Тесты по русскому для детей мигрантов в России будут бесплатными

10:28 20.12.2024

В Минпросвещения сообщили о том, что тесты по русскому языку для детей мигрантов, для их приема в российскую школу или для определения детей на языковые курсы по русскому языку, после окончания которых они получат право зачисления в российскую школу, будут проводиться бесплатно, передает РИА Новости.



Тестирование по русскому языку для приема в школу детей мигрантов будет проводиться исключительно бесплатно в государственной или муниципальной организации, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.



Также и языковые курсы для детей мигрантов, плохо владеющих или не владеющих русским языком, тоже будут бесплатными.

Российское министерство просвещения проработает порядок приема в школы детей мигрантов без знания русского языка.



Так, будет изменен перечень необходимых документов для зачисления в образовательные учреждения.



Госдума ранее приняла закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Уточнялось, что проверка на знание языка станет для всех мигрантов обязательной.



Владимир Путин поддержал закон и при этом призвал повышать производительность труда и применять технологии, не требующие большого количества неквалифицированного труда.



По его словам, это поможет сократить число мигрантов в стране.



Говоря 19 декаря во время конференции по подведению итогов 2024 года о проблеме с миграцией, он заметил нехватку рабочих рук:



"В строительном секторе и промышленности счет идет на сотни тысяч. Это факт, никуда от него не деться", - сказал российский президент, отметив при этом, что сократить число мигрантов в экономике возможно только путем повышения производительности труда и внедрения таких технологий, которые не требуют неквалифицированного ручного труда.