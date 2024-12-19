Французы хотят перехода к Шестой республике. Рейтинги руководителей страны обвалились до минимума, - Юрий Паниев

00:05 21.12.2024

19.12.2024



Рейтинги руководителей страны обвалились до минимума

Юрий Паниев

Зав. отделом международной политики "Независимой газеты"



Новый премьер-министр Франсуа Байру пообещал депутатам представить программу правительства 14 января 2025 года.

Парламент Франции одобрил временный бюджет, который обеспечит непрерывность работы госструктур, пока будут продолжаться баталии вокруг полноценного бюджета на 2025 год. Очевидно, что определенная заслуга в этом принадлежит назначенному 13 декабря президентом Эмманюэлем Макроном новому премьер-министру Франсуа Байру. Однако две трети французов недовольны четвертым за год главой правительства.



Специальный законопроект о временном бюджете экстренно внесли в парламент после того, как он проголосовал за вотум недоверия предыдущему правительству Мишеля Барнье. Необходимо в срочном порядке обеспечить непрерывность функционирования всех государственных учреждений с 1 января, если принятие полноценного бюджета на 2025 год затянется. Именно конфликт вокруг бюджета стал главной причиной отставки кабинета министров Барнье, который оказался самым недолговечным в истории Пятой республики. Он просуществовал всего 91 день. А подготовленный им документ предлагал сократить расходы госбюджета на 40 млрд евро и повысить налоги на общую сумму в 20 млрд.



Теперь в Париже неизбежна перезагрузка кабинета министров, возглавляемого 73-летним центристом, основателем партии "Демократическое движение" Франсуа Байру. Политик пообещал как можно скорее сформировать правительство и предоставить Макрону список из порядка 25 кандидатов на министерские портфели до конца недели. По его словам, Франции предстоит переодеть "гималайские горы трудностей", будь то проблемы с государственными финансами или помощь фермерам.



Еще Байру дал слово выступить 14 января в Национальном собрании (нижней палате парламента) с программой нового правительства. Ему предстоит найти подходы к политикам самого разного спектра, чтобы получить возможность работать, не боясь вотума недоверия. "Считаю себя сторонником плюрализма и готов взаимодействовать со всеми партиями в парламенте", – сказал Байру.



Между тем французская пресса отмечает, что новому правительству будет крайне сложно балансировать между правыми и левыми фракциями. В таких условиях устойчивость кабинета министров вызывает серьезные опасения.



Свое отношение к новому премьеру уже выразило население страны. Как показал опрос, проведенный 17–18 декабря для Sud Radio, около 64% французов недовольны назначением Байру на пост главы правительства. При этом 67% респондентов считают, что его правительству вскоре будет вынесен вотум недоверия – подобный тому, который привел к отставке кабинета Барнье.



Более того, как сообщила газета Le Figaro, большинство французов (85%) хотят радикальной реформы государственных институтов. Такими оказались результаты опроса Odoxa по заказу Public Sénat и региональных изданий.



Любопытно, что 56% опрошенных считают: Франции нужна конституционная реформа, которая положит начало Шестой республике. Напомним, что современная Франция является Пятой республикой на основе конституционной реформы 1958 года.



"До недавних пор считалось, что институты Пятой республики во Франции обладают высокой прочностью. В последнее время, и особенно после роспуска президентом Макроном нижней палаты парламента летом этого года, институциональные вопросы все чаще стали обсуждаться общественностью и политическим сообществом", – сказала "НГ" заведующая отделом глобальных проблем ИНИОН РАН Наталия Лапина.



По ее словам, за проведение глубокой институциональной реформы выступает бывший троцкист, лидер леворадикальной "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон. Его цель – положить конец "монархическому президентскому режиму" Пятой республики и перейти к Шестой – парламентской республике. В случае своего избрания Меланшон обещает созвать Законодательное собрание, которому предстоит разработать текст новой Конституции.



В поддержку институциональных реформ выступают и другие политики. Самым распространенным требованием является введение элементов пропорциональности в систему выборов. Эта система рассматривается как более демократичная и способная лучше представлять неоднородное в социальном и политическом отношении французское общество, чем ныне действующая мажоритарная.



"В поддержку пропорциональной системы высказываются самые разные политические силы. Среди них праворадикальное "Национальное объединение" Марин Ле Пен и центристская партия "Демократическое движение", лидер которой Франсуа Байру был на днях назначен премьер-министром. Это требование содержалось в предвыборной программе Макрона в 2017 году, но так и осталось невыполненным", – подчеркнула эксперт.



Французское общество не осталось в стороне от обсуждения. Большинство жителей выступают как за переход к Шестой республике, так и за ограничение президентского срока одним мандатом. Эти данные, по мнению Лапиной, свидетельствуют об усталости граждан Франции от необдуманных и непредсказуемых действий главы государства.



Действительно, рейтинг Макрона обвалился до минимума за время его президентства с 2017 года. Согласно опросу института Elabe, доверие к президенту выразил лишь 21% респондентов. Рейтинг Макрона существенно упал и среди его избирателей: только 57% из них готовы доверить ему "эффективно решать основные проблемы, стоящие перед страной". Для сравнения: в мае 2022 года этот показатель составлял 91%, а в июле 2023-го – 74%.



Другой опрос в начале декабря показал, что большинство французов хотят, чтобы Макрон ушел в отставку, а дата запланированных на 2027 год выборов была сдвинута на 2025-й. Сам Макрон, однако, такую возможность исключает.