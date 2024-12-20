Сирийская российская республика де-факто уже существует. Выживет ли? - Евгений Сатановский

00:01 21.12.2024

Евгений Сатановский: Предотвратить геноцид возможно, если у алавитов появится сильный военачальник

Михаил Зубов

Евгений Сатановский

20.12.24



После падения режима Асада, Сирия дробится на национальные и религиозные образования, и в этом участвуют армии разных государств. Израиль взял под контроль Голанские высоты силами ЦАХАЛ и местных друзов. Турция фактически уже аннексировала Алеппо.



Российские военные базы располагаются на территориях Сирии, прилегающих к Средиземному морю, где большинство жителей - алавиты, а вторыми по численности являются христиане.



Судя по тому, что протурецкие силы пока не приближаются к этим территориям и нашим базам, у алавитов есть шансы на свою республику - при поддержке России. И фактически она уже существует.



Но появится ли эта республика де-юре, или будет сметена с лица Сирии суннитским большинством? Об этом "Свободной Прессе" рассказал востоковед Евгений Сатановский.



"СП": Евгений Янович, алавиты при поддержке России смогут сохранить для себя территорию комфортного и безопасного проживания на побережье Сирии?



- Это будет возможно, только если у алавитов появится боевой лидер, военачальник, который соберет достаточно сил для того, чтобы предотвратить геноцид алавитов. Сейчас геноцид алавитов выглядит более вероятным.



Геноцид алавитов - это стандартная тема и для Оттоманской Порты, и для Турции Ататюрка… Просто мы больше знаем о подавлении курдов, но алавитам доставалось ничуть не меньше. Они выжили потому, что в отличие от курдов, многие алавиты в Турции себя ярко не идентифицировали, чтобы не привлекать внимание.



Проблема в том, что алавитские районы Сирии - это очень открытые территории. Там есть определенные горные проходы, но алавиты не умеют прятаться в горах, поэтому они более уязвимы, чем другие.



Другая проблема сегодняшней уязвимости алавитов в том, что с 1970-х годов и по конец 2024-го они были государственной и армейской элитой Сирии.



Алавитские Асады управляли страной. Хафез - огнем и мечом. Башар, которого после свержения называют кровавым тираном, - человек куда более мягкий: врач, либерал, разрешил интернет и выпустил из тюрем исламистских лидеров. Но вот поэтому и не удержал власть. Однако его силовики бесконтрольно беспредельничали, и это тоже вызывало гнев.



Соответственно, если ничего не предпринимать - то отольются алавитам все претензии, которые были накоплены к сирийской власти за последние полвека. Включая уничтожение нескольких десятков тысяч суннитов в городе Хама.



Казнить тех, которые попались, уже начали. Расправа над народами - это стандартное поведение на Ближнем Востоке.



"СП": Военные базы России сейчас служат прикрытием для алавитов, поскольку временное правительство Сирии пообещало их не трогать. Сколько времени может быть актуальным данное обещание?



- Пока идут кулуарные разговоры. Чем они завершатся, не понятно - власть России ничего на эту тему не говорит. А это значит, что сценарии еще не написаны.



В Сирии возможны любые варианты - геноцид меньшинств, война всех против всех, создание на этой территории государства, которое будет управляться запрещенными в России организациями, возможен даже антиизраильский альянс местных радикалов с Ираном…



"СП": С учетом того, что лидер алавитов Асад находится в России, можно сказать, что мяч на нашей стороне?



- Сказать можно все, в том числе - любую глупость. Потом можно сделать вид, что ты этого не говорил.



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Но про мяч - лучше промолчать, потому что… Когда мяч не был на нашей стороне? Когда российские войска весной 2022 года уходили из-под Киева - не на нашей ли стороне был мяч? А когда мы Карабах "посеяли", на чьей стороне был мяч?



А когда Швеция и Финляндия входили в НАТО, чтобы начать подготовку ко второй блокаде Ленинграда - мы не могли этого предотвратить что ли?



Фраза про мяч - очень плохая, когда мы этим мячом никак не пользуемся.



"СП": Для России было бы выгодно создание эксклава - условно: Сирийской российской республики алавитов на Средиземном море?



- Для России было бы выгодно иметь Советский Союз и чтобы НАТО стояло на границах советских времен. Для России много, чего выгодно, и это - в том числе.



Но тема того, что для России выгодно - примерно такая же, как про мяч, о котором мы говорили выше.



Для России выгодно быть сильной. Выгодно быть способной на решительный поступок. Выгодно, чтобы все наши граждане были здоровыми, красивыми, богатыми. И чтобы в каждой семье было много веселых и умненьких детишек.



Для России выгодно взять Киев и Львов. И контролировать побережье Сирии точно так же - очень выгодно.