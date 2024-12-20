Вице-премьер Серик Жумангарин стал вице-премьером - министром нацэкономики Казахстана

10:44 21.12.2024

Указом Главы государства заместителем премьер-министра - министром национальной экономики назначен Серик Жумангарин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.



"Назначить Жумангарина Серика Макашевича заместителем премьер-министра - министром национальной экономики Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе Президента.



В феврале этого года Серик Жумангарин был переназначен заместителем премьер-министра.



Серик Жумангарин родился 22 июля 1969 года в Актобе. Окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции энергетический институт и Казахский государственный университет имени Букетова.



В разные годы он работал в Министерстве экономического развития и торговли в качестве директора департамента региональной политики и межбюджетных отношений, занимал должность председателя Комитета регионального развития, был вице-министром и заместителем министра регионального развития республики. В 2014-2017 годах возглавлял Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ.



С сентября 2020 года Серик Жумангарин возглавлял Агентство по защите и развитию конкуренции.



В сентябре 2022 года Серика Жумангарина назначили заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции. Через год, 2 сентября 2023 года, Жумангарина освободили от должности министра торговли и интеграции. Он остался заместителем премьер-министра.



Ранее Глава государства освободил от должности Нурлана Байбазарова, занимавшего пост заместителя премьер-министра - министра национальной экономики.