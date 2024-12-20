Схватка за Черный континент: послесловие к визиту Байдена в Африку, - А.Веселов

00:04 21.12.2024

20.12.2024 | АНТОН ВЕСЕЛОВ



Америка стремится перехватить инициативу у Китая



2 декабря уходящий президент США Джо Байден прибыл в Африку, что ознаменовало первое с 2015 года посещение Черного континента хозяином Белого дома. Первой остановкой стало небольшое островное государство Кабо-Верде, где американский лидер высоко оценил продолжающееся сотрудничество между США и этой страной в вопросах безопасности, а также поблагодарил за поддержку Украины.



В тот же день Байден прилетел в Луанду, столицу страны, которая первое время после обретения независимости называлась Народная Республика Ангола. Обещание посетить Африку Джо Байден дал еще в 2022 году на саммите с лидерами стран континента. Президент США дважды планировал посетить Анголу – в октябре 2023 года и октябре 2024-го, однако первый визит был отложен из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, второй – по причине урагана "Милтон" в США, который, однако, не помешал ему посетить Германию. Как видим, сегодня обстановка на Ближнем Востоке несравнимо более острая, но Сонный Джо счел возможным совершить поездку в Африку, так что этот визит является знаковым.



В российских СМИ визит освещался скудно, и многие авторы публикаций состязались между собой, кто сумеет наиболее едко высмеять 82-летнего Байдена. Старина Джо действительно дал им к тому несколько поводов, назвав Анголу городом, заснув на саммите и едва не споткнувшись при следовании по ковровой дорожке. Звучало мнение, что поездка Байдена вообще не является информационным поводом – ему остались считаные дни в Овальном кабинете и это его последняя зарубежная поездка в качестве президента.



Между тем, почести и иные "мероприятия", которыми было обставлено пребывание Байдена в Анголе, ясно показывают – приветствовали не президента, демонстрировали публичное преклонение перед Америкой. Так, как встречали лидера США, в Анголе не встречали никогда и никого. US Air Force One сопровождали 12 (двенадцать) боевых самолетов и вертолетов, для пребывания гостей был предоставлен большой отель целиком (предварительно неоднократно обследованный сотрудниками спецслужб), в столице был объявлен выходной день во всех государственных и даже медицинских учреждениях, жителям при этом рекомендовали не выходить на улицы и оставаться дома. Власти Бенгелы внесли и совершенно новый момент в дипломатический протокол – на время визита были перекрыты несколько дорог, запрещена уличная торговля и даже похороны!



Байден в Луанде



Бенгела упомянута не случайно: именно в этой провинции находится порт Лобито, где президент США провел Трансафриканский саммит с участием президентов Анголы, Замбии и Демократической Республики Конго (ДРК), а также вице-президента Танзании. На саммите Байден объявил о выделении более миллиарда долларов на гуманитарную помощь африканцам, вынужденным покинуть свои дома.



Однако основной темой в повестке стал вопрос развития мегапроекта США и Евросоюза по реконструкции 1300-километрового железнодорожного пути из богатых ресурсами ДРК и Замбии до ангольского порта Лобиту с перспективой дальнейшей доставки на Запад морем важнейших (в том числе для ВПК) полезных ископаемых, в первую очередь меди и кобальта, ключевых компонентов аккумуляторов и другой электроники. Проект был запущен в 2023 году, объем инвестиций уже превысил 3 млрд. долл. Кроме того, представители США объявили о новом финансировании первого этапа проекта через Корпорацию финансирования развития в размере 600 миллионов долларов для программ в области солнечной энергетики и телекоммуникаций. Второй этап проекта предусматривает продление коридора Лобито через Замбию и его соединение с танзанийским портом Дар-эс-Салам в Индийском океане. Завершение всех работ запланировано на 2030 год.



С геополитической точки зрения этот инфраструктурный проект – не что иное как попытка противостоять, а если получится – и вытеснить из Анголы и соседних стран Китай, который первым оценил стратегические перспективы и еще с 1970-х годов начал вкладывается в Центральную Африку. Так, в 1975 году китайцы построили железную дорогу длиной 1860 км от замбийско-конголезского медного пояса до порта Дар-эс-Салам в Танзании на берегу Индийского океана (проект TAZARA). В настоящее время Пекин, получавший все последние годы по этой сети ангольскую нефть, замбийскую медь и конголезский кобальт, объявил о расширении железной дороги Танзания – Замбия.



За последнее десятилетие китайские компании инвестировали только в Анголу около 12 млрд долл., пошедшие на строительство каналов, железных дорог и другой инфраструктуры. И, к слову, на данный момент Луанда оказалась должна Пекину больше любой другой африканской страны – без малого 25 млрд. долл. Примечательно, что официальные лица Анголы не раз подчеркивали, что стремятся работать с любым партнером, способным внести вклад в стимулирование экономического роста. "Китай стал заметен только потому, что западные страны не уделяли большого внимания Африке", – сказал не так давно министр транспорта Анголы Рикарду де Абреу.



Президент Замбии Хакаинде Хичилема, обсуждая с Байденом замбийскую часть проекта "Лобито", заявил: "Этот коридор имеет жизненно важное значение для открытия наших стран, для открытия наших регионов, континента и, по сути, мировой экономики". Нет сомнений, что избранный президент США Дональд Трамп будет склонен поддержать проект железной дороги и продолжит курс на расширение доступа к важнейшим полезным ископаемым, а также обеспечение американских интересов – альтруизм явно не его конек (как и Америки в целом).



При этом очевидно и то, что Луанда переориентировалась на Вашингтон. Показательно, что в сентябре текущего года ангольский президент Ж. Лоуренсу пропустил саммит Форума китайско-африканского сотрудничества в Пекине, направив вместо себя главу МИД, и поступил аналогично в прошлом году в отношении саммита Россия – Африка. При этом базирующийся в Вашингтоне Корпоративный совет по Африке уже объявил, что саммит США – Африка 2025 года пройдет именно в Луанде.



4 декабря, выступая на форуме ВТБ "Россия зовет!", Президент РФ Владимир Путин заявил о создании фонда для развития сотрудничества России и Африки. "Все говорят только об одном – выстроить взаимовыгодное сотрудничество. Будем это делать. Будем создавать новые инструменты: решено создать специальный фонд для развития нашего сотрудничества с африканскими странами. Уверен, что и в двустороннем плане, и в плане работы с различными африканскими объединениями мы будем наращивать наши усилия. Уверен, результат будет и очень хороший", – сообщил Президент РФ Владимир Путин. В этот же день глава ВТБ А. Костин сообщил о закрытии филиала в Анголе: "Закрываем его, отзываем лицензию. Это добровольно-принудительная сдача лицензии – у нас все заморожено там". Деятельность филиала была парализована с 2022 года после введенных санкций, и это был единственный банк группы в Африке.



28 ноября, то есть накануне приезда Байдена, правительство Анголы одобрило продажу доли российской горнодобывающей группы "Алроса" (41%) в госкомпании Catoca. Причина та же – страх перед вторичными санкциями Запада и возникшие сложности при продаже ангольских алмазов и в отношениях между акционерами. О том, что "Алросе" после десятилетий сотрудничества придется продать свою долю в Catoca, заместитель министра финансов России Алексей Моисеев сообщал еще в апреле. Акции "Алросы" приобретет консорциум инвесторов из Омана Maaden International Investment.



О степени влиянии санкций на ангольско-российские отношения и масштабах сотрудничества свидетельствует и информация, размещенная на официальном сайте посольства РФ в Луанде со ссылкой на ФТС. Невероятный факт – за восемь месяцев 2022 года товарооборот в сравнении с аналогичным периодом 2021 года сократился на 60,5% (до 22,2 млн долл.), причем импорт из Анголы – на 99,5%, до $0,01 млн., то есть десяти тысяч долларов.



27 и 28 ноября 2024 года посольством России в Анголе был проведен "Международный экологический диктант". Как сообщается, "эта ежегодная просветительская акция направлена на повышение уровня экологической грамотности и популяризацию знаний об экологии в качестве меры по предупреждению правонарушений в этой сфере. Всего в экодиктанте принял участие 71 человек, каждый из них получил сертификат". Кроме того, что 21 ноября посол РФ в Луанде (находится в должности с 2017 года) был удостоен ордена Дружбы "за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу".



P.S. 11 ноября 2025 года исполнится полвека со дня провозглашения независимости Анголы и установления дипломатических отношений между нашими странами.