Регионы Восточной Финляндии находятся в глубоком кризисе из-за санкций против России, - Сусанна Пеккаринен

12:50 20.12.2024

Муниципалитеты Восточной Финляндии требуют государство усилить конкурентоспособность региона

SS: регионы Восточной Финляндии находятся в глубоком кризисе из-за санкций

Забор преграждает дорогу к закрытому и пустому пограничному пункту пропуска Нуйямаа между Россией и Финляндией в Лаппеенранте, Финляндия. 18 ноября 2023 года.



Муниципалитеты Восточной Финляндии требуют от властей принять меры по восстановлению экономики региона, пишет SS. В результате антироссийских санкций вся Восточная Финляндия погрузилась в кризис. Конкретных идей, как улучшить положение, у властей нет.

Муниципалитеты Восточной Финляндии считают опубликованный отчет о региональной экономике Восточной Финляндии слишком поверхностным. Руководители областей уверены, что необходимо получить полноценную картину экономики региона. Кроме того, муниципалитеты требуют государство принять меры для усиления конкурентоспособности региона.



Руководители областей Южная Карелия, Южный Саво, Кайнуу, Кюменлааксо, Северная Карелия и Северный Саво считают, что последствия действий России на Украине проявляются в Восточной Финляндии, в частности, в падении оборота компаний. Главы областей призывают государство предпринять шаги для создания конкурентоспособности бизнеса и для поддержания оптимистичного настроя в регионе.



"В регионе наблюдались хорошие темпы восстановления, но эта тенденция была нарушена кризисом. Это особенно заметно по показателям товарооборота и экспорта и уровню безработицы", - констатируют в своем заявлении руководители областей.



Например, отказ от импорта более девяти миллионов кубометров древесины из России и закрытие движения по Сайменскому каналу привели к увеличению затрат и затруднили получение сырья. Последствия распространяются вплоть до заторов на железных дорогах Саво и Карелии, сообщают главы областей.

Они также настаивают на тщательном изучении идеи о создании особой экономической зоны.



"К сожалению, в проекте программы по развитию Восточной Финляндии нет конкретных и впечатляющих идей. Ключевыми факторами для развития Восточной Финляндии будут решения, которые улучшат наземное, морское и воздушное транспортное сообщение и ускорят совершение инвестиций в промышленность".

Автор: Сусанна Пеккаринен (Susanna Pekkarinen)



Savon Sanomat

Финляндия

20 декабря 2024