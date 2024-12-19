Выкрутасы независимости: Абхазия пошла на поклон к Грузии, - СП

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 21.12.2024
23:39  В Московском аэропорту задержан бывший замминистра просвещения России Грибов как мошенник
22:01  АБИИ выделил Таджикистану первые $270 млн на строительство Рогунской ГЭС
21:59  В сборную Таджикистана перебралась легкоатлетка из России Парвина Аминжанова
21:53  Искушения с последствиями. Членство в БРИКС - не гарантия порядочности, - Сергей Кожемякин
21:06  Событие недели в СВО. Три кризиса для ВСУ сразу
21:00  Арестован Лукин - глава Корпорации развития Курской области, он же - генподрядчик линий обороны под Курском
20:52  Долгая ночь. Сегодня отмечается праздник зимнего солнцестояния Шаби Ялдо

20:40  "Потуги" Назарбаева на приеме у Путина связали с новым уголовным делом "Казахгейт-2" в США
19:53  Иран готовитсят провести деноминацию. "Иранский риал" заменят на "иранский туман"
15:57  "Лютое" утро в Казани. Бандеры атаковали беспилотниками столицу Татарстана
14:05  США. Пентагон докладывает конгрессу: Китай наращивает свою военную мощь
13:56  В Казахстане микрофинансовым омбудсменом выбрали Назгуль Естеусизову
12:17  Washington Post: Судьба мира поставлена на карту: о чем будут договариваться Путин и Трамп
12:05  В борьбе с Россией за базы в Сирии проиграет Европа, - Дм.Бавырин
12:01  Запад пришел в ужас от русского вызова. И на дуэль не явился.., - Елена Караева
11:55  "Исход игры" понятен: Россия и Китай совместно изменят глобальную структуру, - Лу Ци
11:00  Эрик Ханымамедов: Врачи "убили" мою жену, остался с сыном на пособии в 6 тыс. р. Помогите! (обращение к В.В.Путину)
10:47  Казахстанский футбольный клуб "Кыран" попал в международный скандал. Не отдавая долг туркам
10:44  Вице-премьер Серик Жумангарин стал вице-премьером - министром нацэкономики Казахстана
10:34  Токаев освободил Нурлана Байбазарова от должности министра национальной экономики
10:26  Европа "играет в бисер" от безысходности, - Тимофей Бордачев
09:41  Профессор Катасонов: Слабое место у санкций есть. Китай это понял и заставил Запад дергаться
09:33  Президент Румынии держится за кресло и за конституцию. Истечение срока полномочий главы республики обостряет политический кризис, - Къ
08:23  Окружение Байдена срывает миротворческий процесс Трампа, - Тая Сильвергельм
00:59  Турция против Израиля. США пустили Эрдогана по сирийскому лабиринту, - Станислав Тарасов
00:24  Традиции, мода и финансовые проблемы: почему в Таджикистане берут вторых жен? - Ширин Рахманова
00:21  Подводные камни успеха Турции в Сирии, - Юрий Мавашев
00:18  Выкрутасы независимости: Абхазия пошла на поклон к Грузии, - СП
00:09  Евросоюз не в силах обрушить нефтегазовые доходы России, - Иван Полетаев
00:05  Французы хотят перехода к Шестой республике. Рейтинги руководителей страны обвалились до минимума, - Юрий Паниев
00:04  Схватка за Черный континент: послесловие к визиту Байдена в Африку, - А.Веселов
00:02  Зеленский как "козел Иуда" ведет граждан Украины на убой по приказу Запада, - Д.Шевченко
00:01  Сирийская российская республика де-факто уже существует. Выживет ли? - Евгений Сатановский
00:00  В Бишкеке начал работу третий "Народный курултай"
Пятница, 20.12.2024
16:37  Строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан стартует 27 декабря
16:04  РосАрмия взяла жилую часть Курахово! Осталось дожать "промку",- Радомир Маркуш
16:00  В ранней Вселенной обнаружили огромную черную дыру
15:48  Демографический бум Центральной Азии помог экономике?
15:45  Перегиб за недогибом. Золотоордынский вектор Российской истории, - Р.Антоновский
15:44  Покарали владыки кармы. Борьба за звание чемпиона вызвала скандал в шахматном мире
15:41  Великий Израиль атакующий Мошиах, - Александр Дугин
14:53  Степень зависимости Таджикистана от Китая (мнения экспертов)
14:06  НАТО начинает трещать по швам. Конфликт на Украине обрушит альянс, - Озрен Миланович
13:51  Народная демократическая партия Таджикистана выдвинула 28 кандидатов на парламентские выборы. Кто они?
13:08  Илон Маск реально хочет поломать полит-систему Англии, - Виктория Никифорова
13:00  Туристический центр Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвака оценивается в $10 млрд. Агаларов начинает "узбекскую Панаму"
12:56  Драголюб Боснич: Антисирийская пропаганда Запада рушится как карточный домик
12:50  Регионы Восточной Финляндии находятся в глубоком кризисе из-за санкций против России, - Сусанна Пеккаринен
11:32  Газа, Ливан, Сирия, на очереди Йемен. Как Израиль будет воевать с хуситами, - Л.Цуканов
11:12  США создают биологическое оружие нового поколения. Гонка "зеркальных" биовооружений начата
10:28  Тесты по русскому для детей мигрантов в России будут бесплатными
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Выкрутасы независимости: Абхазия пошла на поклон к Грузии, - СП
00:18 21.12.2024

Выкрутасы независимости: Абхазия пошла на поклон к Грузии
Чем для Сухума могут обернуться попытки влезть в долги перед Тбилиси?
Дмитрий Родионов

Материал комментируют:
Алексей Албу Владимир Блинов
19.12.2024

Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба поручил руководству энергетической компании "Черноморэнерго" провести переговоры с Грузией об увеличении поставок электроэнергии в зимнее время.

В свою очередь Абхазия гарантирует возвращение того же объема электроэнергии грузинским компаниям весной и летом, когда увеличится выработка ИнгурГЭС.

Генеральный директор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия заявил, что после выпавших осадков уровень воды в водохранилище увеличился, сейчас напор достигает расчетных 411 метров.

По его словам, электроэнергия потребляется беспрерывно. "Днем электричество получают от ИнгурГЭС все города и районы Абхазии, ночью от станции питаются только восточные районы, а в западную часть страны поступает российский коммерческий переток", - отметил он.

Ранее стало известно, что Абхазия попросила Россию в 2025 году бесплатно поставить ей 327 млн квт/ч электроэнергии, но не получила ответа. Как сообщают в "Интер РАО", поставки электроэнергии из России проводятся по предоплате в рамках контракта, рассчитанного до конца 2024 года.

Ну хорошо, то, что Абхазия просит энергию у России, да еще и бесплатно, это уже в порядке вещей, но у Грузии… А как же война за независимость? Не будет ли этот жест интерпретирован в Тбилиси как признание невозможности эту независимость обеспечивать?

- Как видим, антигрузинские настроения могут уступить место сотрудничеству, на которое решились пойти новые временные власти, - отмечает главный редактор ИА "Кавказский рубеж" Алексей Албу.

- Как это сотрудничество будет оценено в обществе, сложно сказать, но на мой взгляд оно продемонстрирует уровень лицемерия некоторых оппозиционных политиков. Согласитесь, что возникает некий диссонанс, когда одни и те же люди озвучивают идеи "никакого взаимодействия с оккупантами" и инициируют сотрудничество в рамках энергоперетока.

Я считаю, что это отразится на политическом ландшафте Абхазии. В какой степени - пока сложно сказать, потому что подобное сотрудничество не ново, однако, сегодня мы видим его углубление.

"СП": Не ново?

- Такое взаимодействие ведется давно, в рамках управления ИнгурГЭС. Дело в том, что ключевые объекты этой гидроэлектростанции находятся как на территории Абхазии, так и на территории Грузии. Поэтому ее эксплуатация возможна только при сотрудничестве сторон.

Сейчас же речь идет об обращении за помощью к тем, кого проклинали в последние десятилетия.

"СП": В свою очередь Абхазия гарантирует вернуть тот же объем электроэнергии грузинским компаниям весной и летом, когда увеличится выработка ИнгурГЭС. Почему весной-летом? Что изменится?

- Весной и летом растет уровень воды в водохранилище, что влияет на генерацию.

"СП": А если выработка не увеличится? Чем отдавать?

- Она в любом случае увеличится.

"СП": А готова ли Россия, если что, еще и долги Сухума отдавать? Надежда на то, что Россия в итоге решит все проблемы, обоснована?

- Вряд ли речь идет о погашении долгов Абхазии. Во всяком случае, я не слышал о том, чтобы подобные темы обсуждались.

"СП": При каких условиях Москва возьмет на себя все расходы? Что потребует взамен?

- Россия готова помогать Абхазии, но Абхазия не готова принять эту помощь. Многие жители опасаются, что могут быть обмануты. На чем реально основаны эти страхи, мне не очень понятно, но технологии их провоцирования нами изучены.

- На самом деле Абхазии новая грузинская администрация электроэнергию вполне может дать, правда, очень сомнительно, чтобы гордые абхазы вернули ее в срок, - уверен доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.

Анатолий Иванько: Главным условием России должен быть роспуск НАТО, а для начала исключение из альянса прибалтов
- Это будет политический жест без каких-либо надежд на выгоду. Даже с учетом весенних паводков Абхазии рассчитаться затруднительно, ведь дефицит значительно превышает мощности. Можно еще взять взаймы газ или уголь у стран черноморского бассейна, но вернуть долги не получится.

Независимость - это не только способность поднять оружие, но еще и возможность оплатить зарплату учителям и дать электричество в школы. Одаривать Абхазию России приходится все предыдущие годы, правда, в ответ на исполнение обязательств абхазы просто свергают обещавшую ответные шаги власть, которая без особых метаний покидает кабинеты.

Эта практика бархатных революций в ответ на исполнение обещанного Москве уже порядком надоела. Сегодня Россия делом показывает, чем оборачиваются игры в пренебрежение своими интересами из-за стремления остаться независимыми во всем.

Зависимость от энергопоставок и выплат бюджетникам должна привести к отрезвлению и открытия дороги для российских компаний. Думаю, в ответ на принятие инвестиционного соглашения Россия еще сможет какое-то время потерпеть безответные вливания в независимую республику, хотя полная оплата всех счетов была бы логична после возвращения Абхазии в состав России.

"СП": В Сухуме не боятся влезать в долги перед Грузией?

- Вот уж чего-чего, а влезать в долги Абхазия не боится. И если России их просто не платит в связи со сменой бравших обязательства руководителей, то в отношении Грузии они еще выставят ответные претензии за войну и многолетние унижения.

Источник - свободная пресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734729480


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенаторы одобрили инициированный депутатами закон о борьбе с наркобизнесом
- Проект "Қарызсыз қоғам" партии "AMANAT" дает гражданам новые возможности для улучшения своей жизни
- Олжас Бектенов обсудил запуск Фонда фондов венчурных инвестиций с международными и казахстанскими экспертами
- Олжас Бектенов на индустриальной зоне Костанайской области проверил исполнение поручений Президента по развитию промышленности
- Нацкомиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК подвела итоги года
- Ряд системных проблем выявила Высшая аудиторская палата в сфере водоотведения
- Кадровые перестановки
- Алматы демонстрирует устойчивый рост экономики
- МТСЗН призывает работников Казахмыса урегулировать трудовой спор в правовом поле
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  