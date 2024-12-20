Токаев освободил Нурлана Байбазарова от должности министра национальной экономики

10:34 21.12.2024

Президент Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Нурлана Байбазарова. Он с 6 февраля 2024 года был заместителем премьер-министра – министром национальной экономики РК, сообщает .

Соответствующий документ разместила пресс-служба Акорды 21 декабря 2024 года.



"Указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович освобожден от должности заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Республики Казахстан", – отмечено в публикации.

Нурлан Байбазаров родился 10 октября 1975 года. Окончил Казахскую государственную Академию управления в Алматы.



Трудовой стаж начинал с работы в Министерстве финансов РК (1997- 2003).



С 2013 по 2016 год был директором Департамента развития отраслей экономики в Министерстве национальной экономики РК.



С 2016 по 2022 год был членом Совета директоров и председателем Правления АО "Фонд развития промышленности".



С 2022 по 2023 год занимал должность председателя правления АО "Банк Развития Казахстана", а с 2023 по 2024 год являлся председателем правления АО "НУХ "Байтерек".



Награжден медалью "Ерен еңбегі үшін".



20 декабря 2024 года Касым-Жомарт Токаев принял Алию Юсупову. Глава государства поздравил ее с переизбранием на пост президента Казахстанской федерации гимнастики.



Андрей Дюсупов