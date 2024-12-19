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|Народная демократическая партия Таджикистана выдвинула 28 кандидатов на парламентские выборы. Кто они?
13:51 20.12.2024
Большинство кандидатов – молодежь.
Народная демократическая партия Таджикистана (НДПТ) выдвинула 28 своих членов в качестве кандидатов в депутаты на предстоящих парламентских выборах от единого общереспубликанского округа.
Большинство кандидатов – молодые люди, лишь два-три человека являются опытными членами партии.
Как сообщает Национальное информационное агентство "Ховар", среди кандидатов:
2 человека из ГБАО,
9 человек из Хатлонской области,
6 человек из Согдийской области,
6 человек из районов республиканского подчинения,
5 человек из города Душанбе.
Среди выдвинутых кандидатов 11 женщин и 17 мужчин.
"Кандидаты представляют различные профессии, среди них: 5 юристов, 8 экономистов, 5 преподавателей, 3 литературоведа, а также историк, технолог, инженер, агроном и специалист по таможенным делам", – пишет "Ховар".
Из действующих депутатов только Саодатшо Матробиен вновь выдвинут кандидатом. Среди высокопоставленных чиновников упоминается лишь имя Шермухаммада Шохиена, председателя Верховного суда Таджикистана.
Остальные – руководители партийных комитетов в городах и районах, преподаватели и местные чиновники.
На данный момент только НДПТ представила своих кандидатов на предстоящие парламентские выборы, которые состоятся в марте следующего года. Они были отобраны вчера, 18 декабря, на очередном съезде партии, на котором лидером НДПТ вновь был избран Эмомали Рахмон.
Другие партии, такие как Демократическая партия Таджикистана (ДПТ) и Аграрная партия Таджикистана (АПТ), заявили, что выдвинут своих кандидатов на ближайших съездах.