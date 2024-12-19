 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Тесты по русскому для детей мигрантов в России будут бесплатными
10:28 20.12.2024

В Минпросвещения сообщили о том, что тесты по русскому языку для детей мигрантов, для их приема в российскую школу или для определения детей на языковые курсы по русскому языку, после окончания которых они получат право зачисления в российскую школу, будут проводиться бесплатно, передает РИА Новости.

Тестирование по русскому языку для приема в школу детей мигрантов будет проводиться исключительно бесплатно в государственной или муниципальной организации, сообщила пресс-служба Минпросвещения РФ.

Также и языковые курсы для детей мигрантов, плохо владеющих или не владеющих русским языком, тоже будут бесплатными.
Российское министерство просвещения проработает порядок приема в школы детей мигрантов без знания русского языка.

Так, будет изменен перечень необходимых документов для зачисления в образовательные учреждения.

Госдума ранее приняла закон, запрещающий принимать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Уточнялось, что проверка на знание языка станет для всех мигрантов обязательной.

Владимир Путин поддержал закон и при этом призвал повышать производительность труда и применять технологии, не требующие большого количества неквалифицированного труда.

По его словам, это поможет сократить число мигрантов в стране.

Говоря 19 декаря во время конференции по подведению итогов 2024 года о проблеме с миграцией, он заметил нехватку рабочих рук:

"В строительном секторе и промышленности счет идет на сотни тысяч. Это факт, никуда от него не деться", - сказал российский президент, отметив при этом, что сократить число мигрантов в экономике возможно только путем повышения производительности труда и внедрения таких технологий, которые не требуют неквалифицированного ручного труда.

Источник - asiaplustj.info
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