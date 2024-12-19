Степень зависимости Таджикистана от Китая (мнения экспертов)

14:53 20.12.2024

Таджикистан назвали самой зависимой от Китая страной в Центральной Азии



Пайрав Чоршанбиев, Asia-Plus



Российские аналитики считают, что республика "уже испытывает сложности при выплате долга Китаю".



Экономические связи стран Центральной Азии с КНР

Источник: АКРА



Наиболее актуальными целевыми направлениями для Китая в Центральной Азии являются создание транспортных коридоров в рамках инициативы "Один пояс - один путь" и диверсификация доступа к ресурсам, считают специалисты российского Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).



В исследовании данного агентства под названием "Между Востоком и Западам" говорится, что Китай для реализации этих целей предоставляет внешнее финансирование, которое, как правило, дешевле рыночных заимствований.



"Так, Экспортно-импортный банк Китая предоставил Таджикистану 18 кредитов под 2–2,5%, льготный период составляет пять–семь–девять лет, срок кредита - 25 лет", - отмечают авторы исследования со ссылкой на данные Минфина РТ.



Они подчеркивают, что инициатива "Один пояс - один путь" призвана расширить каналы внешней торговли для Китая и еще больше связать его с западным рынком.



"Расширение сухопутных маршрутов через Центральную Азию - традиционный транспортный коридор между Востоком и Западом - является одним из ключевых направлений реализации этой инициативы. На сегодняшний день уже расширены таможенные пункты на границе с Казахстаном, строятся дороги в Кыргызстане и Таджикистане", - отмечают аналитики АКРА.



Они полагают, что растущая экономика Китая нуждается в ресурсах, которыми располагают страны региона: нефть, газ, руды, уран, медь, золото и др.



При этом отмечают, что темпы роста экономики Китая замедляются, возрастают внутренние риски, в связи с чем спрос на ресурсы в среднесрочной перспективе может быть менее устойчивым.



По оценкам авторов исследования, финансовая зависимость стран региона от Китая при этом растет, и если для Казахстана и Узбекистана такая зависимость еще относительно невелика, то Таджикистан уже испытывает сложности при выплате долга Китаю.



"В 2019 году Таджикистан передал китайской компании права на разработку двух золотоносных рудников в счет погашения госдолга", - напоминается в публикации.



Аналитики АКРА отмечают, что уровень контакта Китая со странами региона также растет.



Они подчеркивают, что в рамках регулярных форумов сотрудничества "Китай - Центральная Азия", которые проходят с 2013 года, страны представляли чиновники и бизнес.



"Однако в прошлом году (в 2023 году, - прим. авт.) форум впервые прошел на уровне глав государств. На первом таком форуме в Сиане председатель КНР Си Цзиньпин предложил странам региона помощь для поддержания внутренней безопасности и национальной обороны", - говорится в исследовании.



В нем подчеркивается, что регион становится более вовлечен в международную торговлю, растет внешний спрос на ресурсы региона (газ, нефть, уран, золото, редкоземельные металлы).



"Для расширения сотрудничества с Китаем и продвижения по цепочке добавленной стоимости странам региона было бы логично создавать совместные с Китаем предприятия для производства продукции с более высокой добавленной стоимостью, а также получать доступ к технологиям и проведению совместной научной работы", - заключают аналитики АКРА.