Перегиб за недогибом. Золотоордынский вектор Российской истории, - Р.Антоновский

15:45 20.12.2024

Ордынский реванш. Что стоит за требованием Мухетдинова переписать историю



Роман Антоновский

Автор книги "Русские супергерои", ведущий программы "КонсерВатники" на Радио России, автор ТГ-канала "Сыны Монархии", ютуб-канала "Русские супергерои"

19 декабря 2024



Историческая память народа, то, как преподают историю в школах и вузах, - важнейший аспект воспитания единой сплоченной нации. "Народ, не имеющий национального самосознания, есть навоз, на котором произрастают другие народы", - завещал нам Петр Столыпин. А национальное сознание во многом формируется из правильных интерпретаций тех или иных исторических событий.



Все просто в точных науках. 2×2=4 - для русских, немцев, китайцев и поляков.



Однако в истории одно и то же событие, один и тот же исторический персонаж могут рассматриваться в совершенно разной оптике в зависимости от страны и народа.



Для нас Александр Суворов - гениальный полководец и практически святой на грани канонизации, для поляков - душитель их свободы, подавивший восстание Тадеуша Костюшко.



Абхазы чествуют Шамиля Басаева как героя грузино-абхазской войны, помещая его фото в музейной экспозиции. Для русских Басаев - подлый террорист и детоубийца.



Умом мы можем понять точку зрения иного народа, но всегда и везде историю мы должны рассматривать исключительно через свою, а не чужую оптику.



А чужую оптику нам часто пытаются навязать.



общество

Золотая Орда и золотой век. Кому нужна "перезагрузка" российской истории



Попытки пересмотра нашей истории предпринимают не только иноагенты, использующие западные методички, но и наши доморощенные пантюркисты и исламисты.



Например, один из лидеров Духовного управления мусульман России Дамир Мухетдинов.



В своем нашумевшем докладе на II Международной научной конференции "Пути и страны: цивилизации Востока в исторической динамике" он предложил рассматривать в качестве истоков современной России не только Русь и Российскую империю, но и Орду, и даже Хазарский каганат.



Сперва Мухетдинов сослался на "упоминаемое с больших трибун евразийство", представители которого, по его словам, включали в качестве этапов развития Российского государства орду и каганат. О том, что большинство основоположников евразийства со временем пересматривали свои взгляды, Мухетдинов, конечно же, умолчал.



Объектом критики Мухетдинова является "этноцентричный подход", который заключается в якобы "упрощенной схеме" исторического развития Российского государства: "Славяне → Русь → Московия → Россия", а также в формуле: "что плохо для славян, то плохо для России". Такой подход Мухетдинов объявляет политизированным и устаревшим "с научной точки зрения".



общество

Чужие среди нас: "Что мне Украина сделал? Лучше в Палестина воевать поеду!"



Отказавшись от необходимости интересоваться, хорошо ли жилось славянам и русским в ту или иную эпоху, он картинно удивляется, почему же это "период включения земель Руси в состав Золотой Орды" объявляют "игом" и черной "страницей истории России". То есть он даже не берется утверждать, что русским в этот "период" было хорошо. Нет, он в принципе отказывается интересоваться, как там русским жилось.



С точки зрения Мухетдинова, русские просто не понимали своего счастья от того, что в результате жестокого завоевания оказались объединены со своими завоевателями в рамках "огромных географических пространств", под "сравнительной политической стабильностью" ордынских ханов. И ничего страшного в том, что славяне платили кочевникам дань, а то и вовсе становились товаром на невольничьих рынках, зато благодаря этому "усилился культурный обмен".



Так почему же мы не способны осознать то, что под властью Хазарского каганата и Золотой Орды наши предки переживали подлинно "золотое время"? "Я вижу один ответ, - резюмирует Мухетдинов. - Нежелание выходить за рамки этноцентричной концепции истории России".



Такую вот ересь вещает он с высокой трибуны, прикрываясь наукообразными построениями.



Фактически налицо попытка пантюркистского ордынского реванша.



политика

Российская цивилизация: "особый" путь или прописные истины



Давайте не забывать тот факт, что русский государствообразующий народ выковался в одновременном противостоянии с Западом и Востоком как цивилизация Севера Евразии. Цивилизация европейская и христианская. Наши предки веками одновременно отбивали накаты католических рыцарей и степных орд, а духовная миссия России была сформулирована старцем Филафеем при Иване III: Москва - Третий Рим, хранящий и приумножающий веру православную.



Ни одна сильная нация не вписывает в свою историю поверженных врагов, даже если часть ее государства расположена на землях, где они когда-то обитали.



Мухетдинов может поехать к своим любимым туркам и предложить им отсчитывать свою историю не с племен сельджуков и Османской империи, а от греков-византийцев, армян и курдов, которые раньше обитали на большей части территории современной Турции. Интересно, что ему ответят?



Хазарский каганат, Волжская Булгария и Орда были серьезными врагами Руси, источниками угрозы для наших предков, а не источниками нашей государственности.



Более того, в культурном развитии ордынцы, булгары и хазары стояли много ниже, чем древние русичи, и, несмотря на тесное взаимодействие с Русью, будь это война или торговля, никак на нас не повлияли.



политика

"Киевская Русь". Нелепость, высеченная в камне



В отличие, например, от византийских греков, что принесли нам свет православной веры и свою богатую культуру, или даже от балтийских немцев, многие из которых обрусели и стали видными деятелями Российской империи.



Руссоцентричная концепция нашей историографии никак не ущемляет остальные коренные народы России.



Ведь присоединение к Руси дало им улучшение качества жизни, спасение от истребления иными народами. Черкесские племена, не пожелавшие присягать России, были насильно ассимилированы турками. Кто помнит нынче убыхов?



А присягнувшие русскому царю кабардинцы, черкесы и адыги сохранили свою самобытность и получили имперские лифты наверх за верную службу.



Сгинули ойраты-буддисты, откочевавшие от России на восток, а присягнувшие России ойраты стали калмыками, сохранили свою веру и самобытность.



Мухетдинов не знает даже истории своего народа.



Татары - не потомки булгар, как думают некоторые подобные ему этносепаратисты. Татары и башкиры сформировались как уникальные успешные этносы оседлых мусульман средней полосы из тюркских и финно-угорских племен уже в составе России! Это признают многие татарские ученые.



Пересмотр русской истории, затеянный Мухетдиновым и другими пантюркистами, несет такую же опасность, как переписывание Западом и украинцами итогов Второй мировой войны.



Русский народ - главная скрепа России, вокруг которой процветают все остальные коренные этносы. История России - это история, прежде всего, русского народа и тех народов, что вверили ему свою историческую судьбу в обмен на защиту и заботу.



Выросшая из Руси Россия сумела стать государством-цивилизацией, а Орда и Каганат сошли с дистанции, так как не могли предложить миру и другим народам ничего, кроме рабства и набегов.



Мухетдинов лучше бы озаботился тем, что из мечетей ДУМ РФ раз за разом выходят ваххабиты. А вы точно там традиционные мусульмане?