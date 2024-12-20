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|В Киргизии сформирован "Национальный совет народного курултая". В составе 17 чел.
08:47 20.12.2024
В состав национального совета народного курултая вошли 17 человек. Фамилии
20 декабря 2024
Бишкек (АКИpress) – Национальный совет народного курултая состоит из 17 членов, сообщил госсекретарь Суйунбек Касмамбетов.
В их числе:
1. Асанбек Абдыгапаров
2. Мыктыбек Абдылдаев
3. Акылсайра Жумабекова
4. Атамша Дурсунов
5. Манас Жумагазыев
6. Муктаржан Исмаилов
7. Жалил Каработоев
8. Асель Лаваева
9. Бейшеналы Нурдинов
10. Шейшенбек Садалиев
11. Алтымыш Топчубаев
12. Анарбек Тургуналиев
13. Жамила Усонова
14. Мариякан Утурбаева
15. Абазбек Халбеков
16. Мамбеткерим Чекиров
17. Клара Чынарбекова
Как сказал Суйунбек Касмамбетов, председателем национального совета избран Мыктыбек Абдылдаев, заместителями председателя - Асанбек Абдыгапаров и Акылсайра Жумабекова.