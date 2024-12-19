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НАТО начинает трещать по швам. Конфликт на Украине обрушит альянс, - Озрен Миланович
14:06 20.12.2024

Катализатором краха НАТО может стать конфликт на Украине, пишет "Политика". Излишним вниманием к этой стране и игнорированием своих проблем недовольны уже во многих европейских странах. Давление США лишь добавляет некоторым желания покинуть ряды альянса.

Предстоящие февральские выборы в Германии покажут, куда двинется эта пошатнувшаяся экономическая и военная держава. Нужно учитывать, что к тому моменту Дональд Трамп уже месяц будет работать в Белом доме, и от его действий будет зависеть воля избирателей и исход выборов. Нельзя исключить, что ультраправые сыграют очень значительную роль.

А ведь лидер партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла поставил под вопрос членство Германии в НАТО, заявив, что Берлин должен задуматься, насколько этот альянс еще полезен для страны.
"До сих пор Европа была вынуждена повиноваться интересам Соединенных Штатов Америки, но мы больше не хотим этого", - заявил он в интервью газете Welt. Он добавил, что оборонный союз должен учитывать интересы всех европейских государств, включая Россию. "Если НАТО не может пойти на это, Германия обязана задуматься над вопросом, насколько этот альянс еще полезен для нас", - сказал лидер "Альтернативы для Германии".

Комментируя мнение о том, что Германию могут контролировать другие, Хрупалла заявил, что на фоне молчания, которым правительство страны отреагировало на диверсию на "Северном потоке", действительно напрашивается вопрос, насколько Германия суверенна.

"Я вижу, что правительство принимает решения, например о закупках газа и энергоносителей, не суверенно и не исходит из немецких интересов при этом. В конфликте на Украине мы представляем интересы третьей стороны и добровольно жертвуем свои деньги и оружие", - отметил Хрупалла.

"Альтернатива для Германии" - серьезная политическая сила. Опросы показывают, что популярность этой партии резко возросла, и теперь она, а не CDU занимает второе место после консервативного альянса Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза.

В противовес Хрупалле министр обороны Борис Писториус объявил, что Германия рассматривает возможность увеличить численность военнослужащих армии до 203 тысяч.

Вооруженные силы Германии, бундесвер, сейчас насчитывают около 180 тысяч человек, что примерно на 20 тысяч меньше, чем поставленная цель - 203 тысячи. Все дело в продолжительных проблемах с набором в ряды бундесвера, как передает Reuters.
Выступая в парламенте в Берлине, Писториус заявил, что НАТО планирует выдвинуть новые, более жесткие требования к численности войск и вооружений до 2030 года ввиду ухудшения ситуации из-за вооруженного конфликта на Украине.

По предварительным оценкам, требуется еще 35 - 50 бригад для защиты от потенциального российского удара, а это от 105 до 350 тысяч солдат. Получается, необходимо сформировать еще одну дивизию в добавок к трем, которыми Берлин сейчас располагает.
Аналитики считают, что это слишком дорогое удовольствие для пошатнувшейся немецкой экономики.

Поэтому НАТО, который в свое время объединил США, Канаду и большую часть Европы, может распасться, и об этом говорят все чаще и громче.

В качестве возможной причины называют огромную разницу между позицией Республиканской партии во главе с Дональдом Трампом и большей частью Европы, крайне обеспокоенной своей безопасностью и выживанием. Непосредственным катализатором краха альянса может стать текущий вооруженный конфликт на Украине.

Европа может столкнуться с тем, что новая американская администрация откажется от всяческой поддержки Украины. Если США не захотят помогать Киеву в борьбе с Россией, то будут выглядеть в глазах Европы менее надежным союзником.
Самостоятельно европейские страны не смогут поддерживать Киев так же, как Вашингтон.

Излишним вниманием к Украине и игнорированием экономических проблем в стране не довольны уже и граждане Чешской Республики, Венгрии, Румынии, а например, турецкий президент Эрдоган не доволен статусом своей страны и действиями, которые предпринимает Североатлантический альянс по соседству с ним.

В апреле текущего года французы требовали выхода их страны из НАТО и Европейского Союза! В Париже царил хаос, и демонстранты рвали флаги альянса и ЕС! Эммануэль Макрон, который декларативно поддерживает альянс и его действия, легко сменил бы позицию, поскольку мнит себя лидером военной державы, которой не нужен балласт из других малых государств, которые "паразитируют" на альянсе. Всего этого более чем достаточно для раскола и обрушения Североатлантического альянса.

Автор: Озрен Миланович (Озрен Милановић)

Источник - inosmi.ru
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