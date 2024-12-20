Традиции, мода и финансовые проблемы: почему в Таджикистане берут вторых жен? - Ширин Рахманова

00:24 21.12.2024

Традиции, мода и финансовые проблемы: почему в Таджикистане становятся вторыми женами и берут вторых жен?

Ширин Рахманова, Asia-Plus



Совет улемов Духовного управления мусульман России разрешил российским мусульманам заключать до 4 религиозных браков. Основным условием при этом является справедливое и равноправное отношение мужа ко всем женам. В Таджикистане двоеженство или многоженство уголовно наказуемо, но очень многих людей это не останавливает и подпольно очень многие заключают второй брак, как правило, мусульманский (никох). Разбираемся в причинах.



О причинах, побуждающих женщин становиться вторыми, третьими или четвертыми женами писали многие СМИ и "Азия-Плюс", в том числе. Писали и о том, чем это зачастую чревато. Но все же для многих традиционные устои по сей день играют наиглавнейшую роль.



Почему женщины становятся вторыми женами?

Как сказано в материале DW, распространение многоженства в Таджикистане в последние годы связывают как с ростом влияния религии на общество, так и с массовым отъездом за рубеж граждан, в основном молодых мужчин, в поисках заработка.



В стране очень высок уровень бедности и трудно найти хорошо оплачиваемую работу. Об этом героини материалов в СМИ говорят сами.



Бунавша лишилась мужа, когда родила второго ребенка. Его насмерть сбила машина, когда он был на заработках в России. В 18 лет она осталась вдовой с двумя малышами.



"Я старалась быть в доме родителей мужа служанкой, чтобы меня и моих детей не попрекали куском хлеба. Спустя 4 года мой свекор сам выдал меня замуж. Он объяснил мне, что по шариату незамужней женщине нельзя находиться долгое время одной. Но самое ужасное, что меня отдали замуж, а детей с собой брать не разрешили…

Первые дни было тяжело, я плакала дни и ночи напролет, потом заболела. Второй муж оказался понимающим человеком: он терпеливо ждал, чтобы зажили мои раны, хотя я знаю, что они никогда не заживут. Сейчас я живу в Душанбе, на съемной квартире. Муж работает в столице, в кишлаке у него первая семья. О моем существовании они не знают, никто не приходит к нам в гости. Единственная радость - это жизнь, которая развивается в моей утробе", - рассказывала она "Азия-Плюс".



"У многих женщин в регионах, которые не получили высшего образования, а некоторые даже не окончили школу, единственный выход выжить материально - это быть, скажем так, принадлежностью мужчины", - говорила психолог Фируза Мирзоева в интервью DW.



Также, отмечала она, "общество негативно относится к незамужним и разведенным женщинам, считая их "старыми девами".



Даже если женщина успешна и независима, общество не одобряет ее. Женщины готовы иметь статус второй, третьей или четвертой жены, чтобы, так сказать, легализовать свою личную жизнь".



Кто-то из женщин просто ищет своего счастья. Так Ситора, как-то рассказывая свою историю "Азия-Плюс", говорила, что не стыдится этого.



Она на тот момент уже дважды была замужем, но счастья ей это не принесло.



"…Мой муж - бывший бизнесмен, в данное время работает водителем и по совместительству грузчиком, но ни за какие деньги я не предам человека, который сделал меня счастливой. Я родила от него дочку, и от моего первого ребенка он не отказался, за что я ему очень благодарна. Многие из нас берут не телом, а умом и пониманием. И не надо нас судить, мы тоже люди и, как все, хотим быть любимыми и желанными, пусть даже таким неправильным способом", - делилась женщина.



Почему мужчины берут вторых жен?

Особенно распространено многоженство среди мужчин с высокими и средними уровнями дохода, включая чиновников и бизнесменов.



Социологи отмечают, что стереотипы в таджикском обществе довлеют не только над женщинами, но и мужчинами. Особенно в плане подчинения родителям. В вопросах выбора будущего спутника жизни тоже.



"Часто за молодых людей выбор делают родители, в итоге, когда они достигают определенного возраста, они уже делают свой выбор. В юном возрасте за парня решают другие, это не его выбор. Но спустя какое-то время, он становится уже более сознательным, уже сам себе выбирает. В этом случае, он либо разводится и женится заново, либо берет вторую жену", - поясняла в одном из материалов "Азия-Плюс" социолог Гулнора Бекназарова.



Порой причиной служат проблемы со здоровьем женщины. В материале "Настоящего времени" Санатулло из Гиссара объяснил, что когда первая жена после рождения первого ребенка больше не смогла родить и обвиняла его в этом, он "решил удостовериться в обратном и взял вторую жену".



Правда, после признал это ошибкой и даже был оштрафован на 50 тысяч сомони.



Причиной может послужить и то, что первая жена не смогла родить сына, ведь в семьях, где особо чтут традиции, стремятся непременно родить наследника. И, более того, свято верят, что пол будущего ребенка зависит от женщины.



Откровения вторых жен

Женщины уже и сами понимают, что дополнительной причиной многоженства в Таджикистане является желание мужчины "расслабиться и отдохнуть" вместе со второй женой. Особенно, если от первого брака у него много детей.



"Вторая жена – не для совместной жизни. Я так поняла, что ни одна вторая жена всю жизнь не проживет так. Берут тебя в жены, потому что красивая, следишь за собой. Это для отдыха и развлечений. Пока у тебя детей нет, он приходит. Дома у него жена с шестью детьми – они не дают ему расслабиться. Здесь придет, поспит, развлечется. Я его искупаю, помою, он чистенький. Такие мужчины не хотят, чтобы жена забеременела, чтобы сохраняла фигуру", – рассказывала "Настоящему времени" душанбинка Тахмина.



Ну, а некоторые объясняют заключение еще одного брака просто модой, мол, у друга моего 2-3 жены, чем я хуже? Достаток есть, могу себе позволить.



20.12.24