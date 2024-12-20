Строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан стартует 27 декабря

16:37 20.12.2024

Строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан официально начнется 27 декабря. Об этом сообщил президент Кыргызстана Садыр Жапаров, выступая 20 декабря на III народном курултае в Бишкеке.



"Проект строительства железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан, который десятилетиями оставался только на бумаге, наконец реализуется. Когда мы начали этот проект, многие не верили в него, даже насмехались, называя это сказкой. Теперь все видят, что это не сказка, а реальный проект. 27 декабря начнутся официальные строительные работы", - сказал Жапаров.



Президент отметил, что дорога станет стратегическим мостом между Востоком и Западом, открывая новые возможности для торговли, туризма и промышленности.



ℹ️ Железная дорога Китай - Кыргызстан - Узбекистан будет проходить по маршруту Кашгар - Торугарт - Макмал - Джалалабад - Андижан. Протяженность дороги составит около 454 км, 280 из них пройдут по кыргызстанской территории. На всей линии планируется построить 18 станций, 81 большой и средний мост, а также 41 тоннель.



Изначально стоимость строительства железной дороги оценивалась в $1,34 млрд, к апрелю 2024-го она выросла до $8 млрд.



20.12.24