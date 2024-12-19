Выкрутасы независимости: Абхазия пошла на поклон к Грузии, - СП

00:18 21.12.2024

Выкрутасы независимости: Абхазия пошла на поклон к Грузии

Чем для Сухума могут обернуться попытки влезть в долги перед Тбилиси?

Дмитрий Родионов



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Алексей Албу Владимир Блинов

19.12.2024



Исполняющий обязанности премьер-министра Абхазии Валерий Бганба поручил руководству энергетической компании "Черноморэнерго" провести переговоры с Грузией об увеличении поставок электроэнергии в зимнее время.



В свою очередь Абхазия гарантирует возвращение того же объема электроэнергии грузинским компаниям весной и летом, когда увеличится выработка ИнгурГЭС.



Генеральный директор "Черноморэнерго" Тимур Джинджолия заявил, что после выпавших осадков уровень воды в водохранилище увеличился, сейчас напор достигает расчетных 411 метров.



По его словам, электроэнергия потребляется беспрерывно. "Днем электричество получают от ИнгурГЭС все города и районы Абхазии, ночью от станции питаются только восточные районы, а в западную часть страны поступает российский коммерческий переток", - отметил он.



Ранее стало известно, что Абхазия попросила Россию в 2025 году бесплатно поставить ей 327 млн квт/ч электроэнергии, но не получила ответа. Как сообщают в "Интер РАО", поставки электроэнергии из России проводятся по предоплате в рамках контракта, рассчитанного до конца 2024 года.



Ну хорошо, то, что Абхазия просит энергию у России, да еще и бесплатно, это уже в порядке вещей, но у Грузии… А как же война за независимость? Не будет ли этот жест интерпретирован в Тбилиси как признание невозможности эту независимость обеспечивать?



- Как видим, антигрузинские настроения могут уступить место сотрудничеству, на которое решились пойти новые временные власти, - отмечает главный редактор ИА "Кавказский рубеж" Алексей Албу.



- Как это сотрудничество будет оценено в обществе, сложно сказать, но на мой взгляд оно продемонстрирует уровень лицемерия некоторых оппозиционных политиков. Согласитесь, что возникает некий диссонанс, когда одни и те же люди озвучивают идеи "никакого взаимодействия с оккупантами" и инициируют сотрудничество в рамках энергоперетока.



Я считаю, что это отразится на политическом ландшафте Абхазии. В какой степени - пока сложно сказать, потому что подобное сотрудничество не ново, однако, сегодня мы видим его углубление.



"СП": Не ново?



- Такое взаимодействие ведется давно, в рамках управления ИнгурГЭС. Дело в том, что ключевые объекты этой гидроэлектростанции находятся как на территории Абхазии, так и на территории Грузии. Поэтому ее эксплуатация возможна только при сотрудничестве сторон.



Сейчас же речь идет об обращении за помощью к тем, кого проклинали в последние десятилетия.



"СП": В свою очередь Абхазия гарантирует вернуть тот же объем электроэнергии грузинским компаниям весной и летом, когда увеличится выработка ИнгурГЭС. Почему весной-летом? Что изменится?



- Весной и летом растет уровень воды в водохранилище, что влияет на генерацию.



"СП": А если выработка не увеличится? Чем отдавать?



- Она в любом случае увеличится.



"СП": А готова ли Россия, если что, еще и долги Сухума отдавать? Надежда на то, что Россия в итоге решит все проблемы, обоснована?



- Вряд ли речь идет о погашении долгов Абхазии. Во всяком случае, я не слышал о том, чтобы подобные темы обсуждались.



"СП": При каких условиях Москва возьмет на себя все расходы? Что потребует взамен?



- Россия готова помогать Абхазии, но Абхазия не готова принять эту помощь. Многие жители опасаются, что могут быть обмануты. На чем реально основаны эти страхи, мне не очень понятно, но технологии их провоцирования нами изучены.



- На самом деле Абхазии новая грузинская администрация электроэнергию вполне может дать, правда, очень сомнительно, чтобы гордые абхазы вернули ее в срок, - уверен доцент Департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ Владимир Блинов.



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- Это будет политический жест без каких-либо надежд на выгоду. Даже с учетом весенних паводков Абхазии рассчитаться затруднительно, ведь дефицит значительно превышает мощности. Можно еще взять взаймы газ или уголь у стран черноморского бассейна, но вернуть долги не получится.



Независимость - это не только способность поднять оружие, но еще и возможность оплатить зарплату учителям и дать электричество в школы. Одаривать Абхазию России приходится все предыдущие годы, правда, в ответ на исполнение обязательств абхазы просто свергают обещавшую ответные шаги власть, которая без особых метаний покидает кабинеты.



Эта практика бархатных революций в ответ на исполнение обещанного Москве уже порядком надоела. Сегодня Россия делом показывает, чем оборачиваются игры в пренебрежение своими интересами из-за стремления остаться независимыми во всем.



Зависимость от энергопоставок и выплат бюджетникам должна привести к отрезвлению и открытия дороги для российских компаний. Думаю, в ответ на принятие инвестиционного соглашения Россия еще сможет какое-то время потерпеть безответные вливания в независимую республику, хотя полная оплата всех счетов была бы логична после возвращения Абхазии в состав России.



"СП": В Сухуме не боятся влезать в долги перед Грузией?



- Вот уж чего-чего, а влезать в долги Абхазия не боится. И если России их просто не платит в связи со сменой бравших обязательства руководителей, то в отношении Грузии они еще выставят ответные претензии за войну и многолетние унижения.