|13:56 В Казахстане микрофинансовым омбудсменом выбрали Назгуль Естеусизову
12:17 Washington Post: Судьба мира поставлена на карту: о чем будут договариваться Путин и Трамп
12:05 В борьбе с Россией за базы в Сирии проиграет Европа, - Дм.Бавырин
12:01 Запад пришел в ужас от русского вызова. И на дуэль не явился.., - Елена Караева
11:55 "Исход игры" понятен: Россия и Китай совместно изменят глобальную структуру, - Лу Ци
11:00 Эрик Ханымамедов: Жена странно умерла при родах, остался с сыном на пособии в 6 тыс. р. Помогите! (обращение к В.В.Путину)
10:47 Казахстанский футбольный клуб "Кыран" попал в международный скандал. Не отдавая долг туркам
10:44 Вице-премьер Серик Жумангарин стал вице-премьером - министром нацэкономики Казахстана
10:34 Токаев освободил Нурлана Байбазарова от должности министра национальной экономики
10:26 Европа "играет в бисер" от безысходности, - Тимофей Бордачев
09:41 Профессор Катасонов: Слабое место у санкций есть. Китай это понял и заставил Запад дергаться
09:33 Президент Румынии держится за кресло и за конституцию. Истечение срока полномочий главы республики обостряет политический кризис, - Къ
08:23 Окружение Байдена срывает миротворческий процесс Трампа, - Тая Сильвергельм
00:59 Турция против Израиля. США пустили Эрдогана по сирийскому лабиринту, - Станислав Тарасов
00:24 Традиции, мода и финансовые проблемы: почему в Таджикистане берут вторых жен? - Ширин Рахманова
00:21 Подводные камни успеха Турции в Сирии, - Юрий Мавашев
00:18 Выкрутасы независимости: Абхазия пошла на поклон к Грузии, - СП
00:09 Евросоюз не в силах обрушить нефтегазовые доходы России, - Иван Полетаев
00:05 Французы хотят перехода к Шестой республике. Рейтинги руководителей страны обвалились до минимума, - Юрий Паниев
00:04 Схватка за Черный континент: послесловие к визиту Байдена в Африку, - А.Веселов
00:02 Зеленский как "козел Иуда" ведет граждан Украины на убой по приказу Запада, - Д.Шевченко
00:01 Сирийская российская республика де-факто уже существует. Выживет ли? - Евгений Сатановский
00:00 В Бишкеке начал работу третий "Народный курултай"
|16:37 Строительство железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан стартует 27 декабря
16:04 РосАрмия взяла жилую часть Курахово! Осталось дожать "промку",- Радомир Маркуш
16:00 В ранней Вселенной обнаружили огромную черную дыру
15:48 Демографический бум Центральной Азии помог экономике?
15:45 Перегиб за недогибом. Золотоордынский вектор Российской истории, - Р.Антоновский
15:44 Покарали владыки кармы. Борьба за звание чемпиона вызвала скандал в шахматном мире
15:41 Великий Израиль атакующий Мошиах, - Александр Дугин
14:53 Степень зависимости Таджикистана от Китая (мнения экспертов)
14:06 НАТО начинает трещать по швам. Конфликт на Украине обрушит альянс, - Озрен Миланович
13:51 Народная демократическая партия Таджикистана выдвинула 28 кандидатов на парламентские выборы. Кто они?
13:08 Илон Маск реально хочет поломать полит-систему Англии, - Виктория Никифорова
13:00 Туристический центр Sea Breeze Uzbekistan на берегу Чарвака оценивается в $10 млрд. Агаларов начинает "узбекскую Панаму"
12:56 Драголюб Боснич: Антисирийская пропаганда Запада рушится как карточный домик
12:50 Регионы Восточной Финляндии находятся в глубоком кризисе из-за санкций против России, - Сусанна Пеккаринен
11:32 Газа, Ливан, Сирия, на очереди Йемен. Как Израиль будет воевать с хуситами, - Л.Цуканов
11:12 США создают биологическое оружие нового поколения. Гонка "зеркальных" биовооружений начата
10:28 Тесты по русскому для детей мигрантов в России будут бесплатными
10:20 Единая государственная политика России в сфере миграции не просматривается, - Екатерина Трифонова
08:47 В Киргизии сформирован "Национальный совет народного курултая". В составе 17 чел.
08:42 Гагаузия обсуждает возвращение статуса независимой республики, - Светлана Гамова
08:36 Курская дуга, 19 декабря: командование ВСУ готовит "мясорубку последней надежды", - СП
08:32 Конец света: Молдавия и Приднестровье готовятся к крупнейшему энергокризису, - Игорь Кармазин
08:27 Европа на дне: о неутешительных итогах антироссийской политики Брюсселя, - А.Белов
08:23 Тегеран приблизился к протестному блэкауту, - И.Субботин
08:20 Путин ответил за Сирию: хозяин Кремля дал мощный отлуп Эрдогану, - Мих.Ростовский
01:20 Новый год как приключение и открытие. Что ищут (и находят) иностранцы в РФ
01:13 Элита должна рисковать жизнью: сальвадорский террор и "пирамида Маслоу", - Андрей Школьников
00:56 Заговор против Кыргызстана: Лондон ищет поводы для санкций, - Анвар Ажиев
|Вице-премьер Серик Жумангарин стал вице-премьером - министром нацэкономики Казахстана
10:44 21.12.2024
Указом Главы государства заместителем премьер-министра - министром национальной экономики назначен Серик Жумангарин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.
"Назначить Жумангарина Серика Макашевича заместителем премьер-министра - министром национальной экономики Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе Президента.
В феврале этого года Серик Жумангарин был переназначен заместителем премьер-министра.
Серик Жумангарин родился 22 июля 1969 года в Актобе. Окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской революции энергетический институт и Казахский государственный университет имени Букетова.
В разные годы он работал в Министерстве экономического развития и торговли в качестве директора департамента региональной политики и межбюджетных отношений, занимал должность председателя Комитета регионального развития, был вице-министром и заместителем министра регионального развития республики. В 2014-2017 годах возглавлял Комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции МНЭ.
С сентября 2020 года Серик Жумангарин возглавлял Агентство по защите и развитию конкуренции.
В сентябре 2022 года Серика Жумангарина назначили заместителем премьер-министра - министром торговли и интеграции. Через год, 2 сентября 2023 года, Жумангарина освободили от должности министра торговли и интеграции. Он остался заместителем премьер-министра.
Ранее Глава государства освободил от должности Нурлана Байбазарова, занимавшего пост заместителя премьер-министра - министра национальной экономики.