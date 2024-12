США создают биологическое оружие нового поколения. Гонка "зеркальных" биовооружений начата

11:12 20.12.2024

20.12.2024 | ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ



Ведущие мировые ученые призвали прекратить исследования по созданию "зеркальной жизни" (Mirror Life), так как синтетические организмы могут представлять "беспрецедентный риск" для жизни на Земле, пишет The Guardian.



Международная группа лауреатов Нобелевской премии и экспертов в разных областях знаний, в том числе иммунологии, фитопатологии, экологии, эволюционной биологии и биобезопасности опубликовала в журнале Science статью, в которой предупреждает, что бактерии, созданные на основе зеркальных отображений молекул, встречающихся в природе, могут закрепляться в окружающей среде и обходить иммунную защиту природных организмов, подвергая людей, животных и растения смертельному риску.



Все известные формы жизни базируются на одном принципе: молекулы ДНК и РНК имеют "правостороннюю" (D) ориентацию, а аминокислоты, из которых строятся белки, – "левостороннюю" (L). Это явление, называемое гомохиральностью, делает возможным функционирование биологических процессов в привычной нам форме.



Молекулы зеркального отражения структурно идентичны, так же как наши левая и правая руки структурно идентичны и могут выполнять абсолютно одинаковые функции. Например, аминокислоты, строительные блоки белков, – левые, а ДНК – это правая резьба. Эти молекулы также обладают абсолютно одинаковыми химическими свойствами, но по неизвестным причинам природа предпочитает строить жизнь только из одной версии таких молекул. Бывают и исключения, но они единичны. Например, некоторые бактерии используют "правые" аминокислоты для синтеза антибиотиков и борьбы с конкурентами.



Первым о возможности существования "зеркальной" жизни, говорил еще Луи Пастер. Биохимия таких организмов несовместима с нашей, так же как зеркальный ключ не подойдет к замку. Но для военных биотехнологий зеркальные бактерии могут оказаться настоящим кладом. Они могут атаковать нормальные живые организмы, а те не сумеют их распознать и погибнут.



"Хотя на создание жизнеспособного зеркального микроба, вероятно, уйдет не менее десятилетия, новая оценка риска вызвала столь серьезные опасения относительно этих организмов, что группа из 38 человек настоятельно призвала ученых прекратить работу над достижением этой цели и попросила спонсоров ясно дать понять, что они больше не будут поддерживать это исследование", – пишет The Guardian.



"Угроза, о которой мы говорим, беспрецедентна, – сказал изданию один из подписантов письма профессор Вон Купер, эволюционный биолог из Питтсбургского университета. – Зеркальные бактерии, вероятно, обойдут многие реакции иммунной системы человека, животных и растений и в каждом случае вызовут смертельные инфекции, которые будут распространяться бесконтрольно".



Среди авторов статьи в Science также доктор Крейг Вентер, американский ученый, который возглавлял частную работу по расшифровке генома человека в 1990-х годах, и лауреаты Нобелевской премии профессор Грег Винтер из Кембриджского университета и профессор Джек Шостак из Чикагского университета.



"Если не появятся убедительные доказательства того, что зеркальная жизнь не будет представлять особой опасности, мы считаем, что зеркальные бактерии и другие зеркальные организмы, даже те, которые обладают инженерными мерами биологической защиты, не должны создаваться, – пишут авторы статьи в Science. – Поэтому мы рекомендуем не допускать исследований, направленных на создание зеркальных бактерий, и призываем спонсоров ясно дать понять, что они не будут поддерживать такую ​​работу".



Доктор Кейт Адамала, синтетический биолог из Университета Миннесоты и соавтор статьи в Science, работала над созданием зеркальной клетки, но в прошлом году изменила тактику после подробного изучения рисков.



"Мы не должны создавать зеркальную жизнь, – сказала она The Guardian. – У нас есть время для обсуждения. И это то, что мы пытались сделать с помощью этой статьи, начать глобальную дискуссию".



Профессор Пол Фримонт из Имперского колледжа Лондона, не принимавший участия в подготовке статьи, назвал ее "прекрасным примером ответственных исследований и инноваций".



"Хотя авторы четко указывают на необходимость открытого и прозрачного обсуждения развития зеркальных живых организмов, также необходимо определить перспективы и позитивное использование зеркальной химии в биологических системах, хотя и в ограниченном и, возможно, в будущем регулируемом порядке", – сказал он The Guardian.



Сбежав из биолаборатории, зеркальные бактерии станут быстро размножаться, а имеющиеся в природе бактериофаги (вирусы, которые заражают бактерии) их просто не распознают.



Точно так же амебы, которые охотятся на обычных бактерий, не смогут распознать зеркальные бактерии как пищу.



Именно это и вызвало беспокойство ученых. "Все практические приложения, которые привлекли нас в эту область, являются причинами, по которым мы теперь боимся ее", – объясняет Кейт Адамала.



"Способность уклоняться от иммунных реакций может позволить бактериям вызывать смертельные инфекции, поскольку они бесконтрольно размножаются. В отличие от вирусов, бактериям не нужно взаимодействовать с определенными молекулами, чтобы заразить организм, поэтому зеркальные бактерии могут заражать широкий спектр живых организмов, включая людей, животных и растения. А отсутствие хищников может позволить зеркальным бактериям широко распространяться по экосистемам", – пишет журнал Scientific American.



В авангарде исследований "зеркальной жизни" – команда американского астрофизика Димитара Сасселова, основателя и главы проекта Origins of Life Initiative Гарвардского университета, который подключил к работе в своей группе ключевого разработчика "зеркальных бактерий", одного из ведущих мировых ученых в области синтетической биологии профессора Гарвардского университета Джона Черча.



Джон Черч сыграл ключевую роль в разработке технологии редактирования генов, известной как CRISPR/Cas9, которая позволяет вносить изменения в геном высших организмов (в том числе человека). Эта технология лежит в основе разработок Пентагоном биологического оружия нового поколения



"В двадцать первом веке биологическое оружие может быть более дешевым, более простым в производстве, более широкодоступным, в пределах возможностей все большего числа людей, имеющих доступ к минимальным техническим навыкам и оборудованию, и более скрытным технологиям двойного назначения. Биологическое оружие воспринимается как относительно дешевое и доступное, особенно по сравнению с препятствиями, связанными с получением, разработкой и развертыванием ядерного оружия… Методы редактирования генов, такие как Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats (CRISPR), могут обеспечить возможности, которые бросают вызов ядерному оружию", – отмечают аналитики американского Национального центра биотехнологической информации (NCBI), координирующего, как мы писали, разработки биологического оружия в США. На сайте NCBI чуть ли ни ежедневно публикуются статьи по разработкам Mirror Life.



Недавно Агентство перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA), приоритетно финансирующее разработки в сфере синтетической биологии, объявило о запуске программы RIDDL (Rapid Inhibitor Discovery and Development pipeLine) с бюджетом $17 млн, целью которой заявлена "разработка быстродействующих ингибиторов технологий редактирования генома, таких как CRISPR".



Хотя официально программа позиционируется как инструмент защиты от случайного или преднамеренного использования генных технологий, анализ технических требований и структуры программы указывает на развертывание исследований по созданию бюджетного биологического оружия.



Настоящую цель применения технологии CRISPR DARPA впервые обозначила в 2019 году, объявив, что хочет исследовать генетическое редактирование генома солдат. DARPA инвестировала тогда более $65 млн в повышение безопасности и точности технологий редактирования генома человека.



DARPA намерено исследовать генетическое редактирование солдат, чтобы превратить их в "фабрики антител", которые будут устойчивы к химическим или биологическим атакам.



Что касается "зеркальных бактерий", то они "неуязвимы для обычных инфекций. Если такая клетка, способная к фотосинтезу, "сбежит" из лаборатории в природу то недоступная для вирусов, бесполезная для хищников, она будет иметь огромное преимущество перед обычными земными аналогами, вместе с тем конкурируя с ними за многие ресурсы – свет, воду, минералы. Тогда разверзнется ад", – говорит американский климатолог Джим Кастинг.



По его расчетам, достаточно буквально одной капли суспензии "зеркальных" цианобактерий, чтобы со временем они захватили Мировой океан, вытеснив его современных обитателей и нарушив все пищевые цепочки. Глобальное похолодание и всеобщий голод не заставят себя ждать.



Сценарий применения Пентагоном таких "зеркальных" существ предположительно таков: их запускают в страну-мишень, где вскоре развертывается гуманитарная катастрофа и начинают вымирать все живые организмы. Затем гуманные американцы подсаживают страну на свою еду и прочее обеспечение, а позднее с помощью заранее выведенных в их лабораториях зеркалофагов устраняют "зеркальную жизнь" из региона. Страна-мишень навек благодарна США и с радостью принимает на своей территории Crispr-миротворцев Пентагона.



Отчаянный призыв ведущих мировых ученых остановить начатую в США гонку "зеркальных" биовооружений не имеет шансов быть услышанным в Пентагоне. Америка любой ценой рвется стать вновь великой и вряд угроза глобального апокалипсиса ее остановит.