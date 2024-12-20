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Туристический центр Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвака оценивается в $10 млрд. Агаларов начинает "узбекскую Панаму"
13:00 20.12.2024

Туристический центр Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвака оценивается в $10 млрд

фоты тут - https://www.gazeta.uz/ru/2024/12/20/sea-breeze-uzbekistan/

Узбекистан договорился о строительстве туристического центра Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвака стоимостью 10 млрд долларов. Ранее этот проект главе государства презентовал предприниматель из Азербайджана Эмин Агаларов. Проект будет финансироваться за счет средств иностранных инвесторов.

Проект международного туристического центра Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвака в Бостанлыкском районе Ташкентской области оценивается в 10 млрд долларов. Об этом на совещании 20 декабря сообщил президент Шавкат Мирзиеев.

Отмечается, что достигнута договоренность начать строительство комплекса. Он будет финансироваться полностью за счет средств иностранных инвесторов.

16 декабря предприниматель из Азербайджана Эмин Агаларов презентовал этот проект президенту Узбекистана. Он будет включать зоны отдыха, пляжи, спортплощадки, гостиницы, жилые комплексы и другие объекты на площади 500−700 га. Также намечено построить мост через залив, школы, школ, аквапарк, парки отдыха, комплексы для занятия водными и зимними видами спорта и другие объекты.

Согласно ранее представленной информации, турцентр расположится на двух берегах Чарвакского водохранилища: южная часть находится вдоль мыса рядом с поселком "Юсуфхона", в то время как северная часть приходится на территорию между населенными пунктами "Яккатут" и "Боладала", отмечал Spot.

Две стороны Sea Breeze Uzbekistan соединит мост через водохранилище, длина которого составит не менее 1 км. Также территория включает в себя ореховую рощу, где, судя по снимкам, планируется разместить виллы.

Немного выше зоны отдыха "Чорвок оромгохи" ("Пирамиды") вдоль Чарвакского водохранилища планируется строительство поле для гольфа на 18 лунок, пишет издание.

"Глава государства заявил, что осведомлен об успешном функционировании проекта Sea Breeze в Азербайджане. У нас есть опыт по запуску этого проекта", - отметил предприниматель.

Sea Breeze - премиальный морской курорт и прибрежный комплекс на площади 500 га, основанный Эмином Агаларовым в 2006 году. Город-курорт находится на побережье Каспийского моря в получасе езды от центра Баку.

Эмин Агаларов - сын российского бизнесмена Араза Агаларова и бывший зять президента Азербайджана Ильхама Алиева. 30 апреля 2006 года он женился на старшей дочери президента Лейле Алиевой и развелся в 2015 году. Он также известен в музыкальном мире как Эмин.

В конце августа компания Agalarov Development объявила о строительстве жилого комплекса и гостиницы в центре Ташкента. Стоимость проекта оценивается в 133 млн долларов.

Источник - Газета.uz
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