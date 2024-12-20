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Казахстанский футбольный клуб "Кыран" попал в международный скандал. Не отдавая долг туркам
10:47 21.12.2024

Футбольный клуб "Кыран" из Туркестанской области не выплачивает турецкой фирме долг - более 57 миллионов тенге, несмотря на решение суда, передает Tengri Sport.

В редакцию Tengri Sport обратились представители турецкой компании ООО "Арена", которая оказывает услуги по проведению сборов футбольных команд. Как рассказал адвокат компании, в 2021 году казахстанский клуб "Кыран" воспользовался услугами фирмы, а затем отказался платить по счетам.

"В 2021 году футбольный клуб "Кыран" отдыхал и тренировался в Анталии. Мы оказали услугу, но оплата произведена не была, вели переговоры. Уже в 2023 году мы обратились в суд", - подчеркнул юрист.

По его словам, суд постановил взыскать с клуба 57,5 миллиона тенге.

"Так или иначе, "Кыран" как государственно-контролируемое предприятие относится к акимату. Акимат должен пополнять баланс клуба, который уже пойдет на оплату долга. Но нам сказали, что клуб обанкротился. При этом акимат не может обанкротить клуб до оплаты всех долгов, да и юридических действий по этому поводу никаких не было", - утверждает адвокат турецкой компании.

Редакция Tengri Sport обратилась в акимат Туркестанской области с просьбой прокомментировать ситуацию. Представители акимата заявили, что ответственность за долги клуба лежит на доверительном управляющем.

"Согласно договору доверительного управления с правом последующего выкупа №29 от 25 июля 2017 года, заключенного между управлением финансов Южно-Казахстанской области и физическим лицом Исабаевым А.Б, "Футбольный клуб "Кыран" передан в доверительное управление со сроком на 10 лет с правом последующего выкупа - Исабаеву Айбеку Бахтияровичу", - заявили в акимате на запрос Tengri Sport.

Отметим, в департаменте полиции Туркестанской области на запрос редакции ответили, что на Айбека Исабаева уголовных дел не имеется.

По условиям договора финансирование деятельности клуба осуществляется доверительным управляющим, а управление спорта не может принять меры к руководству ФК "Кыран". При этом еще 6 февраля 2020 года суд вынес решение о возвращении футбольного клуба из доверительного управления.

"В настоящее время ожидаются результаты работы судебных исполнителей по вопросу возвращения футбольного клуба "Кыран" в государство из доверительного управления", - заявили в акимате.

Только после этой процедуры будет принято решение, подчеркнули в ведомстве.

Уточняется при этом, что из государственного бюджета с 2017 по 2023 году на финансирование "Кырана" было выделено около 2,3 миллиарда тенге, а в 2024 году выделение средств было прекращено.

Отметим, что футбольный клуб "Кыран" в 2024 году был исключен из Первой лиги из-за того, что не выполнил требования к лицензированию команды от КПЛ. Ранее клуб несколько раз менял прописку, выступая то в Туркестане, то в Шымкенте, но юридически был закреплен именно за Туркестанской областью.

"В течении сезона "Кыран" трижды не явился на игру, за что им было засчитано технические поражения. На клуб наложен запрет на регистрацию игроков, имеются финансовые затруднения", - прокомментировали ситуацию в QFL.

Казахстанский футбольный клуб попал в международный скандал

Ранее в аналогичный скандал попал другой казахстанский клуб "Каспий". Он задолжал той же турецкой компании за те же услуги 235 тысяч евро. По утверждению представителей компании, "Каспий" уже погасил существующий долг.

Источник - tengrisport.kz
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