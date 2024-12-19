Единая государственная политика России в сфере миграции не просматривается, - Екатерина Трифонова

10:20 20.12.2024

19.12.2024



Борьба с приезжими увеличила нагрузку на систему



Единая государственная политика в сфере миграции не просматривается

Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"



Рейды против приезжих-нелегалов неизбежно отвлекают полицейских от прочих важных дел.

Верховный суд (ВС) РФ отменил решение одного из судов, который допустил формальный подход к гражданину Узбекистана. Ему даже не разъяснили права, не говоря уже о том, чтобы их обеспечить. С одной стороны, обострение борьбы с мигрантами перегружает правоохранительную и судебную системы. С другой стороны, из-за "открытых дверей" в РФ приезжие продолжают обеспечивать рост преступности, причем тяжкой. С третьей стороны, регионы, отказывающиеся от завозного труда, в кризис не впадают. Эксперты подтвердили "НГ", что вместо нынешней многовекторности нужна какая-то определенная госполитика в сфере миграции.



В конкретном деле трудовой мигрант из Узбекистана был привлечен к ответственности за нарушение режима пребывания в России.



Ему, как обычно и происходит, назначили штраф и дальнейшее выдворение из РФ. Однако ВС обратил внимание на существенные процессуальные нарушения со стороны нижестоящих инстанций, включая несоблюдение обязанности разъяснить фигуранту его права и обязанности и отсутствие надлежащего протокола заседания. Так, судья предоставила протокол, касающийся другого лица, а переводчика не проинформировали о возможном наказании за заведомо неправильную передачу.



"Участие переводчика критически важно в делах, где фигуранты не владеют языком судопроизводства. Однако отсутствие адекватного предупреждения о возможной ответственности за искажение перевода, как показало данное дело, остается существенным пробелом", – отметила в разговоре с "НГ" директор юридической группы "Яковлев и партнеры" Мария Яковлева. Мигранты довольно часто сталкиваются с трудностями в понимании своих прав и обязанностей. Вложение в дело неподписанного текста от имени мигранта, как указал ВС, "лишь подтверждает эту тенденцию". В целом же, подтвердила собеседница "НГ", суды над мигрантами напоминают конвейер: многие такие дела рассматриваются с акцентом на скорость, а не на качество разбирательства. Есть и недостатка профподготовки, в результате чего суды и сопровождающий их персонал, включая переводчиков, нередко проявляют недостаточную компетентность. Языковой барьер и культурные различия затрудняют адекватное представление интересов мигрантов, подчеркнула эксперт.



Очевидно, что российские суды не жалуют дела, связанные с иностранцами, тем более нелегалами, плохо разбираясь в их специфике и не желая вникать в многочисленные тонкости, связанные с отсутствием у приезжего знаний языка, денег, документов или наличия тут семьи. Такие разбирательства требуют много времени и добавляют лишние хлопоты и без того загруженным служителям Фемиды.



При этом официальная статистика по-прежнему свидетельствует о значительном количестве преступлений, совершаемых приезжими. Так, по данным Следственного комитета (СК), иностранцы в России за восемь месяцев 2024 года совершили более 26 тыс. преступлений. Практически втрое выросло число преступлений, совершенных лицами, которые незаконно находятся на территории России, – с 2,9 тыс. до 8 тыс. Особо тревожной выглядит информация о росте числа тяжких и особо тяжких правонарушений.



Как пояснил "НГ" член президентского Совета по правам человека Александр Брод, данные о преступности среди приезжих можно интерпретировать по-разному. Нередко данные силовых ведомств отличаются друг от друга. Среди нарушителей закона бывают и нелегалы, частенько в категорию мигрантов записывают уроженцев ближнего зарубежья, которые уже получили российское гражданство, говорит правозащитник. Важно соотносить количество преступлений мигрантов с общей картиной. Также нужно понимать, не идет ли речь о лучшей выявляемости и раскрываемости преступлений на фоне средней константы. Необходимо также учитывать и такие объективные факторы, способствующие преступности мигрантов, как низкий уровень правовой культуры части контингента, потеря рабочих мест, снижение доходов, дефицит в рядах российской полиции и т.д.



Как отметил Брод, возможной преградой для волны преступности мигрантов могли бы стать меры, направленные на совершенствование их учета: дактилоскопия, повышение ответственности за нарушение миграционного законодательства, включая ответственность работодателей. Важную роль может сыграть оргнабор рабочей силы, исходя из потребностей рынка труда каждого региона, что позволит исключить случайных людей. "Пока в сфере адаптации мигрантов – зияющие пустоты, но под эту задачу необходимо создавать специальное ведомство с региональными подразделениями. МВД и ФАДН в полной мере эту задачу решить не смогут", – подчеркнул он.



Как подтвердил "НГ" доцент РАНХиГС, член экспертного совета отделения Всемирного русского народного собора по Москве Михаил Бурда, смотреть нужно не столько на количество, сколько на составы преступлений, совершаемых мигрантами. В основном – изнасилования, убийства, грабежи, разбои, наркоторговля, терроризм. Это свидетельствует о том, что "мигрантское сообщество представляет собой достаточно криминализированную субкультуру в РФ, представляющую существенные риски как для общества, так и для безопасности государства в целом". Бурда уверен, что во многом это связано с отсутствием в РФ системы организованного привлечения мигрантов к труду. Иностранцы могут свободно приезжать в страну (говорим в первую очередь об Узбекистане и Таджикистане), какое-то время поработают, а потом понимают, что есть шанс заработать более легкие криминальные деньги.



Проблема может быть решена в рамках реализации комплекса мер – таких как введение визового режима, организованного набора, чтобы не было массовой неквалифицированной миграции, а также за счет усиления цифровизации миграционной сферы – дактилоскопии, биометрии на въезде в Россию. До этого у нас была предусмотрена дактилоскопия только для трудовых мигрантов, и то не везде. Сейчас же речь идет лишь о пилотном проекте проведения дактилоскопирования в некоторых пропускных пунктах в аэропортах.



Эксперт заметил, что для внедрения оргнабора надо менять законодательство. Сейчас в сфере строительства, говорит Бурда, работает до 400 тыс. мигрантов, а в стране их более 2 млн. "А остальные 1,6 млн чем занимаются?" – задает вопрос эксперт. Он напомнил, что уже более 40 субъектов РФ ввели запреты для трудовой деятельности ИГ, и "никто от этого не страдает".



В последнее время активизировалась работа правоохранительных органов. Множество преступлений правоохранители выявляют по итогам рейдов. В то же время полиция вынуждена тратить свои ресурсы на борьбу с последствиями бесконтрольной миграции. В беседе с "НГ" Бурда подтвердил: каждый пойманный нарушитель добавляет сотрудникам органов колоссальный объем бумажной работы. Хотя законодатели давно могли бы решить вопрос с теми же "резиновыми квартирами", для этого достаточно внести в Жилищный кодекс поправки, ограничивающие регистрацию на количество квадратных метров.