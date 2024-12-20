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Президент Румынии держится за кресло и за конституцию. Истечение срока полномочий главы республики обостряет политический кризис, - Къ
09:33 21.12.2024

В субботу в Румынии, переживающей острый политический кризис, истекает мандат президента Клауса Йоханниса. Несмотря на призывы оппозиции, он наотрез отказался покидать свой пост, объяснив позицию законодательством страны: президент выполняет обязанности до инаугурации избранного лидера. Однако преемника у господина Йоханниса все еще нет из-за аннуляции результатов первого тура выборов, лидером которого стал считающийся на Западе пророссийским кандидатом Кэлин Джорджеску. Дату нового голосования должно назначить правительство, но его формирование сильно затягивается.

Президентские выборы в Румынии в нынешнем году сопровождались целом рядом неожиданных событий, и завершения развернувшейся в стране драмы пока на горизонте не видно. Первым сюрпризом стало то, что 24 ноября в первом туре лидером стал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, которого местные СМИ называют пророссийским политиком.

Второй сюрприз преподнес 6 декабря Конституционный суд (КС): он аннулировал итоги первого тура и, соответственно, отменил проведение второго. Судьи пошли на такой шаг, проанализировав доклады спецслужб о нарушениях в ходе предвыборной кампании (в частности, утверждалось, что Румыния стала мишенью для "гибридных действий" со стороны РФ).

Среди множества вопросов после решения КС возник и такой: что делать с полномочиями нынешнего главы государства, определяющего внешнюю политику и политику в сфере безопасности, учитывая завершение его мандата 21 декабря.

Клаус Йоханнис, возглавляющий Румынию с 2014 года, отказался покидать свой пост, сославшись на 2-й пункт 83-й статьи конституции страны: президент исполняет обязанности до тех пор, пока новый глава государства не принесет присягу.

"Как я могу уйти, если конституция говорит мне, что я должен остаться?",- заявил господин Йоханнис на брифинге 18 декабря. Такова, подчеркнул он, и позиция КС. Уйти он может только путем отставки, но такой вариант президент исключил "без крайней, чрезвычайно сильной мотивации".

С этой позицией согласились далеко не все. Лидер проевропейской партии "Союз спасения Румынии" (USR) Елена Ласкони (прошедшая во второй тур выборов, который в итоге был отменен) заявила: если у Клауса Йоханниса "есть хоть капля чести", он уйдет в отставку и временно передаст полномочия председателю Сената. Такая возможность предусмотрена все той же Конституцией на случай, если "президент отстранен от должности или временно неспособен осуществлять свои полномочия". Лидер крайне правого "Альянса за союз румын" (AUR) Джордже Симион, в свою очередь, предложил новому составу парламента, первое учредительное заседание которого прошло в пятницу, инициировать отстранение Клауса Йоханниса от должности.

Напряжение возрастает не только в среде политиков. В последние несколько дней в соцсетях, преимущественно в TikTok, распространялись призывы выйти на протестные акции 21 и 22 декабря, потребовав отставки "узурпатора власти" Йоханниса.

При этом СМИ обратили внимание на то, что призывы к мирным демонстрациям затерялись в череде сотен видео, где говорится о необходимости "разрушить, сломать и поджечь" офисы мейнстримных партий.

В связи с этим в МВД Румынии сообщили о возбуждении около 40 уголовных дел по факту "подстрекательства к насилию". "Проблема здесь не в поддержке того или иного кандидата, проблема в ценностях, которые он пропагандирует, в поведении и в покушении на тот образ жизни, ради которого румыны трудились десятки лет",- сказал глава МВД Кэтлин Предою, отвечая на вопрос о возможной связи развернувшейся в TikTok кампании с Кэлином Джорджеску.

Так или иначе, поскольку пересмотр решения КС невозможен, задача на ближайшее будущее - назначить новую дату выборов. Это прерогатива правительства, которое между тем еще не сформировано. После прошедших 1 декабря парламентских выборов четыре проевропейские политические силы - Социал-демократическая партия (PSD), Национал-либеральная партия (PNL), "Союз спасения Румынии" и партия венгерского меньшинства "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR) - начали коалиционные переговоры, чтобы с помощью большинства в парламенте (303 из 466 мест) не допустить правых к власти и выдвинуть своего кандидата в премьеры.

Проевропейская коалиция в Румынии делает ставку на Елену Ласкони
Однако 19 декабря лидер PSD и премьер-министр Румынии Марчел Чолаку объявил о выходе социал-демократов из переговоров. "Ничего устойчивого невозможно построить с партнерами, которые не способны преодолеть собственную гордыню и ведут себя как на предвыборной кампании. Невозможно договориться о чем-то с партнерами, чьи заявления в частных беседах и публичном поле противоречат друг другу",- пояснил он.

Вскоре Клаус Йоханнис призвал участников коалиции проигнорировать "мелкие ссоры". А затем депутат от PNL Александру Мурару сообщил: он связался с социал-демократами и сделал вывод, что переговоры о коалиции могут возобновиться. Только вот теперь, согласно его заявлению, под вопросом участие в них "Союза спасения Румынии". Таким образом, дату выборов нового президента румыны, возможно, узнают еще не скоро.

Лусине Баласян
20.12.2024

Источник - Коммерсантъ
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