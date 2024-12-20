Турция против Израиля. США пустили Эрдогана по сирийскому лабиринту, - Станислав Тарасов

00:59 21.12.2024 Ближневосточные СМИ сообщают, что израильская армия начала новые рейды против лагерей сирийской армии в провинции Дамаск. Число ее авиаударов по сирийской территории увеличилось до 24, они были нацелены на лагеря, принадлежащие армии бывшего режима в районе Айн-Менин к северо-западу от Дамаска. Мотивация этих действий звучит так: Израиль не желает, чтобы арсенал бывшей сирийской армии оказался в руках джихадистов, к числу которых он относит "Хайат Тахрир аш-Шам" (HTS)* - группировку, которая пока еще числится в международном террористическом списке. По формальным признакам она входит в состав так называемой объединенной оппозиции, но в Тель-Авиве полагают, что именно джихадисты после свержения режима Башара Асада доминируют сейчас на политической сцене Сирии. Этой же причиной объясняется и оккупация Израилем Голанских высот. Площадь буферной зоны составляет около 235 кв. км, что эквивалентно примерно 60% площади сектора Газа.



С другой стороны аффилированные с Турцией силы сирийской оппозиции стали выдавливать с востока Сирии курдов. И впервые за долгое время публично обозначили себя силы ИГИЛ*, что эксперты связывают с возрастающими боевыми возможностями этой группировки. На юге шесть общин друзов в провинции Дараа заявили о желании войти в состав Израиля, точнее, в состав государства друзов, которое Израиль планирует создать на части территорий Ливана и Сирии. Комментируя ситуацию, сопредседатель делегации HTS в Дамаске Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что "аргументы Израиля больше не имеют под собой оснований и не оправдывают его недавние нарушения". Что касается вовлечения Турции в ход событий, он отметил, что "нам (временному правительству. - Авт.) не дают возможностей перейти от революционного мышления к государственным делам и к строительству новой Сирии, которая гарантировала бы права и справедливость всем гражданам в новый период". Более того, по его словам, "нас втягивают в конфликты, которые могут привести к дальнейшим разрушениям, и есть опасения, что произошедшее в Газе может повториться на севере Сирии".



Одним словом, прямые агрессивные действия Израиля и пока еще только косвенная военная вовлеченность Турции превращают их в главных, наполненных противоречиями в целях, игроков на политическом поле Сирии. Так, в турецких СМИ появились сообщения, что Генштаб Турции получил приказ сбивать израильскую авиацию в случае поддержки с ее стороны боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК) в Сирии. В этой связи израильская газета "Джерусалим пост" отмечает, что "по факту просматривается возрастающее влияние в Сирии Турции и Израиля, тогда как Анкара осудила действия Тель-Авива в отношении Голанских высот, а на востоке Сирии курды могут начать ответные атаки против сил оппозиции". На данный момент официальных заявлений властей Турции по этому поводу пока не поступало, но не случайно сразу после свержения Асада в Анкару с "неожиданным визитом" бросился госсекретарь США Энтони Блинкен, где провел переговоры с руководством страны о событиях в Сирии.



На этих переговорах доминировали два главных вопроса: первый - будущее Сирии после ухода Асада и второй - разногласия между Турцией и США по борьбе с терроризмом, учитывая раскол между ними в отношении курдских отрядов в Сирии, с которыми борются турецкие силы и группировки Сирийской национальной армии, но которые Вашингтон считает главными союзниками в войне против террористической организации ИГИЛ. Блинкен на коротком совместном брифинге для прессы со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом заявил, что существует "общее соглашение" с Турцией о "типе новой Сирии", и обозначил необходимость "защиты интересов этнических меньшинств" (читай, друзов и курдов. - Авт.). Но главная интрига в том, что Блинкен актуализировал проблему борьбы с ИГИЛ, прикрывая таким образом курдов как союзников. Его коллега Фидан возразил против того, чтобы Рабочая партия Курдистана "контролировала районы в Сирии". Джо Байден ответил, что "при наличии вакуума власти в Сирии операции турецких сил и лояльных им сирийских вооруженных группировок против курдов ослабят операции международной коалиции по борьбе с ИГИЛ". В то же время дипломатические источники сообщили, что Турция направила ряд важных сообщений США во время переговоров с Блинкеном, смысл которых в том, что "Сирия переживает новый и критический этап" и что "на данном этапе важно предотвратить сползание страны к дальнейшей нестабильности и фрагментации".



Ответ США последовал быстро и неожиданно для Анкары на встрече министров иностранных дел арабских стран с участием Блинкена в Иордании, где обсуждалось будущее Сирии с точки зрения "политического перехода в этой стране". Кстати, Россия и Иран, ключевые участники сирийских событий, не были приглашены на эту встречу. Первым сюрпризом стало то, что Блинкен сообщил: "США имели прямой контакт с "Хайат Тахрир аш-Шам", несмотря на то что та классифицирована как террористическая организация. Вторым сюрпризом стало заявление глав МИД арабских стран о подготовке специальной дорожной карты по урегулированию в Сирии в форматах ООН и общеарабских структур. В предлагаемой конструкции переворота в Сирии такие страны, как Турция, Россия и Иран, относятся к категории "уходящих геополитических натур". В заявлении подчеркивается: "Поддерживать братский сирийский народ и уважать его выбор мирного переходного процесса, в котором представлены все политические и социальные силы". Наконец, отметим еще один момент: американское издание "Аксиос" сообщило, что одновременно в Саудовскую Аравию был направлен специальный посланник избранного президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф. Он встречался с наследным принцем Мухаммедом бен Салманом, обсуждал вопросы нормализации отношений Эр-Рияда с Тель-Авивом в контексте палестинского и сирийского урегулирования.



Так проявляются признаки блокирования действий Турции в Сирии со стороны США с подключением арабских партнеров. В этой связи саудовский эксперт по стратегическим вопросам Рагеб Рамали заявил, что "теперь арабские страны стремятся к единой роли в урегулировании сирийского кризиса в союзе с европейскими странами на фоне постоянных попыток разделить это государство. Они стали стремиться к заполнению пробелов на чувствительном этапе защиты Сирии". "Проблема арабов заключается в том, что они часто не обращают внимания на свои проблемы до тех пор, пока не становится слишком поздно, когда другие опережают их в заполнении пустоты на неспокойных аренах, - пишет Рамали. - Когда это происходит, проблемы становятся более сложными и их решения очень трудны, а их стоимость высока в политическом плане, в плане безопасности и в экономическом плане".



Более того, арабские эксперты не исключают фактора контрреволюции со стороны ушедших в Ирак остатков сирийской правительственной армии, а также "повторного вмешательства Ирана в ход событий". Эти моменты поднимают вопросы о целях и планах на будущее Сирии в свете существующего политического вакуума в области безопасности как части борьбы за реализацию планов внешних игроков на сирийской арене, что создает новые вызовы, которые могут привести к новым конфликтам или, возможно, к беспрецедентным политическим договоренностям.



Конечно, вопросы, связанные с Сирией, будут еще обсуждаться между Анкарой и администрацией Трампа после ее прихода к власти, поскольку турки почему-то ожидают, что администрация Трампа прекратит военное присутствие США на севере Сирии и сотрудничество с курдскими боевыми отрядами. Но если учитывать заявленную так называемую иранскую перспективу Трампа, то курды ему могут понадобиться для новой игры на Ближнем Востоке. После сирийских событий заметно пошатнулась "ось сопротивления", и это будет негативно сказываться на присутствии Ирана в других странах, таких как Ирак, Ливан, Йемен и Бахрейн. И не только это. Падение режима Асада вызвало серьезные трещины внутри Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и сил "Басидж". В таком контексте Турция может быть использована как в Сирии, только в качестве инструментария в реализации определенной политики. Другое дело, что, как отмечает бывший сотрудник разведки Министерства обороны США и бывший советник кампании Трампа подполковник Энтони Шаффер, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган "увидел возможность в потере поддержки России и снижении силы "Хезболлы" как способ восстановить влияние Турции" и будет ставить перед Вашингтоном вопрос: "Что нам делать дальше с Турцией, для которой главное - остановить растущую мощь курдов в Сирии?" США пока отвечают, что вывод американских войск из северо-восточной Сирии будет означать возвращение ИГИЛ, пытаясь противопоставить эту структуру HTS, а также Турции при определении будущего Сирии. Они также призывают к отмене статуса HTS как "иностранной террористической организации" и обещают снять "очень жесткие экономические ограничения в отношении Сирии".



В этой связи предлагается следующая схема действий: создать новую коалицию союзников из стран Персидского залива против ИГИЛ и больше не полагаться на Турцию, которая заявляет, что "курдам не будет места в Сирии при ее новой администрации". Глава МИД Фидан говорит: "Ликвидация курдской террористической организации является стратегической целью Турции: она либо устраняется сама, либо ее ликвидируют. Турция попросит четкую и решительную позицию Америки по вопросу поддержки "курдских отрядов народной самообороны".



В то же время США перестали придерживаться договоренностей, подписанных с Турцией, будь то в отношении Манбиджа или к востоку от Евфрата в 2018 и 2019 годах, об отводе курдских подразделений от южной границы Турции на расстояние от 30 до 40 километров. В этой связи Генштаб Турции считает, что курдские подразделения работают над "грязным планом" и "пытаются создать у мира впечатление, что организация ИГИЛ на северо-востоке Сирии не закончилась". Но ведь так думают и США. Теперь Анкара говорит о готовности завершить создание пояса безопасности вдоль своей границы с Сирией, глубина которого составит 900 километров. Но такая операция не имеет принципиальных отличий от того, что делает Израиль на Голанских высотах. Турция, как и Израиль, продолжила наносить удары по военной технике, складам оружия и боеприпасов, оставленным силами режима Асада, только в окрестностях аэропорта Аль-Камишли в мухафазе Аль-Хасака на северо-востоке Сирии.



Вот почему главы МИД некоторых арабских стран считают, что "возвращение хаоса в Сирию возможно в любой момент через обострение борьбы за власть", и необходимо возвращать страну "в арабскую глубь, подальше от влияния других стран региона на решение Дамаска". Источники арабского портала "Аш-Шарк аль-Аусат" сообщают, что Дамаск стал налаживать "каналы связи с некоторыми арабскими странами с целью обозначения своих интересов исключительно в арабском мире". Это и есть та самая "дорожная карта", о которой говорили главы МИД арабских стран в Иордании. Кстати, они заявили и о получении жалобы Дамаска на давление Анкары с просьбой "создать условия для принятия независимых решений". Пока же, по мнению израильских экспертов, в феномене, когда "несколько поддерживаемых Анкарой группировок свергли режим Башара Асада всего за 11 дней, роль Турции важна, но она не главная". Биньямин Нетаньяху заявил, что "свержение режима Асада было прямым результатом израильских нападений на ХАМАС, "Хезболлу" и Иран". Израиль полагает, что Эрдогану "будет непросто удерживать контроль над победившей разношерстной сирийской оппозицией" и что "в Дамаске велика вероятность появления у власти сирийского "Талибана"*. Так что новые главные события в Сирии еще впереди.



*террористические организации, запрещенные в РФ.

20.12.24 Источник - завтра

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