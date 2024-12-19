В ранней Вселенной обнаружили огромную черную дыру

16:00 20.12.2024

Nature: в ранней Вселенной обнаружили огромную черную дыру



Александр Еникеев

Редактор отдела "Наука и техника"



Международная группа астрономов под руководством Кембриджского университета, используя космический телескоп Джеймса Уэбба, обнаружила огромную черную дыру в ранней Вселенной. О находке, сделанной в галактике, существовавшей спустя всего 800 миллионов лет после Большого взрыва, сообщается в журнале Nature.



Черная дыра имеет массу, превышающую массу Солнца в 400 миллионов раз, и является одной из крупнейших, обнаруженных на столь раннем этапе развития Вселенной. Она составляет около 40 процентов массы своей галактики-хозяйки, что в сотни раз больше типичного соотношения массы черных дыр к их галактикам в локальной Вселенной. Однако, несмотря на свои размеры, черная дыра аккрецирует материал с крайне низкой скоростью, что делает ее фактически спящей.



Для изучения объекта ученые использовали данные наблюдений с телескопа Уэбба, который фиксирует инфракрасное излучение, а также провели компьютерные симуляции, чтобы понять возможные механизмы его формирования. Ключевым этапом анализа стало измерение свечения аккреционного диска черной дыры, что позволило оценить ее массу и активность.



Черная дыра аккрецировала газ со скоростью, в 100 раз меньшей ее теоретического предела, что противоречит традиционным моделям роста. Это указывает на возможность коротких всплесков сверхбыстрого роста, за которыми следуют долгие периоды покоя. Ученые предполагают, что черная дыра могла превышать предел Эддингтона в течение 5-10 миллионов лет, а затем находиться в состоянии покоя около 100 миллионов лет.



Результаты симуляций показали, что такие черные дыры, вероятно, формировались и росли через периоды гиперактивности. Эти короткие фазы позволяли объектам быстро набирать массу, что объясняет наличие столь массивных черных дыр на ранних стадиях развития Вселенной.