Демографический бум Центральной Азии помог экономике?

15:48 20.12.2024

Демографический бум в большей степени наблюдался в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.



Рост населения в Центральной Азии и демографический бум в отдельных странах усилили экономический потенциал всего региона: в большей степени он наблюдался в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане.



Такие данные приводятся в исследовании АКРА "Между Востоком и Западом", посвященном Казахстану, Таджикистану, Узбекистану, Туркменистану и Кыргызстану (ЦА-5).



"Численность населения приближается к 80 млн. человек"



"Регион характеризуется постоянным ростом численности населения и увеличением ожидаемой продолжительности жизни, а, следовательно, приростом рабочей силы и увеличением потребления, что усиливает его экономический потенциал", - пишут авторы.



Согласно исследованию, численность населения Центральной Азии приближается к 80 млн. человек, что сопоставимо с показателями, например, Турции или Ирана (в каждой из этих стран проживает по 85 млн. человек).



"Согласно проведенной в СССР последней переписи населения, в 1989 году в анализируемом регионе проживало лишь 49,5 млн. человек, следовательно, за истекший с того момента период численность населения стран ЦА-5 выросла на 60%. Однако доля региона в мировом показателе остается относительно стабильной: 0,925% в 1991 году, 1,01% в 2023-м", - говорится в документе.



Авторы указывают на значительный человеческий ресурс, который позитивно сказывается на экономике.



Помимо того, что население региона молодое, - средний возраст составляет от 23 лет в Таджикистане до 32 лет в Казахстане – оно в среднем растет на 1,5–2% в год.



При этом в трех странах Центральной Азии распространена трудовая эмиграция.



Жизнь становится лучше



"Наиболее очевидной тенденцией развития региона является продолжающийся рост численности населения со среднегодовым темпом в диапазоне 1–2% в 1991–2024 годах. Эта тенденция характерна для всех стран региона, и если на 1991 год общая численность постоянного населения пяти рассматриваемых стран составляла 51 млн. человек, то на начало 2024 года она увеличилась на 59%, до 81 млн. человек.



Демографический бум в большей степени наблюдался в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане, наименьший рост численности населения среди центральноазиатских стран отмечался в Казахстане.



Стоит отметить, что в Казахстане за период 1992–2001 годов наблюдалось ежегодное сокращение численности населения, что было связано с оттоком населения на фоне распада СССР и связанного с этим экономического кризиса.



В других странах региона сокращения численности населения не наблюдалось, за исключением разового снижения в Кыргызстане в 1994 году", - пишут авторы исследования.



АКРА также отмечает, что продолжительность жизни в ЦА-5 растет, а качество жизни улучшается.



Так, если в 1992 году показатель ожидаемой продолжительности жизни при рождении варьировался от 55 лет в Таджикистане до 68 лет в Кыргызстане, то на 2021 год диапазон увеличился - от 69 лет в Туркменистане до 72 лет в Кыргызстане.



Благодаря улучшению демографической базы и рынка труда регион становится все более привлекательным рынком сбыта.



Помимо связи экономики и демографии, в исследовании также освещены климатические проблемы, низкая диверсификация экспорта, высокая зависимость от внешнеэкономических факторов и другие.