Гагаузия обсуждает возвращение статуса независимой республики, - Светлана Гамова

08:42 20.12.2024

19.12.2024

На предстоящем съезде депутаты автономии рассмотрят варианты защиты от давления со стороны Кишинева

Светлана Гамова

Зав. отделом политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"



Глава Народного собрания Дмитрий Константинов и башкан Гагаузии Евгения Гуцул сообщили, что Кишинев мешает оказанию помощи гагаузам. Фото со страницы Евгении Гуцул в "ВКонтакте"

Гагаузы на митингах обвинили Кишинев в действиях, направленных на ликвидацию автономии на юге страны. Лидер общественного движения "Гагауз халкы" ("Гагаузский народ") Иван Бургуджи сказал "НГ", что молдавские власти "стараются низвести полномочия и права Гагаузии до уровня района". Он сообщил, что в гагаузских селах начались обсуждения ситуации на уровне местных советов, а в феврале состоится съезд депутатов всех уровней, на котором может быть поставлен вопрос о возвращении автономии к статусу независимой Гагаузской Республики.



Башкан (глава) Гагаузской автономии Евгения Гуцул накануне провела брифинг, где обвинила молдавские власти в препятствовании оказания помощи гагаузам в период энергетического кризиса, когда цены только на отопление превышают пенсии граждан страны. Лидер запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор пообещал пенсионерам и малообеспеченным жителям Гагаузии по 1000 лей (5 тыс. руб.) компенсации в связи с подорожанием газа. Гуцул обвинила в "предстоящих веерных отключениях электричества, непосильных тарифах на газ и новом витке роста цен на товары и услуги первой необходимости" президента Молдавии Майю Санду.



Гуцул сказала: "Мы не оставляем людей без поддержки. По предварительным оценкам, помощь смогут получить более 22 тысячи семей. Процесс подачи заявлений будет максимально упрощен, чтобы каждая нуждающаяся семья могла вовремя получить помощь".



Напомним, в преддверии выборов президента Шор вместе с российским фондом "Евразия" и группой депутатов парламента Республики Молдова (РМ) предложили жителям автономии помощь в поддержании уровня жизни в 2000 леев (10 тыс. руб.) ежемесячно. Средства поступали на счета 30 тыс. граждан в российском Промсвязьбанке.



Кишинев пытался помешать финансовой помощи гагаузам, однако они получают деньги через банки Приднестровья. Все это ставится в укор башкану Гагаузии, с которой президент РМ Майя Санду никогда не встречалась и не ввела ее в правительство, несмотря на то что это предусмотрено молдавскими законами.



По словам председателя Народного собрания Гагаузии Дмитрия Константинова, Республика Молдова преднамеренно торпедирует реализацию норм закона "Об особом правовом статусе Гагаузия" ("Гагауз Ери") как политической автономии в составе страны. Власти страны не дают возможности властям Гагаузии помочь своим жителям.



На днях представители ЕС в Молдавии посоветовали руководству РМ посещать автономию и общаться с рядовыми гагаузами. Кишинев не последовал этому совету.



В ответ в городе Комрат (столице Гагаузии) прошел митинг, на котором жители потребовали провести съезд депутатов всех уровней и решить, что делать в ситуации, когда молдавские власти лишают автономию законных полномочий. В селах автономии начались обсуждения повестки дня съезда, сообщил "НГ" руководитель общественного движения "Гагауз халкы" Иван Бургуджи. Он пояснил, что "законы молдавского парламента могут продолжать применяться на территории Гагаузии, но в случае их конфликта с законами, принятыми Народным собранием Гагаузии, последние преобладают".



"Эта аксиома, к сожалению, уже на протяжении 30 лет игнорируется высшими органами власти и управления Республики Молдова, которые преднамеренно торпедируют реализацию норм закона "Об особом правовом статусе Гагаузии" как политической автономии в составе страны, стараясь низвести полномочия и права Гагаузии до обычных административных районов", – сказал Бургуджи. "Обращает на себя внимание и тот факт, что высшее руководство Республики Молдова по сей день не исполняет ни одной резолюции или рекомендации международных организаций, в том числе Венецианской комиссии и ОБСЕ, касающихся функционирования Гагаузии и реализации ее полномочий. Хотя всегда подчеркивается и обращается внимание на необходимость неукоснительного выполнения рекомендаций, данных указанными международными организациями. Но приходится констатировать, что руководство страны, провозгласив курс на сближение с ЕС и заверив, что Республика Молдова будет соблюдать демократические и правовые принципы Евросоюза, не держит слово и нарушает права Гагаузской автономии", – отметил политик.



При этом первый глава Народного собрания, один из создателей Гагаузской Республики Михаил Кендигелян напомнил "НГ", что в свое время гагаузы согласились на создание автономии вместо независимой республики, чтобы сохранить мир и надеясь на исполнение Молдавией закона "Об особом правовом статусе Гагаузии". А в 2014 году в Гагаузии прошел референдум, на котором более 96% избирателей проголосовали за право Гагаузии "на внешнее самоопределение". Об этом, по словам Кендигеляна, будут говорить гагаузы на предстоящем съезде депутатов всех уровней.