Курская дуга, 19 декабря: командование ВСУ готовит "мясорубку последней надежды", - СП

08:36 20.12.2024

20 декабря 24



Пленный бандеровец рассказал, что украинские нацисты с подачи янки устраивают этнические чистки

Александр Ситников



Курская область будет освобождена. Называть дату, когда выбьют оккупантов, преждевременно, но сомнений в этом нет. Владимир Путин в ходе "Прямой линии" также отметил, что оценить ущерб можно будет после освобождения региона, однако все будет восстановлено.



Тем самым глава государства опроверг брехню Зеленского, будто Кремль приказал кровь из носу, не считаясь с потерями, выбить ВСУ из курского приграничья. Наше командование, в отличие от бандеровцев, руководствуется, прежде всего, сбережением жизней бойцов и уничтожением вражеского потенциала.



Согласно данным Минобороны России, за сутки потери ВСУ составили свыше 225 военнослужащих, уничтожены танк, три БМП, пять боевых бронированных машин, два автомобиля, САУ Krab и "Гвоздика", три 122-мм гаубицы Д-30 и полевой склад боеприпасов.



Картоделы наконец-то получили кадры с геолокацией, подтверждающие уверенный контроль "северян" над недавно освобожденной Новоивановкой. Русские штурмовики устанавливают флаг морской пехоты ВС РФ на поврежденной технике ВСУ восточнее поселка Новоивановка.



На еще одной видеозаписи демонстрируется факт уничтожения американского танка Abrams. Его сожгли операторы БПЛА крымских десантников. Точным ударом FPV-дрона командир взвода с позывным "Чехов" обездвижил танк ВСУ, а вторым попаданием его подчиненных бронетехника была ликвидирована.



Согласно сообщениям с мест, идут ожесточенные бои по всей линии Курского фронта. Штурмовые группы "северян" продвигаются в населенном пункте Кругленькое, почти освобождена Черкасская Конопелька. Озлобленные оккупанты, накопив резервы, провели по 4 контратаки в ночное время и днем с задействованием натовской бронетехники, но успеха не имели.



Полностью уничтожены 4 штурмовых подразделения 225-го ОШБ и 61-й ОМБр при попытке атаковать наши позиции в районах Николаево-Дарьина и Черкасской Конопельки. Расчетом ПВО группировки "Север" отражена ракетная атака из РСЗО "Хаймарс". Авиация ВКС РФ и РСЗО "Торнадо-С" нанесли удары по располагам бандеровцев в районах населенных пунктов Свердликово, Мартыновка и Беловоды. Реактивной артиллерией ликвидировано до 100 оккупантов, 2 единицы бронетехники и 10 автомобилей.



Американский Институт изучения войны (ISW) в своей аналитике зациклился на северокорейцах. Эксперты ISW избегают каких-либо утверждений, что "они там есть". До сих пор нет ни одного факта участия спецназа КНДР в Курском приграничье. Понятно, что украинские источники в расчет не берутся, особенно такие, как СБУ, которая сообщила, что якобы имеет радиоперехваты, указывающие на то, что северокорейские вооруженные силы понесли потери по меньшей мере в 220 человек в течение неустановленных "нескольких дней" атак в Курской области.



Подыгрывая вражеским брехунам, ISW, тем не менее, со ссылкой на нашего эксперта, пишет о сомнении в правдивости западных новостей о спецназе Ким Чен Ына в Судже, поскольку нет видеозаписей с якобы захваченными в плен или убитыми бойцами из КНДР в районах Кремяного и Плехова.



Очевидно, что врагам очень выгодны такого рода спекуляции, если уж заокеанские информационные помойки, вроде New York Times, разгоняют мутную северокорейскую тему. По ту сторону фронта есть мнение, что тем самым укрофюрер попробует оправдать "наступ последней надежды", о котором в незалежной не написал только ленивый. Обращает на себя внимание, что на солдатских форумах ВСУ нет ни одного спича о боях со спецназом КНДР.



Лучше бы NYT подняла вопрос о военных преступлениях украинских фашистов, о которых рассказал очередной пленный "лев" Зеленского Григорий Шинкарев. Он прямо свидетельствует о наличии у оккупантов приказов об этнических чистках: "Тех жителей, которые разговаривают на украинском языке, их не трогать, пропускать, а тех, кто на русском языке, тех расстреливать. Это такой приказ его был. Вариантов других не было, только так".



Да и к укровоякам у бандеровцев тоже присутствует лютая злоба. По словам Шинкарева, "били, забивали палками, за то, что автомат неправильно держишь или отказываешься кого-то убивать из русских. Ломали руки, ноги. Некоторые люди убегали оттуда (из ВСУ), ну, умудрялись. Их ловили, без саперной лопатки, без бронежилета, выкидывали их на ноль и там расстреливали. На моей памяти более десяти человек, которые пытались убежать".



А тем временем с нашей стороны поступают данные о сосредоточении ВСУ в Харьковской области, в частности, в районе Казачьей Лопани, по которой плотно работает РСЗО "Торнадо-С". Судя по всему, возможная активизация "хероев" в Курском приграничье является отвлекающей операцией врага, тогда как острие нового вторжения направлено на Белгород.



"Командование ВСУ ждет удобного момента, чтобы начать очередную „мясорубку", но точечные удары РСЗО, ОТРК и авиации не позволяют противнику накопить достаточное количество сил и средств для активных действий", - поясняет "Северный ветер".