Великий Израиль атакующий Мошиах, - Александр Дугин

15:41 20.12.2024

ВЕЛИКИЙ ИЗРАИЛЬ И АТАКУЮЩИЙ МОШИАХ



19.12.2024



Сейчас в мировом масштабе идет фундаментальное изменение образа Израиля. И возможно, евреев в целом. После катастрофы, которую европейские евреи пережили при Гитлере и во время Второй Мировой войны, они в общечеловеческом масштабе вызывали жалость, сострадание и искреннее сочувствие. Именно поэтому стало возможным создание государства Израиль. Холокост или Шоа, то есть пережитые евреями ужасы и преследования, стали основанием для того, чтобы все единодушно согласились: после таких страданий евреям точно нужно свое государство. Это стало моральным капиталом евреев и предопределило сакральное отношение к Холокосту.



Философы Франкфуртской школы провозгласили: отныне надо мыслить от Аушвица. Это значит, что философия, политика, мораль отныне должны учитывать масштаб совершенных европейцами (прежде всего немцами) против евреев преступлений. Теперь от Запада и всего человечества требовалось покаяние.



В этом ключевым был образ евреев как жертвы. Это возвело их в статус сакрального народа: всем остальным предлагалось каяться перед ними и никогда не забывать своей вины. Отныне любой намек на антисемитизм, не говоря уже о прямых попытках пересмотра сакрального статуса евреев и метафизики Холокоста, карался законодательно.



Но постепенно политика Израиля, становившаяся все более и более жесткой в отношении палестинцев и окружающих мусульманских народов, стала размывать этот образ - по крайней мере в глазах населения Ближнего Востока, которое, надо заметить, никакого отношения к преступлениям европейских нацистов не имело. Более того бесцеремонное отношение сионистов к местному населению порождало прямые протесты и в пределе антисионистскую Интифаду.



Постепенно менялось и самосознание израильтян и евреев, остававшихся в рассеянии. Все больше и больше нарастала линия на демонстрацию силы, могущества и ориентация на создание Великого Израиля. Параллельно усиливались мессианские мотивы - ожидание скорого прихода Мошиаха, начало строительства Третьего храма (для чего потребуется взорвать святыню мусульман мечеть аль-Акса), резкое увеличение подконтрольных Израилю территорий (от моря до моря), окончательное решение палестинского вопроса (вплоть до прямых призывов к депортации и геноциду палестинцев). Эти идеи получили поддержку в лице Беньямина Нетаньяху и ряда его сподвижников министров Бен Гвира, Бецалеля Смотрича и т.д. Открыто эта программа отражена в "Царской Торе" Ицхака Шапиры, в проповедях раввинов Кука, Мейера Кахане, Дова Лиора. Стратегически это было описано еще в начале 80-х в статье советника Шарона генерала Одеда Йинона. План Йинона состоял в свержении всех устоявшихся арабских режимов с националистической баасистской идеологией, погружение арабского мира в кровавый хаос и в создании Великого Израиля.



И вот после десятилетия арабской весны и особенно после террористической атаки ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года мы видим, что эти планы стали реализовываться в ускоренном ритме.



Нетаньяху сравнял Газу с землей, безжалостно уничтожив сотни тысяч мирных жителей. За этим последовала атака на Ливан и уничтожение руководства Хезболлы. Затем обмен ракетными ударами с Ираном и активная подготовка к войне с ним, в том числе с нанесением ударов по ядерным объектам. Затем вторжение на оставшуюся часть Голанских высот и удары по Сирии. За месяц до этого Бецалель Смотрич провозгласил, что Дамаск будет в составе Израиля, а Бен Гвир прямо намекнул, что аль-Акса будет взорвана. Вместе с Башаром Асадом пал последний баасистский режим. Арабский мир действительно погружен в хаос.



Великий Израиль и экстерминация палестинцев становится реальностью на наших глазах.



Вот что важно. Политика правых сионистов фактически переворачивает страницу Холокоста. Моральный капитал жертвы на сегодняшний момент полностью истрачен. Израиль оплатил им свой силовой взлет, свое сегодняшнее грозное и жестокое, почти ветхозаветное величие. Теперь евреев уже не жалеют, но либо боятся, либо ненавидят, либо возмущаются, либо восхищаются им, но в любом случае считаются как с мощной и жестокой силой.



Изменилась идентичность евреев.



Это больше не символ унижения и страдания, но образец господства и победоносного триумфа.



Мыслить от Аушвица больше не необходимо. Теперь надо мыслить от Газы.



В самой иудейской традиции содержится пророчество о двух Мошиахах - страдающем (Бен Юсеф) и победоносном (Бен Довид). После европейского Холокоста был акцентирован Мошиах, страдающий, принесенный в жертву. Теперь этот фундаментальный гештальт меняется, и актуализируется Мошиах побеждающий, атакующий, триумфальный.



Прежде всего это касается самого Израиля. Но явно этим дело не ограничится. Происходит смена мессианского архетипа среди евреев всего мира.



И именно в такой ситуации к власти в США приходит убежденный сторонник правого сионизма и единомышленник Нетаньяху Дональд Трамп, значительная часть окружения которого сами являются христианскими сионистами, готовыми оказать Израилю любую поддержку. И снова капитал сострадания конвертирован в капитал атаки.

Это очень и очень серьезно. И будет становиться еще серьезнее.

При этом не стоит спешить с выводами, реакциями и оценками. Прежде всего надо такое положение дел как следует осмыслить, сложить бесчисленные факты, события и происшествия в непротиворечивую картину.