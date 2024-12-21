Окружение Байдена срывает миротворческий процесс Трампа, - Тая Сильвергельм

08:23 21.12.2024

21.12.2024 | ТАЯ СИЛЬВЕРГЕЛЬМ



Уходящие "демократы" делают все возможное для продолжения военных действий на территории бывшей Украинской ССР



Украина не прекращает наносить удары вглубь российской территории. После отмашки Белого дома киевский режим использует это разрешение для усугубления эскалации и срыва миротворческих инициатив Дональда Трампа.



Пока команда избранного президента США продолжает работать над планом по прекращению конфликта, уходящие демократы делают все от них зависящее, чтобы боевые действия продолжились и после прихода новой администрации.



Трамп считает глупостью так называемое разрешение Джо Байдена бить по России дальнобойными ракетами западного производства. Он выразил намерение пересмотреть это решение после вступления в должность, поскольку уверен, что действия ВСУ повышают градус противостояния между сторонами.



"Я не думаю, что нужно было позволять запускать ракеты на 200 миль вглубь России. Я считаю, это была плохая идея, и она привела к многим негативным последствиям. Это было глупо, особенно за несколько недель до моего вступления в должность", – заявил он в понедельник, 16 декабря.



Однако Зеленский решил действовать без оглядки на недовольство Трампа, и 18 декабря ВСУ нанесли удар по предприятию в Ростовской области. Были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow, говорится в сообщении Министерства обороны РФ.



После агрессивных действий киевского режима последовал российский ответ. Утром 20 декабря Россия нанесла удар по управлению Службы безопасности Украины в Киеве. По сообщениям ряда СМИ, в результате были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров.



"В ответ на действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности по пункту управления СБУ, киевскому конструкторскому бюро "Луч", осуществляющему проектирование и производство ракетных комплексов "Нептун", крылатых ракет наземного базирования РСЗО "Ольха", а также позиции зенитного ракетного комплекса Patriot", – сообщило Минобороны РФ.



Ряд украинских каналов пишет о том, что Зеленский недоволен ударом со стороны России, поскольку он посчитал его слабым. Соответственно, у киевского диктатора нет существенных возможностей для пиара. Поэтому он хочет спровоцировать Кремль на более жесткий ответ.



Но Москва не желает обострять ситуацию, чтобы не дарить киевской стороне козырь, например, в виде отключения Украины полностью от света под праздники. Зеленский и дальше будет провоцировать эскалацию, а Кремль будет пытаться не реагировать.



Тем не менее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявил в пятницу, 20 декабря, что ответы на удары вглубь российской территории будут происходить постоянно. "Вы знаете, что такие удары по территории РФ наносились, и вы знаете, что президент сказал, что каждый раз будет ответ. Вы видите, что ответы следуют. Так, как и говорил президент", – сказал он.



Отметим, что спецпредставитель Дональда Трампа по Украине Кит Келлог, являющийся также основным разработчиком мирного плана для новой администрации, назвал недопустимыми террористические действия, в результате которых погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.



"Есть правила ведения войны, и есть определенные вещи, которые просто не делаются. Когда вы убиваете командующих, генералов или адмиралов в их родном городе, то это выходит за рамки дозволенного. Не думаю, что это действительно разумно", – заявил Келлог.



Интересно, что Госдепартамент отрицает вовлеченность США в теракт, в результате которого был убит генерал Кириллов. На брифинге 17 декабря Мэтью Миллер сказал, что у него нет никакой оценки произошедшего, что следует из стенограммы.



"У меня нет никакой оценки этого взрыва. Я могу сказать вам, что Соединенные Штаты не знали об этом заранее и не принимали в этом участия. По конкретному инциденту у меня нет никаких комментариев", – оправдывался представитель Госдепа.



Однако Вашингтон всякий раз говорит о своей непричастности к тому или иному резонансному событию, будь то переворот в Чили в 1973 году или нынешние события в Сирии. Свое участие США раскрывают уже потом, спустя много лет, гордясь на весь мир кровавыми достижениями западной "демократии".



Такое правило было заведено еще главой ЦРУ Алленом Даллесом (1953-1961 гг.) для оправдания многочисленных преступлений со стороны США на международной арене. Поэтому не следует полностью отбрасывать американский след в деле об убийстве генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.



Что же касается Зеленского, то он методично отвергает все предложения Трампа по мирным переговорам. Об этом свидетельствует его нарочитое хамство в адрес Президента Владимира Путина, а также в отношении венгерского премьера Виктора Орбана. Подобные действия предпринимаются с одной-единственной целью – сорвать миротворческий процесс.



Но многие безумные мечты марионеточного диктатора никогда бы не стали реальностью без прямой вовлеченности Соединенных Штатов и их вассалов из Европы. Находясь уже одной ногой за пределами Белого дома, Байден и его окружение спровоцировали очередной виток горячего противостояния в украинском конфликте.



Президент Путин еще в сентябре предупреждал США и НАТО, что удары ВСУ западными вооружениями вглубь российской территории могут привести к войне между Россией и Североатлантическим альянсом. И если Байдену, Обаме и прочим демократам за океаном на это наплевать, то в Европе все же думают несколько иначе.



Например, юристы НАТО выразили опасения, что Россия может обвинить страны Запада в осуществлении вооруженной агрессии на фоне атак вглубь ее территории. Об этом 12 декабря сообщила Служба внешней разведки РФ. Обвинения, которые будут подкреплены серьезной доказательной базой, с пониманием воспримут в странах Глобального Юга.



"Обеспокоенность в штаб-квартире альянса существенно возросла после боевого применения ВС РФ гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности "Орешник". В Брюсселе опасаются, что имеющаяся у Москвы обвинительная аргументация может быть использована не в юридической плоскости, а для обоснования ответных решительных действий. Наличие у российской стороны неопровержимых доказательств агрессии Запада против РФ – крайне тревожный знак для НАТО", – отмечает СВР.



Вероятно, руководство западных стран, привыкших двигаться в фарватере агрессивной политики Вашингтона, начинает постепенно задумываться о том, что может произойти в случае реального ответа России. Вряд ли он будет мягким. Вряд ли он будет таким, как по Киеву, который Москва по старой памяти щадит.



После падения башен-близнецов американские элиты выстроили ненормальную международную систему, в которой вовсе не предусмотрены интересы других стран. Наведение американскими военными дальнобойных ракет на российские цели вряд ли может закончиться благополучно для США. Этого не хотят осознавать демократы, но, по всей видимости, понимает Трамп и его команда.