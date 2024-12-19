Газа, Ливан, Сирия, на очереди Йемен. Как Израиль будет воевать с хуситами, - Л.Цуканов

11:32 20.12.2024

ЛЕОНИД ЦУКАНОВ

19 декабря 2024



В ночь на 19 декабря израильская авиация нанесла массированный удар по территории Йемена, находящейся под контролем проиранского движения "Ансар Аллах" (хуситы). Под удар попали портовая и энергетическая инфраструктура. Однако бить издалека с течением времени Израилю нравится все меньше.



Воздушные удары - удовольствие не дешевое, а разрушительный эффект от них не так велик. По-настоящему обезопасить себя от хуситов Израиль такими методами вряд ли сможет. Решать вопросы эффективно рано или поздно придется на земле. Но проблема в том, что дотянуться до Йемена не так просто.



Удары на упреждение



Ночной авианалет израильских сил стал третьей крупной атакой на хуситов с момента их официального присоединения к "Оси сопротивления". Израильская армия (ЦАХАЛ) нанесла массированные удары по нескольким военным целям, включая порты Рас-Исса, Ходейда и Ас-Салиф, и по энергетической инфраструктуре в Сане.



Кроме того, под удар впервые попали несколько морских буксиров, использовавшихся хуситами в антиизраильских операциях.



Согласно заявлениям представителей ЦАХАЛ на брифинге, перед вооруженными силами поставлена задача парализовать деятельность всех подконтрольных хуситам портов в качестве ответной меры на развернутую блокаду израильских торговых судов. В атаке приняли участие 14 истребителей, которые преодолели около 1700 км до цели.



Заметно жестче стала и риторика израильского командования. Там подчеркивают, что Израиль не будет колебаться при проведении новых операций на всей территории Ближнего Востока.



Интересным моментом является и то, что впервые за долгое время израильская операция не была прямым ответом на удары хуситов. К моменту очередного пуска ракет со стороны Йемена истребители ЦАХАЛ уже заходили на цели.



Такие перемены свидетельствуют об изменении подхода израильтян к действиям на йеменском направлении и о появлении большей "наступательности" в их действиях.



С небес на землю



Израильские удары по территории Йемена стали масштабнее и разрушительнее. Это признают и представители хуситов, прокомментировавшие результаты последнего налета. Однако, как известно, авиация войну не выигрывает. Тем более когда из-за территориальной удаленности Йемена израильским самолетам приходится делать большой крюк, что неизбежно ведет к удорожанию операции.



Притом что при сопоставлении стоимости операций с реальными разрушениями на земле (и уроном от последующих ответных акций хуситов) эффективность ударов вызывает все больше вопросов.



Это, в свою очередь, порождает дискуссию об их целесообразности как в Генштабе, так и в правящих кругах страны. И хотя израильская оппозиция пока напрямую не обвиняет премьер-министра Биньямина Нетаньяху в расточительности, подобные выпады вряд ли заставят себя долго ждать - как было ранее с Газой и Ливаном.



Однако, несмотря на критику внутри и вне страны, вслед за Ливаном Израиль начал сухопутную операцию и в Сирии. Таким образом, мы видим, что Нетаньяху пытается выжать максимум из обстановки в регионе, нанося последовательные удары по враждебным Израилю силам. С учетом опыта предыдущих кампаний рано или поздно перед израильским руководством встанет вопрос о сухопутной операции против движения "Ансар Аллах".



Есть несколько сценариев того, как могут быть реализованы подобные атаки в будущем.



Наиболее очевидный - использование в качестве плацдарма территорий соседствующих с Йеменом стран, в первую очередь Саудовской Аравии, которая имеет наиболее протяженную сухопутную границу с йеменскими территориями.



Изгнание хуситов из Саны (особенно чужими руками) позволило бы саудитам окончательно снять с повестки тему "йеменской угрозы" и больше не беспокоиться о безопасности своих нефтеносных районов, которые были неоднократно атакованы движением "Ансар Аллах" в прошлом.



Интерес к этой версии подогревают, в частности, слухи о "стратегическом прорыве" в переговорах о возможной нормализации отношений между Тель-Авивом и Эр-Риядом. Кроме того, в свете скорого возвращения в Белый дом Дональда Трампа саудиты рассчитывают получить дополнительные гарантии безопасности со стороны США, что позволит им в случае чего не опасаться ответных ударов Ирана.



Впрочем, столь открытое присоединение к антииранскому фронту на стороне Израиля не укладывается в ту генеральную линию, которую пытается выстраивать саудовское руководство. Во многом потому, что разрушит все прежние договоренности с Тегераном, а также вновь поставит Эр-Рияд в зависимое положение от Штатов.



Второй вариант предполагает создание "точки подскока" в непосредственной близости от объектов хуситов - например, на архипелаге Сокотра, который находится под негласным контролем Эмиратов.



Ранее работа над совместной с Израилем базой на архипелаге была заморожена по инициативе ОАЭ (в качестве вклада Абу-Даби в межйеменское урегулирование), однако в случае острой необходимости объекты могут быть развернуты вновь.



Появление израильских сил на Сокотре, пусть и кратно упростит удары по объектам хуситов, не слишком-то поможет при проведении сухопутной операции. Организовывать переброску крупных сил через Сокотру на "большую землю" придется буквально под пристальным взглядом противника, что лишит израильтян эффекта внезапности.



При этом вариант приглашения в страну "ограниченного израильского контингента" для совместного противодействия хуситам со стороны альтернативных центров силы (лояльных Саудовской Аравии, Эмиратам или же Турции) рассматривается как утопический.



В йеменском обществе, несмотря на его сегментированность, по-прежнему сильны антиизраильские настроения и чувство солидарности с палестинским народом. В этой связи любые попытки легитимизировать присутствие израильских частей на йеменской территории будут восприняты в штыки, что не добавит поддержки и без того ослабленным фракциям.



Израилю еще предстоит подобрать ключ к йеменским и аравийским элитам - в противном случае Тель-Авиву придется продолжать грозить хуситам исключительно издалека.