РосАрмия взяла жилую часть Курахово! Осталось дожать "промку",- Радомир Маркуш

16:04 20.12.2024

Курахово - наше. Недобитки бежали

Прорыв группировки "Восток" не оставил бандеровцам шансов даже на арьергардные бои

Радомир Маркуш



Освобождены Зеленовка и Новый Комар (ДНР). Это результат успешных наступательных действиях группировки войск "Восток", сообщило наше Минобороны. Отмечается, что потери врага составили до 175 военнослужащих, что совсем немного с учетом достигнутых результатов.



Похоже, очень сильно поредела армия сторонников Зеленского, и все подмигивания о скором "наступе последней надежды" - блеф брехливых киевских узурпаторов. У нацистов явно нет сил, и, судя по темпам нашего продвижения, темп наступления группировки "Восток" ограничен лишь необходимостью зачистки населенных пунктов от недобитков.



Показательна ситуация вокруг Нового Комара. Самостийные СМИ разгоняют "перемогу", что захисники задержали наших бойцов на целую неделю. Между тем, мало кто знает, что там был создан мега-опорник со множеством позиций, на которых "держались" взводы и даже роты бандеровцев. На вопрос, куда они подевались, когда подошли русские, намеком ответил админ 79-й бригады ВСУ, точнее, той, что от нее осталось - рожки да ножки.



Оказывается, хитрые "херои" накануне боев просто сматываются в СОЧ (самовольное оставление части), а потом через три-пять дней возвращаются на новое место - этакая итальянская забастовка по-бандеровски. Этих типа "пятисотых", которые якобы "забухали с горя", мочат и пытают "утоплением", но все равно оставляют. Главное, чтобы зиговали Бандере и выкрикивали нацистские лозунги.



После освобождения Нового Комара эксперты, в том числе вражеские, дружно заговорили о скорой потере ВСУшниками Великой Новоселки, но самые интересные события на юго-западном участке Донецкого фронта, безусловно, проходят в Курахове и на подступах к нему.



Медийный укровояка с погонялом "Мучной юдинг", которого дружно цитирует самостийная "телега", плачется о начале боев за Улаклы. Дескать, этот населенный пункт и соседний Константинополь (громкое название заброшенной деревни) наши берут в клещи, и в обхвате, по его данным, участвуют две русские бригады. Стало быть, для гарнизона ВСУ в Курахове перерезывается последняя дорога.



"Дальше выход (россиян) на Андреевку, и (они) срежут западнее на Алексеевку", - уточняет "Мучной юдинг" в явном понимании, что захисники не удержат этот рубеж обороны. Обращает на себя внимание, что рупор бандеровского фронта Богдан Мирошников вообще "вышел из (кураховского) чата". Он так делал, когда освободили Авдеевку, Селидово и Украинск.



В свою очередь американский Институт изучения войны (ISW) в сводке, опубликованной 20 декабря, признал факт успешного наступления группировки "Восток", а работающий в интересах Пентагона шеф группы "Інформаційний опiр" (заблокированной в нашей стране) Машовец заявил, что Кураховское направление доживает последние дни, и скоро стоит переименовать его в Новопавловское (находится в Днепропетровской области). Значит, в новом ультиматуме Кремля о безоговорочной капитуляции ВСУ появятся, мол, требования возвращения и этого русского региона в состав РФ.



По данным ISW со товарищи, российские войска продвинулись дальше на запад в районе Курахова и полностью захватили его центральную часть. Эта информация уже несколько дней муссируется в Сети "диванными экспертами", но более серьезные источники стали сообщать об освобождении города за исключением "промки" и ТЭС.



В частности, военкор Котенок пишет, что враг окончательно выбит из жилой застройки, комплекса зданий больницы, городского парка. Его присутствие сохраняется в основном на ТЭС и в промзоне.



Военкор подтверждает, что "западнее штурмовые подразделения „Востока" вышли к окраине Улаклы, что создает риск скорого установления физического контроля наших войск над единственной оставшейся дорогой снабжения Курахова. Противник, находящийся в условиях оперативного окружения, начал частичный отход/маневр силами и средствами для формирования обороны западнее".



А по данным "Военной хроники", ВСУ вышли из Курахова. Многие дома в населенном пункте остались нетронутыми, промзона без существенных повреждений, что логично и абсолютно предсказуемо. Сообщения вражеских "голосов" о боях за Улаклы (о чем выше) и впрямь означают захлопывание "котла".



Можно не сомневаться, что приказа Зеленского/Сырского на оставление города не было, но после разгрома 72-й и 79-й бригад ВСУ в Угледаре и пойме реки Сухие Ялы "херои" в основном слились, оставив на заклание тупых арьергардистов. Гитлеровский последыш из немецкой газеты "Бильд" (Bild)* жалуется на нехватку у главного наркомана "404-й" мотивированного "мяса". Дескать, русские берут за счет многократного превосходства в живой силе, хотя, казалось бы, у противника должен быть перевес, исходя из общей численности войск.



Как резонно заметила "Военная хроника", захисники не стремятся оборонять свои позиции и бегут при первом серьезном напоре. Таким образом, Кураховское направление сначала станет Новопавловским, как обещал Машовец, потом - Павлоградским, а затем и Днепропетровским. По его словам, "все равно придется отвести вымотанные до предела подразделения, потому что всем очевидно, что удерживать весь этот выступ, даже в виде остатков, нет сил". Да, он имел в виду Кураховский выступ, но что изменится у ВСУ после драпа из Донбасса?



* Издание "Bild на русском" признано иноагентом решением Минюста РФ от 26 июля 2024 г.



--------------------------------------



В ВСУ сообщили о приказе Сырского отойти с позиций под Курахово

"Хортица": Сырский приказал отойти с позиций под Курахово



О том, что несколько сотен военных ВСУ оказались в окружении в так называемом успеновском мешке, сообщали как российские, так и украинские военные паблики. В ВСУ заявили, что Сырский приказал отступить с позиций южнее Курахово



Главком ВСУ Александр Сырский приказал вывести украинские войска с позиций в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое южнее Курахово, сообщает пресс-служба группировки войск ВСУ "Хортица", воюющей на данном направлении.



В группировке назвали ложной информацию близкой к украинскому Минобороны группы DeepState об оперативном окружении отдельных подразделений ВСУ в районе населенных пунктов Успеновка и Трудовое. Там подчеркнули, что Сырский принял решение о выводе подразделений из соответствующего района именно во избежание окружения.



"Военные части, которые в течение длительного времени вели тяжелые оборонительные бои с превосходящими силами противника, осуществили необходимые маневры во избежание окружения и продолжают выполнение операционных задач на рубеже Курахово - Константинопольское", - подчеркнули в пресс-службе.



О том, что несколько сотен военных ВСУ оказались в окружении в так называемом успеновском мешке, на протяжении последних недель сообщали как российские, так и украинские военные паблики. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов еще 18 декабря сообщил, что российским военным удалось зачистить котел к югу от Курахово. Минобороны России ранее также отчиталось о взятии сел Успеновка, Трудовое, Анновка и Веселый Гай, находящихся в районе предполагаемого "мешка".



Сам город Курахово, который имеет важное логистическое значение для ВСУ и прикрывает несколько дорог на Покровск, расположенный примерно в 30 км севернее, фактически оказался в полуокружении. Так, российское военное ведомство ранее отчиталось о взятии сел Островское и Максимильяновка к востоку от города, сел Ильинка и Новая Ильинка - к северу, а также села Старые Терны, расположенного к северо-западу.



https://www.rbc.ru/politics/20/12/2024/67655c979a79474fd178129e?from=from_main_3