и когда поставки газа прекратятся, то ГРЭС перейдет на уголь, но это станет только частичным решением проблемы.

Так, министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник говорил, что запасов угля хватит только на 50 дней. При этом выработка на Молдавской ГРЭС заметно снизится, продолжительность блэкаутов будет достигать 10 часов в сутки, троллейбусы будут ходить только в часы пик, горячая вода будет подаваться на три часа по вечерам. Крупные промышленные предприятия остановятся, экспорт электричества в Молдавию прекратится. По словам Оболоника, это еще хороший вариант. Оба угольных блока на ГРЭС сильно изношены, не исключена вероятность аварий.

Интересно, что на этом фоне в Молдавии сообщили, что уже после введения режима ЧП смогли заполнить свои газовые хранилища - закупили 748 млн кубометров голубого топлива на румынской бирже. Этого должно хватить для того, чтобы относительно спокойно пройти отопительный сезон. С электричеством ситуация сложнее, заменить поставки с Молдавской ГРЭС пока нечем. Традиционно Кишинев в трудных ситуациях обращался за помощью к Украине, но после российских ракетных ударов та сама страдает от дефицита.

В Кишиневе при этом заявляют, что в стороне от ситуации в Приднестровье не останутся. Так, вице-премьер Молдавии Олег Серебрян говорил, что жителям ПМР окажут помощь, в том числе предложат эвакуировать уязвимые категории граждан - пациентов в реанимации, инвалидов и детей в приютах - на другой берег Днестра. А вот властям Приднестровья выдвинут некие условия. Глава ПМР Вадим Красносельский по этому поводу говорит, что Кишинев хочет использовать энергетический коллапс для давления на республику.

Что говорят эксперты
Молдавский политолог Александр Кориненко считает, что молдавские власти поздно взялись за решение проблемы.

- Выход надо было искать еще летом, уже тогда было понятно, что российский газ перестанет идти по территории Украины. Но наши власти в тот момент были озабочены президентскими выборами, неудобные вопросы им поднимать не хотелось, теперь пытаются что-то решить в авральном режиме. Надеюсь, что команда Майи Санду все-таки достигнет каких-то договоренностей с "Газпромом", чтобы не страдали потребители на обеих берегах Днестра. Если нет, то придется покупать румынское электричество, оно примерно в три раза дороже того, которое вырабатывает с помощью российского газа Молдавская ГРЭС, - подчеркивает он.

Майя Санду
Действующий президент Молдавии Майя Санду

Фото: TASS/EPA/DUMITRU DORU
Бывший глава МИД Приднестровья Игорь Шорников говорит, что молдавское руководство создало нынешний энергетический кризис вполне осознанно. По его словам, представитель Кишинева лишь формально провел переговоры с "Газпромом".

- Молдавия таким образом решает две важные задачи. Во-первых, под шумок поднимает тарифы, что позволяет чиновникам больше заработать. Во-вторых, еще больше осложняет положение Приднестровья. Видимо, расчет делается на то, что население без тепла и света начнет активно уезжать из республики, в экономике и промышленности усугубятся депрессивные тенденции, что упростит для молдавского руководства окончательное решение приднестровского вопроса. При этом не исключаю, что Кишинев для самопиара наладит и какие-то поставки энергоресурсов в ПМР, чтобы стимулировать в республике выгодные для себя настроения, - отмечает он.

Источник - известия
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