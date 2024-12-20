Евросоюз не в силах обрушить нефтегазовые доходы России, - Иван Полетаев

00:09 21.12.2024 20.12.2024

Европа "выстрелила себе в грудь"

На днях в официальном журнале ЕС опубликовали документы, вошедшие в 15 пакет санкций. Под новые рестрикции попали одна из крупнейших в нашей стране производителей в области микроэлектроники – "Группа Кремний ЭЛ", застройщик ПИК и авиакомпания Utair. Новый санкционный список помимо политиков, чиновников и артистов пополнили 32 юрлица, представляющих фирмы, обвиненные в поддержке российского ВПК. Некоторые из них ведут бизнес в третьих странах, в том числе в Китае, Индии, Иране, Сербии и ОАЭ. Им вменяется в вину то, что они якобы занимались поставками товаров и технологий двойного назначения.



Так, в частности, Брюссель обвиняет Utair в том, что она "поддержала действия, угрожающие "территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В ЕС уточники, что гражданская российская авиакомпания "является подрядчиком Министерства обороны России", потому что "оказывала логистическую поддержку Вооруженным силам России, в том числе путем перевозки военнослужащих, командированных в зону боевых действий". Utair обвиняет в связях с фигурирующим в санкционном списке Владимиром Богдановым, гендиректором "Сургутнефтегаза" и в том, что она неоднократно получала "существенную финансовую поддержку от российского правительства".



Кроме того, Utair заподозрили в связях с упомянутым в санкционном списке Владимиром Богдановым, гендиректором "Сургутнефтегаза", компания которого неоднократно получала "существенную финансовую поддержку от российского правительства".



Российского девелопера ПИК в ЕС назвали "специализированным застройщиком", который якобы через свои дочерние компании "финансировал набор персонала для российских воинских частей и частных военных компаний, действующих на Украине". Кроме того, как считают в Брюсселе, ПИК "вовлечен в сектор экономики, который обеспечивает существенный источник дохода для правительства Российской Федерации". А чтобы попавшим под санкции компаниям неповадно было судиться с ЕС, Евросоюз отказывается признавать и исполнять постановления, вынесенные российскими судами.



Представители Группы ПИК поспешили заявить, что ограничения не повлияют на работу их компании. Опыт обхода санкций у застройщика имеется (ранее эта компания уже попадала в американский "черный список", как и Utair) и существенно не пострадала. Являясь системообразующим предприятием, ПИК уже давно сосредоточил весь бизнес, включая собственные производственные мощности, в России. Несмотря на новые санкции, дома продолжат строиться, а "квартиры передаваться покупателям, как и раньше, по плану и в срок".



Основной удар наши недруги в этот раз хотят нанести нефтяной отрасли. Под рестрикции попадают 52 судна из третьих стран, занятых перевозкой российской нефти и нефтепродуктов. А общее число судов, включенных в санкционные списки ЕС, теперь достигает 79.



Запреты распространяются, в том числе, и на 44 нефтеналивных танкера, 7 танкеров-газовозов, доставляющих сжиженный природный газ (СПГ), а также на суда, используемые в энергетическом секторе, в перевозке военной техники и зерна. Этому морскому транспорту запрещен доступ в порты ЕС и предоставление широкого спектра услуг, связанных с морскими перевозками, в том числе технической помощи, брокерских или финансовых услуг, включая страхование.



Под санкции попали нефтеналивные танкеры и танкеры-продуктовозы, которые обеспечивают транспортировку российской нефти и нефтепродуктов "вне механизма потолка цен, введенного странами G7 и их союзниками" (выше $60 за баррель сырой нефти и выше $100 за баррель премиальных нефтепродуктов и $ 45 для дисконтируемых к нефти). Их причисляют к теневому флоту, называют опасными и обвиняют в создании рисков экологических катастроф. Российскому водному транспорту противопоставляются танкеры судовладельцев стран ЕС (Греции, Мальты, Кипра), которые позиционируются как надежные перевозчики, но работать с доставкой российской нефти и нефтепродуктов им разрешено только при соблюдении потолка цен.



Документ расширяет список физических и юридических лиц в России и третьих странах, которые способствуют военно-техническому развитию и уклонению от введенных ранее запретов.



Одно из немногих послаблений в документе предусмотрено только для Словакии, которая сможет до июня 2025 года торговать нефтепродуктами, произведенными из российского сырья.



Как отмечают эксперты, в этих санкциях нет ничего нового, хотя на стоимость перевозки российской нефти они, разумеется, повлияют. Запретить теневой флот стремятся еще с 2022 года, но пока это никому не удавалось. Зачем же тогда наши недруги добавляют в каждый новый санкционный пакет по 10–15 таких судов? Не трудно догадаться, что таким образом хотят поддерживать "токсичность российского флота", создавая тем самым все более высокие издержки на перевозку нефти. Хитрость такой задумки в том, чтобы создать России условия, при которых бы она все больше сырья экспортировала и при этом все меньше зарабатывала. Ведь потолок цен, который установили российской нефти и нефтепродуктам, наш бизнес научился обходить.



Наши недруги не упустили возможности нанести упреждающий удар по заводу СПГ на Ямалае, включив в новый санкционный список ЕС танкер-газовоз Кристоф де Маржери, принадлежащий Совкомфлоту. Это один из пятнадцати судов ледового класса Arc7, осуществляющих вывоз сжиженного газа. Попадут ли в следующие санкционные списки другие северные газовозы, пока неясно. В любом случае созданный западом прецедент воспринимается как стремление помешать дальнейшему развитию ямальского проекта.



До сих пор усилия Евросоюза угробить нефтегазовую отрасль России не имели успеха. Недавно еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен признал, что "ЕС терпит неудачи в стремлении полностью отказаться от энергоносителей из России и нуждается в стратегии для успешной реализации этого замысла". Руководство ЕС уверено, что следует только "окончательно разорвать все энергетические связи Европейского союза с Россией", и экономика наладится: газ и нефть подешевеют настолько, что начнется возрождение промышленного производства, которое в последнее время стремительно падает.



План спасения, в котором речь идет об окончательном избавлении от присутствия России в газовой, нефтяной и атомной энергетике, рассчитан на 100 дней. И, как признают сами европейцы, лишен всякой логики.



Ведь ЕС, который, по оценкам западных аналитиков, растерял преимущества, отказавшись от российских энергоносителей, своими новыми запретами еще больше усугубит и без того непростую ситуацию, которую сам же и создал.



Как бы там ни было, а Россия продолжает оставаться одним из основных поставщиков газа и нефти. "А если вы от крупного поставщика отказываетесь, то конкуренция снижается, стало быть – цена выше", – считает аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Чтобы заманить тот же самый сжиженный природный газ (СПГ) с азиатских рынков к себе, европейцам придется заплатить больше, так что рост цен обеспечен.



Российские углеводороды пользуются большим спросом, потому что у нас лучшее предложение на рынке по цене и для трубопроводного газа, и для СПГ. Поэтому нет ничего удивительного, что в 2023 году мы поставили в Европу примерно 28,5 млрд кубометров трубопроводного газа, а в этом еще больше. И до сих пор газопроводный транзит через Украину и "Турецкий поток" были загружены максимально, потому что у нас самое выгодное предложение на рынке.



Евросоюз не раз пытался включить в санкционное дело против России свой план по окончательному отказу от российских энергоносителей.



И в этот раз, несмотря на огромное желание поскорее расквитаться с нежелательным торговым партнером, попытка перекрыть газовые вентили и остановить проникновение наших углеводородов в страны ЕС снова обречена на провал.



Венгрия, Чехия, Словакия, Румыния и Сербия по-прежнему не готовы отказаться от российских поставок. В этих странах обеспокоены тем, что транзитный договор на прокачку газа из России через Украину завершается 31 декабря. А аукционы на первый квартал и весь 2025 год до сих пор не были проведены, хотя должны были состояться еще летом.



Выбор относительно дешевых энергоносителей не велик. Транзит через Украину остается единственным маршрутом поставок российского трубопроводного газа в страны Западной и Центральной Европы. По "Турецкому потоку" "Газпром" поставляет "голубое топливо" в страны Южной и Юго-Восточной Европы. А поставки по газопроводу Ямал - Европа остановлены в 2022 году на фоне взаимных ограничений со стороны Польши и России. Остается в запасе газопровод "Северный поток", но прокачка по нему невозможна после разрушения обеих веток. Одна ветка "Северного потока-2" могла бы в какой-то мере восполнить пробел, но открывать вентиль Евросоюз не собирается по политическим соображениям. А переориентацию поставок газа с украинского маршрута на "Турецкий потоку" можно считать нереализуемой задачей, поскольку его пропускные возможности ограничены.



Заинтересованные в поставках российского газа европейцы все еще не теряют надежды и не спешат делать однозначные выводы о будущем использовании украинского маршрута. Как показывает практика, вопросы прокачки российского газа через украинский транзит обычно решаются либо в последние дни декабря, либо в первые недели нового года. Но в этот раз с воюющей стороной договориться вряд ли удастся. Вероятно, в Киеве решили остановить прокачку газа по своей территории, чтобы использовать это как свой козырь на возможных мирных переговорах с Дональдом Трампом.



Накануне нового года часто вспоминают про Третий энергетический пакет ЕС, предусматривающий принцип недискриминационного доступа к газотранспортной инфраструктуре, но применить его к Украине невозможно, потому что она не является членом Евросоюза. А уговоры на нынешний украинский режим могут и не подействовать. Все будет зависеть от того, что решат в Вашингтоне.



Комментируя введение Евросоюзом очередного пакета санкций против РФ, представители российского МИДА отмечают, что российская экономика к санкциям приспособилась и "никаких геополитических целей путем введения рестрикций не может быть достигнуто".



Санкциями пытаются восстановить доминирование Запада, которое сегодня размывается. Но санкции, по словам заместителя министра иностранных дел Сергей Рябкова, уже выродились и воспринимаются как "игра на публику". "Мы к ним приспособились, и приспособились неплохо. В каких-то секторах произошло стимулирование и производства, и развития импортозамещения. Не все просто, это требует усилий, но кто сказал, что будет легко?" – заявил Рябков журналистам и подчеркнул, что Россия "будет продолжать двигаться твердой поступью намеченным курсом, вопреки любым санкциям и попыткам оказать на нас нажим". Другой заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко обратился к Западу со словами: "Мы будем развивать наши экономические отношения с теми партнерами, которые в таких отношениях заинтересованы. Если Евросоюз хочет "самовырезаться" из мировой экономики путем полного отказа от какого-то экономического взаимодействия с Россией, то это выбор Евросоюза".



Давление на Россию после принятия 15 пакета санкций обернулось бумерангом для Европы, в которой ускорился вывод капитала. Впервые за 70 лет в большинстве стран новые поколения живут хуже предыдущих, говорится в докладе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) под названием "Мировой кризис стоимости жизни. Ключевые характеристики".



Авторы этого масштабного исследования отмечают, что "проблема высокой стоимости жизни становится значительно более важной, чем любая другая социологическая проблема для стран Европы и США". По мнению экспертов, стоимость жизни в последние годы существенно выросла из-за финансовых кризисов. Из-за роста цен на продукты многие люди перешли на покупку еды только по акциям и начали урезать продовольственные корзины. В отдельных странах, таких как Франция, это коснулось более половины жителей. И удивляться тут нечему Благосостояние Запада всегда строилось на дешевых российских энергоносителях.



Не найдя на рынке свободных и дешевых энергоресурсов, ЕС стал закупать газ в США по цене в три-четыре раза дороже российского. Или приобретать российские же нефть и газ через посредников, но в меньшем объеме и опять же по завышенной цене. Еще одним тяжелым ударом оказался уход с российского рынка европейских компаний, в основном немецких. В итоге себестоимость европейской продукции выросла и для других рынков сбыта стала неконкурентоспособной. При этом средства, которые ЕС мог бы направить на поддержку энергетики, промышленности и сельского хозяйства, идут на подпитку украинского конфликта.



Во второй раз за 100 лет Европа попыталась совершить экономический и военный блицкриг, надеясь быстро подорвать силы России, а потом за счет ее же ресурсов перекрыть свои потери с лихвой. Но хитроумный план Евросоюза обречен на провал, и, как выразился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, председательствующей в Совете ЕС, Европа "выстрелила себе в грудь".



Ускорившийся отток капиталов из стран еврозоны на фоне геополитической нестабильности может привести к непредсказуемым последствиям для многих стран-членов Евросоюза. Ведь их экономики переплетены и тесно связаны друг с другом. Спасти ситуацию мог бы отказ от помощи Украине. Но отважиться на такой шаг еврокомиссары никак не могут.



Специально для "Столетия" Источник - столетие

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