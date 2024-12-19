Народная демократическая партия Таджикистана выдвинула 28 кандидатов на парламентские выборы. Кто они?

13:51 20.12.2024

Большинство кандидатов – молодежь.



Народная демократическая партия Таджикистана (НДПТ) выдвинула 28 своих членов в качестве кандидатов в депутаты на предстоящих парламентских выборах от единого общереспубликанского округа.



