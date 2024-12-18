Покарали владыки кармы. Борьба за звание чемпиона вызвала скандал в шахматном мире

15:44 20.12.2024 Игры разума, они же - нервов

Борьба за звание чемпиона вызвала скандал в шахматном мире



Алексей Винокуров

18.12.24



На прошлой неделе в Сингапуре завершился матч на звание чемпиона мира по шахматам. Обыграв китайца Дин Лижэня, новым и самым молодым в истории чемпионом стал восемнадцатилетний индиец Гукеш Доммараджу. Однако матч, который должен был быть праздником шахмат, всколыхнул общественность и породил множество кривотолков и опасений. Словно лакмусовая бумажка, он выявил тяжелые проблемы, царящие в шахматном королевстве.



Сливай воду



Итоги матча неожиданно спровоцировали скандал. Правда, не в Индии и даже не в Китае, а почему-то в России.



В последней партии семнадцатый чемпион мира Дин Лижэнь допустил удивительный для супергроссмейстера элементарный промах. На доске стояла битая ничья, и любители шахмат уже предвкушали волнующий тай-брейк, как вдруг китайский гроссмейстер неверной рукой поставил белую ладью на поле f2. Позиция стала проигранной, и через несколько ходов Дин Лижэнь сдал партию и матч.



Такие ошибки, хоть и очень редко, случаются с игроками экстра-класса и даже с чемпионами мира. Нервы, огромная ответственность, неимоверное давление со всех сторон - и вот уже чемпион становится экс-чемпионом и возвращается в Китай утешаться лапшой по-сычуаньски и курицей гунбао.



Однако китайский зевок вызвал бурю эмоций у российской шахматной общественности. Четырнадцатого чемпиона мира Владимира Крамника матч так огорчил, что он и вовсе предрек конец шахматам.



"Грустно, - написал Крамник. - Конец шахмат, какими мы их знаем. Еще никогда исход матча за титул чемпиона мира не решался таким детским просчетом в одном ходе".



Отдельно взятые журналисты пошли еще дальше: они заявили, что Дин Лижэня, дескать, покарали владыки кармы - за то, что в предыдущем матче он обыграл Яна Непомнящего. Хотя, видимо, должен был ему проиграть из чистого уважения.



Однако наиболее ярко выступил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов. Он объявил, что проиграть такую позицию сложно было бы даже перворазряднику, следовательно, поражение Дин Лижэня похоже на умышленное. После этого он призвал Международную шахматную Федерацию (ФИДЕ) провести расследование.



Встает естественный вопрос: что имел в виду Филатов? Что соперники договорились и Дин Лижэнь просто слил сопернику матч? Теория, безусловно, солидная, особенно, когда исходит от бизнесмена, входящего в русский список Forbes. Вероятно, шахматной общественности следует согласиться с мнением опытного человека, знающего, как делаются большие дела. По крайней мере, чтобы спорить с ним предметно, надо самому иметь миллиард-другой на счету.



Правда, такое же обвинение можно предъявить любому побежденному. Например, российскому шахматисту Яну Непомнящему, который в 2021 году с разгромным счетом проиграл матч Магнусу Карлсену. Тогда, в принципе, любой матч, где одна сторона выигрывает, можно объявить договорным - и не только в шахматах, но и в любом виде спорта.



Однако, если говорить серьезно, то, чтобы понять, что случилось в матче, нужно посмотреть на его предысторию - как политическую, так и шахматную.



Крокодил не ловится



Политическая коллизия состоит в давнем противостоянии между Китаем и Индией. Конфликту много лет, и причин у него хватает, начиная с того, что Индия предоставила убежище Далай-ламе, которого руководство КНР считает сепаратистом, и заканчивая нерешенным территориальным спором между двумя азиатскими гигантами.



Именно поэтому индиец оказался наиболее неприятным соперником для китайского гроссмейстера, и именно по этой причине Дин Лижэнь должен был удержать звание чемпиона, чтобы не навлечь на свою голову гнев и даже презрение соотечественников. Китаец не имеет морального права проиграть индийцу - и наоборот. Понятно, что в таких обстоятельствах ни о каких сливах и речи быть не может, борьба должна была быть совершенно бескомпромиссной.



Еще более напряженными стали шахматные обстоятельства, предшествовавшие нынешним событиям. В июле 2022 года шестнадцатый чемпион мира норвежец Магнус Карлсен внезапно объявил, что не будет защищать звание чемпиона в матче с Непомнящим и слагает с себя полномочия.



Заявление это вызвало шок и недоумение в шахматном мире. Менее всего такого поступка можно было ждать от Карлсена.



Норвежец стал легендой, еще будучи совсем молодым человеком. Он показывал блестящую игру в турнирах, на голову превзошел всех своих современников и добился высочайшего за всю историю шахмат рейтинга Эло - 2882 пункта. Предыдущий рекорд принадлежал Гарри Каспарову - 2851. Более того, Магнус соперничал с тем же Каспаровым за звание величайшего шахматиста всех времен и народов. При этом Карлсен величайшим считает Каспарова, а Каспаров, в свою очередь, говорит об уникальном таланте Карлсена.



Среди гроссмейстеров даже возникла поговорка: "Играют все, а выигрывает Карлсен".



И вот летом 2022 года Карлсен объявляет об отказе защищать свой титул.



Нечто подобное уже было в истории шахмат. В 1975 году должен был состояться матч между тогдашним чемпионом Робертом Фишером и советским гроссмейстером Анатолием Карповым. Фишер, однако, выдвинул неприемлемые условия. ФИДЕ не выполнила его требований, Фишер отказался играть матч, и чемпионом мира объявили Карпова. Однако Фишер славился своей непредсказуемостью и сложным характером, был человеком параноидального склада. Он, например, считал, что все советские гроссмейстеры - агенты КГБ, а власть в мире захватили сионисты.



Ничего подобного за Карлсеном не числится, это человек с железными нервами и без предрассудков. Сам себя он иногда сравнивает с крокодилом - за выдержку, хладнокровие и стальную хватку. Кроме того, играть Карлсену предстояло со знакомым претендентом - Яном Непомнящим. За год до этого Карлсен уже обыграл его с большим перевесом, а именно 7½ - 3½. При этом Непомнящий не выиграл ни одной партии, и матч закончился досрочно.



Конечно, такой счет не отражал реального соотношения сил. Непомнящий - гроссмейстер сильный и очень одаренный, но, очевидно, не справился с нервами. Так или иначе, в грядущем матче именно Магнус был безусловным фаворитом. Чего же, в таком случае, испугался норвежец, почему отказался играть снова с соперником, которого уже обыгрывал с внушительным счетом? Точный ответ на этот вопрос мог дать только сам шестнадцатый чемпион мира. И он его дал.



Карлсен заявил, что отказывается от игры, потому что в качестве соперника ему интересен только Алиреза Фирузджа - французский супергросмейстер родом из Ирана. Но Фирузджа не пробился через отборочное сито, другие шахматисты интереса для Карлсена не представляют, поэтому он не будет защищать звание чемпиона.



Такое объяснение, увы, выглядит не слишком правдоподобно. В матче на первенство мира есть и другие интересы, кроме спортивного и творческого. Например, если бы Магнус расслабился и просто проиграл Непомнящему, он все равно получил бы что-то около миллиона долларов призовых - деньги приличные даже для чемпиона мира. Но играть Карлсен не стал и предпочел уйти непобежденным.



Два дебила - это сила



Итак, впервые с 1975 года шахматный мир остался без чемпиона. Следуя бытовой логике, таковым следовало объявить победителя турнира претендентов, то есть Непомнящего. Однако современный спорт - это в первую очередь бюрократия, а бюрократия - это регламент. Согласно регламенту ФИДЕ, в случае отказа Карлсена от игры звание чемпиона должны были оспаривать победитель турнира претендентов Ян Непомнящий и обладатель второго места Дин Лижэнь.



Китайский гроссмейстер давно показывал высочайшие результаты, однако в этой паре шел все-таки вторым номером, фаворитом был Непомнящий. Так, во всяком случае, считали его российские поклонники, так, вероятно, считал и сам Ян. Во всяком случае, игру в матче он показал яркую, агрессивную и, что называется, безбашенную. Примерно в том же ключе действовал и Дин Лижэнь. Матч, проходивший в 2023 году в Астане, изобиловал огромным количеством взаимных промахов и похож был на качели, где перевес постоянно оказывался то на одной стороне, то на другой.



В советские времена комментаторы назвали бы такое состязание комедией ошибок, но сейчас выражаются проще.



- Два дебила - это сила, - так прокомментировал злополучный матч известный российский гроссмейстер Дмитрий Андрейкин, живущий в Казахстане.



Прозвучало это немного обидно. Возможно, за пределами шахматной доски Непомнящий и Дин Лижэнь - не Бог весть какие интеллектуалы, но до дебилов им все-таки далеко. Впрочем, комментарий Андрейкина не был официальным, он прозвучал в его стриме, и гроссмейстер тут же извинился за неудачную шутку.



Так или иначе, в матче с Непомнящим более удачливым оказался Дин Лижэнь, он и стал новым чемпионом мира, первым среди китайских шахматистов. Это был безусловный прорыв: китайцам-мужчинам никак не давалось чемпионство, хотя китайские женщины уже не одно десятилетие доминируют в шахматах. С 1991 года по сей день целых шесть китаянок побывали чемпионками мира: Се Цзюнь, Чжу Чэнь, Сюй Юйхуа, Хоу Ифань, Тань Чжунъи и Цзюй Вэньцзюнь.



Теперь чемпионом мира стал мужчина-китаец. Далось ему это нелегко, нервная система его была изрядно подорвана. Еще во время матча Дин Лижэнь проявлял психологическую неустойчивость, менял гостиницы, в которых жил, и, очевидно, страшно волновался.



Тем не менее матч он выиграл. Как бы сильно ни нервничал Дин Лижэнь, Непомнящий, похоже, нервничал еще сильнее.



После матча обоих шахматистов принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, он даже поговорил с Дин Лижэнем на китайском языке, которым прекрасно владеет, поскольку изучал его в МГИМО и в КНР на стажировке в Пекинском лингвистическом институте.



Увы, обыграв Непомнящего, китайский гроссмейстер покоя не обрел. Спортивные результаты Дин Лижэня стали резко снижаться: став чемпионом, он не выиграл ни одного турнира. Более того, за два последних года китаец потерял восемьдесят пунктов рейтинга и опустился в мировой табели о рангах на двадцать второе место, что для действующего чемпиона выглядит почти унизительно.



Практически сразу после матча, давая интервью китайской прессе, Дин заявил, что шахматная корона слишком тяжела для него, и он не любит публичности и внимания со стороны СМИ.



Тем не менее, стопами Карлсена он не пошел и от матча с Гукешем не отказался.



Золотое дно онлайна



Теперь, пожалуй, самое время попытаться понять, почему Карлсен, добровольно сложил с себя полномочия, и почему игра в матчах за звание чемпиона мира приобрела экстравагантный и даже почти карикатурный вид. Чтобы понять это, нужно взглянуть на то, что собой представляют современные шахматы.



Коронавирусная пандемия, начавшаяся в конце 2019 года, заперла миллиарды людей в своих домах. Ковид сильно ударил по заработкам спортсменов, в том числе и шахматных профессионалов. И в самом деле, нет турниров - нет приглашений, а, значит, нет и призовых. К счастью, всех выручил интернет: вместо живых турниров стали проводиться онлайн-соревнования.



В принципе, онлайн-шахматы существуют уже довольно давно. В 2002 году ФИДЕ даже провела первый чемпионат мира по шахматам в интернете. Победителем в нем стал международный мастер Николай Власов. По-настоящему сильные шахматисты в турнире не участвовали, однако в нем случился едва ли не первый в истории шахмат читерский скандал, связанный с неким Рафалом Фурдзиком. По словам Власова, ФИДЕ обвинила Фурдзика в том, что он использует компьютерные подсказки. Правда, тогдашние шахматные программы были значительно слабее, чем нынешние, но уже достаточно сильные, чтобы справляться с гроссмейстерами средней руки.



Бизнесмены, близкие к спорту, поняли, что онлайн-соревнования - это золотое дно. В 2007 году была запущена крупнейшая шахматная платформа Сhess.com, предназначенная для игры онлайн. Чуть позже, в 2010-м, появился другой интернет-монстр - Lichess. Поначалу в интернете играли любители, позже к ним стали присоединяться и квалифицированные шахматисты - вплоть до супергросмейстеров. Некоторые играли под своими именами, другие использовали никнеймы. Например, Магнус Карлсен именовался DrNykterstein, Ян Непомнящий взял имя богини судьбы Лахезис, Хикару Накамура - просто Hikaru.



Однако по-настоящему онлайн-шахматы расцвели именно в период ковида. Для шахматных профессионалов это стало спасением. Во-первых, под рукой у тебя всегда сильные спарринг-партнеры, во-вторых, можно играть блиц в онлайн-турнирах, таких как "Титульный вторник" на Chess.com или "Титульная арена" на Lichess. По сравнению с крупными живыми турнирами призовые там небольшие - до $1000. Однако для любителя или даже для среднего гроссмейстера, которого не приглашают в соревнования высокого уровня, это деньги очень приличные, и получить ты их можешь всего за один вечер. Подобных турниров в течение месяца проходит какое-то количество, так что при благоприятном течении событий на жизнь заработать можно.



И вот тут-то и начинается самое интересное, а именно - читерство.



Кругом жулики?



Сам термин "читерство" происходит от английского to cheat, мошенничать. Применительно к шахматам это обычно означает использование компьютерных подсказок. Дело в том, что уровень нынешних шахматных движков таков, что ни один человек не имеет против них никаких шансов. Человеку соревноваться с программой все равно, что бегуну - с гоночным автомобилем.



Конечно, в живых турнирах использовать подсказки компьютера затруднительно - там запрещено проносить в игровую зону любые цифровые гаджеты. А вот проконтролировать игрока, сидящего у себя дома за компьютером, почти невозможно. Впрочем, и тут есть способы, например, установка дополнительных камер в доме у игрока, но это дело непростое, обременительное и применяется нечасто.



Проще всего поймать читера за руку, если он бесхитростно делает только лучшие ходы, которые подсказывает ему компьютер или, как говорят шахматисты, играет по первой линии. Читеры чуть более изощренные большую часть партии играют сами, и лишь в критические моменты прибегают к помощи компьютера. Но и такого хитрована можно вычислить просто по результатам. Если, например, в том же "Титульном вторнике" никому не известный кандидат в мастера начинает одного за другими выносить Карлсена, Накамуру, Непомнящего и других супергроссмейстеров, тут и партии его анализировать не надо: ясно, что это читер.



И, тем не менее, читерство остается бичом современных шахмат.



Люди наивные думают, что подсказками пользуются только любители, а шахматные профессионалы этим брезгуют, чтобы не подорвать свою репутацию. На самом деле это не так. В шахматы играют не столпы нравственности, а простые смертные, просто они умело двигают фигуры на доске. Выбирая между честной игрой и возможностью заработать, шахматисты часто выбирают деньги.



В читерские скандалы попадали даже супергросмейстеры. Так, например, четырнадцатый чемпион мира Владимир Крамник заподозрил в онлайн читерстве американца Хикару Накамуру, который сейчас занимает в мировом рейтинге третье место с коэффициентом 2802. Свои подозрения Крамник доказывал математическими выкладками. Накамура в ответ заявил, что у Крамника нет мозгов. По словам того же Крамника, из-за его античитерской деятельности ему даже поступали угрозы от разных людей.



Угрозы эти, надо сказать, Крамник не воспринял слишком серьезно. Конечно, четырнадцатый чемпион мира сейчас не в лучшей физической форме, но если дойдет до принципиального противостояния, Накамуре придется нелегко. Рост Крамника - 195 сантиметров, а вес - хорошо за сотню. Крамнику даже драться не нужно. Если он просто упадет на Накамуру, вопрос будет немедленно решен в его пользу, и сразу станет очевидно моральное и идейное превосходство россиянина.



Кроме всего прочего, Крамник, в частности, обвиняет Chess.com в том, что тот не борется с читерами, точнее, борется с ними недостаточно. И, действительно, в интересах ли шахматных платформ борьба с читерством? Ведь эта возможность привлекает десятки тысяч игроков - благодаря читерству они могут играть с сильнейшими гроссмейстерами, с которыми в жизни никогда бы не встретились. Приятно же, сидя в офисе, как бы между делом обронить: "Вчера в онлайне обыграл Карлсена и Накамуру". И пусть ты обыграл их не честно, а с помощью компьютера - кому интересны такие детали?



Так или иначе, именно Владимир Крамник в последние годы ведет целенаправленную борьбу с читерством, и даже заслужил у своих недругов прозвище читер-параноика, то есть человека, который всюду видит читерство. Те же самые недруги не преминули напомнить борцу за справедливость про знаменитый "туалетный скандал".



Скандал этот случился в 2006 году в Элисте во время матча за звание чемпиона мира, который Владимир Крамник играл с болгарским гроссмейстером Веселином Топаловым.



Матч начался с двух поражений Топалова. При счете 3:1 в пользу Крамника команда претендента подала протест, заявив, что четырнадцатый чемпион мира слишком часто ходит в туалет. В протесте содержался недвусмысленный намек на то, что Крамник, находясь в туалете, может пользоваться компьютерными подсказками. Апелляционный комитет согласился с этим и лишил Крамника личного туалета, предписав ему ходить в одну уборную с Топаловым. Крамник был крайне возмущен таким решением и даже отказался играть пятую партию, в которой ему засчитали техническое поражение.



Позже пресс-атташе болгарской делегации Живко Гинчев выпустил книгу "Туалетная война: шахматная драма в 13 действиях". Он писал, что в туалете Крамника якобы нашли компьютерный кабель, по которому четырнадцатый чемпион мог получать подсказки. Сам Крамник позже отвергал всякие обвинения в читерстве, а частые посещения уборной объяснял нездоровьем.



Поклонники болгарского гроссмейстера ядовито шутили, что в туалет Крамник бегает потому, что боится Топалова. Сторонники же Крамника утверждали, что человек, обыгравший в матче самого Каспарова, не боится никого на свете, а, значит в туалет может не ходить годами.



Так или иначе, безусловных доказательств читерства Крамника тогда не нашли, но осадок, как говорят, остался. Теперь же сам Крамник сделался главным борцом с шахматными жуликами.



Задница против головы



Однако нынче умного читера поймать с поличным гораздо труднее, чем когда-то. Математические алгоритмы выявления читерства не дают стопроцентной гарантии. Известный российский гроссмейстер, чемпион мира по быстрым шахматам 2018 года Даниил Дубов говорит, что сильному шахматисту не нужны подсказки всю партию: ему достаточно, чтобы в критический момент зажглась красная лампочка "выигрыш есть" - и уж тогда он напряжется и найдет этот выигрыш сам.



Один из самых громких читерских скандалов - причем в живые шахматы - случился с участием Магнуса Карлсена, при этом чемпион, разумеется, оказался жертвой.



В сентябре 2022 года в Сент-Луисе проходил Кубок Синкфилда. В третьем туре тогдашнему чемпиону мира попался девятнадцатилетний американец Ханс Ниманн. У Ниманна был самый низкий рейтинг из играющих в турнире, однако он весьма убедительно обыграл Карлсена. Это был не первый молодой шахматист, который одолел чемпиона мира, но в этот раз реакция Карлсена всех удивила. Магнус, не доиграв турнир, выбыл из него по своей воле. Затем в его Твиттере появилось видео, где Жозе Моуринью говорит следующее: "Я предпочитаю ничего не говорить. Если я заговорю, у меня будут большие неприятности". В этом не было прямого обвинения, но намек был ясен: Ханс - читер.



Масла в огонь подлил один из сильнейших гроссмейстеров мира Хикару Накамура. Он напомнил, что на сайте Сhess.com Ниманна уже блокировали за нечестную игру. Однако на турнире в Сент-Луисе были приняты серьезные меры против читерства, все цифровые гаджеты изымались. Вопрос: как в таком случае Ниманн мог получать подсказки?



Ответ дал не кто-нибудь, а сам Илон Маск, причем ответ этот был вполне в духе американского миллиардера. По мнению Маска, Ниманн мог вставить в задний проход вибрирующее устройство, которое и передавало ему верные ходы. Звучит как глупая шутка, не так ли? Однако Википедия сообщает, что английский журналист Фернандес Дэниэл провел на себе эксперимент с подобным устройством и смог победить неназванного гроссмейстера.



Тем не менее, Ниманн вины своей не признал, от союза с вибрирующими устройствами открестился, и подал в суд на Карлсена, Накамуру и Сhess.com, обвинив их в клевете и потребовав $100 млн в качестве компенсации. В конце концов стороны примирились и объявили об отсутствии претензий друг к другу.



Играл ли в Сент-Луисе Ниманн не головой, а задницей, так и осталось загадкой. Сам Ниманн говорит, что он жульничал только в юности, и только в онлайн-шахматах, в живые же шахматы всегда играл честно. Стоит заметить, что спустя два года после скандала Хансу Ниманну все же удалось серьезно повысить свой рейтинг, и в мировой табели о рангах он сейчас занимает восемнадцатое место. Учитывая меры предосторожности, которые принимаются по отношению к Ниманну после скандала с Карлсеном, добиваться таких успехов с помощью читерства сейчас ему было бы затруднительно.



Все проблемы - от нервов



Однако вернемся к решению Карлсена сложить с себя полномочия чемпиона. Едва ли на это решение повлиял разгул читерства, однако есть версия, что впрямую повлияли онлайн-шахматы.



Карлсен, как и большинство ведущих гроссмейстеров, уже давно играет в интернет-турнирах вроде "Титульного вторника". Это блиц-турниры, длятся они обычно не больше трех часов, то есть с точки зрения профессионального шахматиста нагрузка небольшая. Но у блиц-турниров есть одно коварное свойство - шахматист, проигрывая блиц-партию, переживает почти так же, как если бы он проигрывал живую партию в солидном турнире.



Кроме того, в интернет-турнирах шанс встретить читера гораздо выше, чем в реальном турнире. И проигрыш какому-нибудь кандидату или мастеру супергроссмейстера огорчает гораздо больше, чем проигрыш равному себе. Таким образом, блиц-турниры в интернете ведут к психологическому выгоранию, причем гораздо быстрее и сильнее, чем живые шахматы.



Иной раз гроссмейстер за неделю в интернете играет столько партий, сколько не играет за год живьем. Большинство полагает, что это просто развлечение без далеко идущих последствий. Однако, если последить за реакциями игрока, становится ясно, что на него во время блица падает большая нервная нагрузка, сопоставимая с нагрузкой во время игры в живые шахматы. Проблема усугубляется тем, что часто гроссмейстеры, отыграв партию в живом турнире, идут к себе и вместо отдыха играют блиц в интернете.



Таким образом, нервная система шахматиста истощается гораздо быстрее, и человек уже не может заставить себя концентрироваться на многочасовой игре в живые шахматы. Тем более, зачем тебе это, если ты, как Магнус Карлсен, уже побыл чемпионом мира? Это в XX веке чемпион мира был небожителем, теперь это просто чувак, поднимающий хорошие деньги на шахматах. Возможно, что именно истощенные нервы подсказали Карлсену отказ защищать звание чемпиона.



Расшатанные нервы могут быть причиной непредсказуемых реакций ведущих гроссмейстеров даже в таких судьбоносных соревнованиях, как матч за звание чемпиона мира. И тогда понятно, что Дин Лижэнь не сливал матч - он просто не выдержал напряжения. А вот у молодого Гукеша нервы еще вполне крепкие. Даже если в чисто шахматном плане он уступает Дин Лижэню, то как спортсмен он его явно превосходит. Получается, что не шахматист обыграл шахматиста, а тридцатидвухлетний человек не выдержал конкуренции с восемнадцатилетним.



Стоит сказать также, что блиц-турниры в интернете сильно влияют не только на нервную систему, но и на сами современные шахматы. Даже в живых турнирах стало гораздо больше ошибок, промахов, зевков, важные решения подчас принимаются без должного обдумывания.



Вот что говорит по этому поводу один сильнейших гроссмейстеров мира Левон Аронян: "Игра изменилась, стала менее глубокой. Мы разучились играть в глубокие шахматы. Я сам разучился. Сейчас так много блица и рапида, что теряется навык продолжительной концентрации".



Как же решать эту проблему? Сложно сказать. Многие ведущие гроссмейстеры, например, Ян Непомнящий, предсказывают смерть шахмат с классическим контролем - останутся только быстрые шахматы (не больше часа на партию), блиц (3-5 минут) и пуля (1-2 минуты и меньше). Произойдет это, по мнению Непомнящего, в ближайшие лет десять.



Впрочем, это самый пессимистический вариант. Шахматы существуют не первый век и даже не одну тысячу лет, все время меняются и все время каким-то образом умудряются выживать. Так или иначе, древнюю игру еще рано хоронить.



Откуда придет новый чемпион?



В связи со всем вышесказанным встает естественный вопрос: что ждет чемпионат мира по шахматам? Есть ли шансы у центральноазиатских шахматистов войти в когорту чемпионов?



Скажу сразу: безусловно, шансы есть, и немалые. В данный момент сильнейшими в Центральной Азии являются узбекские шахматисты, и это неслучайно. Еще в восьмидесятые годы прошлого века первым гроссмейстером Центральной Азии стал именно узбекский шахматист - Георгий Агзамов. Спустя двадцать лет, а именно в 2004 году, чемпионом мира по версии ФИДЕ стал другой узбекский гроссмейстер - Рустам Касымджанов. Это был, безусловно, прорыв в узбекских шахматах.



С той поры в Узбекистане подросла когорта сильных шахматистов. В августе 2022 года узбекистанская команда сенсационно выиграла Всемирную шахматную Олимпиаду - главное командное соревнование планеты. При этом ни один из гроссмейстеров команды-победительницы на тот момент не входил в топ-50 сильнейших шахматистов мира. Даже лидер команды семнадцатилетний Нодирбек Абдусатторов занимал лишь шестьдесят четвертую строчку мирового рейтинга. За прошедшие с Олимпиады два года Нодирбек стал чемпионом мира по быстрым шахматам. Теперь он шестой в мировой табели о рангах и идет сразу за новым чемпионом мира Гукешем, который занимает пятую позицию. Так высоко не поднимался даже Рустам Касымджанов.



Конечно, Абдусатторов с юных лет проявлял незаурядный талант, он стал международным гроссмейстером, когда ему было тринадцать лет и один месяц, однако "узбекистанское чудо" случилось не на ровном месте. В последние годы руководство Узбекистана уделяет чрезвычайное внимание шахматам - и результат не заставил себя ждать.



Так или иначе, в шахматном мире о Абдусатторове говорят как о необыкновенно одаренном и перспективном шахматисте, так что очень вероятно, что в ближайшем же цикле именно ему предстоит побороться за звание чемпиона мира с Гукешем. Единственное, пожалуй, что можно посоветовать в связи с этим Нодирбеку - не слишком увлекаться онлайн-турнирами. Во всяком случае, до той поры, пока он не станет новым шахматным королем.



Алексей Винокуров Источник - fergana

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