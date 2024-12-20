Зеленский как "козел Иуда" ведет граждан Украины на убой по приказу Запада, - Д.Шевченко

00:02 21.12.2024

20.12.2024 | ДМИТРИЙ ШЕВЧЕНКО



Донаты граждан и бизнеса на помощь ВСУ падают



Сидя в домах без электричества и, соответственно, постоянной промывки мозгов через "Единый телемарафон", граждане Украины начинают осознавать, что киевская власть все более активно ведет их на убой. Зеленский поступает как использующийся на скотобойнях специально обученный козел-провокатор, который уверенно ведет стадо овец на убой, а потом ускользает через известный ему скрытый выход.



Интересно, что в англоязычных странах для этого используется термин "козел Иуда", что гораздо больше подходит к описанию деятельности Зеленского, который в начале президентского срока пообещал "делать все, чтобы украинцы больше не плакали", а сам методично стал их уничтожать. Причем, скорее всего, ему как козлу-провокатору также удастся уйти через "скрытый выход" и избежать наказания за массовое уничтожение украинских граждан.



К середине декабря рейтинг просроченного Зеленского на Украине упал до 11,3%, что примерно соответствует уровню предыдущего президента Порошенка, но гораздо меньше, чем у руководителя украинской разведки Буданова (15,7%) и лидера опросов – бывшего главнокомандующего ВСУ Залужного (36,5%), отправленного из-за этого послом в Великобританию.



Бывший (в 2016-2019 годах) министр социальной политики Украины Андрей Рева считает, что офис президента сначала специально надувал рейтинг Буданова, чтобы "оттянуть голоса у Залужного". Однако вышло еще хуже – Зеленский оказался аж на третьем месте. Поэтому сейчас "Буданова отключили от эфира, он исчез из СМИ".



По словам Ревы, "План стойкости", представленный Зеленским в Раде, – его предвыборная программа. Мол, избиратели должны забыть предыдущие обещания, которые Зеленский сделал в 2019 году и не выполнил. Фактически это был старт президентской кампании.



Очень сомнительно, что киевская власть вообще решится на проведение президентских выборов в 2025 году. Тем более что, по мнению министра финансов Марченко, уже полученных от Запада средств (большей частью лихорадочно переданных уходящей администрацией президента США Байдена) Киеву хватит на продолжение военных действий до середины 2025 года "и в последующий период".



Если же Киев принудят к выборам внешние силы путем заключения того или иного "мирного договора", на котором настаивает избранный президент США Трамп, то Зеленский с помощью нового Министерства единства сможет легко жонглировать голосами украинских беженцев за границей для достижения своих целей. Достаточно посмотреть, как это делалось в соседней Молдавии, где второй срок президент Санду получила исключительно за счет "правильного подхода" к организации голосования молдавской диаспоры.



Кстати, по результатам опроса социологического центра "Новая Европа", рейтинг доверия к Трампу на Украине за год поднялся с 10 до 44,6% (для сравнения: во Франции – 16%, а в Великобритании – 30%), что даже выше, чем в некоторых американских штатах. Украинские граждане надеются, что Трамп "быстро закончит войну на Украине".



По оценкам "Новой Европы", только 12% опрошенных украинцев верят в "План победы" Зеленского. Каждый второй считает, что план нереалистичен (19%) либо создан исключительно для получения помощи от Запада (31%). Остальные вообще не знают о плане или не понимают его смысла.



Украинские граждане устали от военных действий в стране и хотят наступления мира, пусть и с территориальными потерями в пользу России. При этом 70% поддерживают вступление Украины в НАТО по немецкой модели.



Как известно, после Второй мировой войны нацистская Германия была разделена на Западную (ФРГ), включенную Западом в военный альянс стран НАТО в 1949 году, и Восточную (ГДР), вошедшую в Организацию Варшавского договора – военный блок социалистических стран Восточной Европы и СССР, созданный в противовес НАТО в 1955 году.



По данным Киевского международного института социологии, доля украинцев, готовых к территориальным уступкам украинцев, поднялась с 13% (в сентябре 2022 года) до 42% (в октябре 2024 года). Британское издание The Economist в конце ноября сообщило, что в некоторых частях ВСУ порядка 70% военнослужащих уже готовы согласиться на территориальные уступки в пользу России, потому что, по их мнению, "прекращение огня может быть единственным выходом" из конфликта.



Учитывая, что ВСУ состоит большей частью из насильно мобилизованных граждан, то такой расклад целиком логичен. При этом усталость украинцев от бесконечных мобилизаций, военных действий и экономической разрухи подтверждается и другими признаками.



На протяжении последних недель стало заметным значительное падение донатов украинских граждан и бизнеса на помощь ВСУ. По сообщению Bloomberg, крупнейшие украинские фонды столкнулись с падением "сборов и доходов" в размере 20-70%. Например, у фонда Притулы – на 20%, Reactive Post – на 40%, а у фонда "Армия SOS" – в 10 раз. На самом деле ситуация с донатами еще хуже.



Известно, что, начиная с 1 декабря, киевская власть решила раздать всем гражданам по тысяче гривен (около 2,5 тыс. российских рублей), которые, по словам Зеленского, "можно направить для оплаты украинских товаров и услуг, в частности коммунальных услуг, украинских лекарств, железнодорожных билетов, украинских книг". Кроме того, "есть возможность направить выплату в поддержку сил обороны Украины через волонтерские фонды".



За первые две недели декабря указанную "Зе-тысячу" получили более 2,3 млн. человек (1,8 млн взрослых и 0,52 млн детей). При этом заявки подало почти 7,5 млн. человек. Однако, по словам министра цифровой трансформации Федорова, только 4% полученных людьми средств были направлены ими на помощь ВСУ.



Крайне недовольный отсутствием национального патриотизма у украинских граждан, Зеленский 15 декабря в своем выступлении настоятельно рекомендовал подавать заявки на получение "Зе-тысячи", а также указал, что отдать эти деньги можно не только ВСУ, но и на счета Нацгвардии или "донатить для волонтеров".



Однако люди не обратили внимания на эти призывы и научились выводить средства в наличные деньги, зачисляя их сначала на мобильный телефон, а затем в кэш через сервис Easy Pay. Правда, позднее, когда это явление стало массовым, власть закрыла такую возможность.



Пока же особых признаков наступления мира на Украине не видно и украинцам остается только молиться, чтобы выжить, несмотря на все действия киевской власти.



Символично, что молитву о "долгожданном мире" 16 декабря прочел и папа римский Франциск, который обратился к народам России и Украины с призывом к миру: "Они же братья, двоюродные братья. Пусть найдут общий язык! Война – это всегда поражение. Мир всему миру!"



Вот только с этой молитвой ему надо было бы обратиться к лидерам НАТО, которые совместно с "козлом Иудой" Зеленским делают все для продолжения войны и уничтожения украинцев.