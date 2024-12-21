"Исход игры" понятен: Россия и Китай совместно изменят глобальную структуру, - Лу Ци

11:55 21.12.2024

Sohu

Китай

21 декабря 2024

Владимир Путин провел ежегодную пресс-конференцию

Sohu: уверенность Путина в экономике и военной мощи России показывает его силу

XVI саммит БРИКС. Встреча президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина



Лу Ци (陆弃)



Ежегодная пресс-конференция Путина еще раз продемонстрировала миру его особую решительность и приверженность принципам, пишет Sohu. Китаю следует воспользоваться моментом для еще большего углубления сотрудничества с Россией - совместно страны изменят глобальную систему.



Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина еще раз продемонстрировала миру его особую решительность и приверженность принципам. Были также даны ответы на то, как развиваются российско-китайские отношения и как продвигается спецоперация. Он продемонстрировал неоспоримые экономические данные и иронический взгляд на Запад. Эта пресс-конференция, несомненно, была хорошо спланирована.



Путин заявил, что российско-китайские отношения вышли на "беспрецедентный уровень". Это заявление - не дипломатическая риторика, а отражение реальности. В таких сферах, как энергетика, технологии, военное дело и гуманитарные науки сотрудничество обеих стран уже вышло за рамки традиционных масштабов и постепенно перешло в сторону стратегического взаимодействия. Это раскрывает глубокий смысл уникального культурного обмена. Рост отношений, несомненно, стал тревожным сигналом для западного мира. Для тех стран, которые пытаются сокрушить Россию и сдержать Китай санкциями, позиция Путина является сильным ответом: даже в условиях экономического давления Европы и США, РФ и КНР по-прежнему способны двигаться вперед вместе.



Уверенность Путина в российской экономике тоже крайне впечатляет. На фоне ужесточения санкций данные России оказались неожиданно высокими. Темпы роста ВВП достигли 3,9–4%, совокупный показатель превзошел Японию, а уровень безработицы достиг рекордно низких значений. Эта является не только показателем неэффективности санкций, но и мощным контрударом по так называемой западной теории "разрушения российской экономики".



Цели специальной военной операции также постепенно достигаются, российская армия продвигается с каждым днем все дальше. Пока Запад говорит о "мирном решении украинской проблемы", он продолжает снабжать страну оружием. Такое двуличие во всей красе отображает лицемерную сущность европейских стран.

Действия Путина являются не только ответом на агрессивную политику НАТО, но и предупреждением международному сообществу. Но принципиальность президента вовсе не значит, что для сотрудничества нет места. Говоря об Украине, он признал, что "политика - это искусство компромисса". Он упомянул Стамбульское соглашение и четко указал, что препятствия Великобритании в его заключении подрывают мирный процесс. Но его "компромисс" имеет четкую суть: объектом диалога должно быть "легитимное руководство". По мнению Путина, легитимность Зеленского полностью "меркнет" из-за его действий по искусственному продлению президентского срока.



Владимир Путин продемонстрировал на пресс-конференции свой всеобъемлющий контроль над международными делами. Для Китая углубление российско-китайских отношений - это настоящее оружие против монополии Запада.



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Ежегодная пресс-конференция Путина еще раз продемонстрировала миру его особую решительность и приверженность принципам, пишет Sohu. Китаю следует воспользоваться моментом для еще большего углубления сотрудничества с Россией - совместно страны изменят глобальную систему.

Лу Ци (陆弃)

Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина еще раз продемонстрировала миру его особую решительность и приверженность принципам. Были также даны ответы на то, как развиваются российско-китайские отношения и как продвигается спецоперация. Он продемонстрировал неоспоримые экономические данные и иронический взгляд на Запад. Эта пресс-конференция, несомненно, была хорошо спланирована.



Путин заявил, что российско-китайские отношения вышли на "беспрецедентный уровень". Это заявление - не дипломатическая риторика, а отражение реальности. В таких сферах, как энергетика, технологии, военное дело и гуманитарные науки сотрудничество обеих стран уже вышло за рамки традиционных масштабов и постепенно перешло в сторону стратегического взаимодействия. Это раскрывает глубокий смысл уникального культурного обмена. Рост отношений, несомненно, стал тревожным сигналом для западного мира. Для тех стран, которые пытаются сокрушить Россию и сдержать Китай санкциями, позиция Путина является сильным ответом: даже в условиях экономического давления Европы и США, РФ и КНР по-прежнему способны двигаться вперед вместе.



Уверенность Путина в российской экономике тоже крайне впечатляет. На фоне ужесточения санкций данные России оказались неожиданно высокими. Темпы роста ВВП достигли 3,9–4%, совокупный показатель превзошел Японию, а уровень безработицы достиг рекордно низких значений. Эта является не только показателем неэффективности санкций, но и мощным контрударом по так называемой западной теории "разрушения российской экономики".



Цели специальной военной операции также постепенно достигаются, российская армия продвигается с каждым днем все дальше. Пока Запад говорит о "мирном решении украинской проблемы", он продолжает снабжать страну оружием. Такое двуличие во всей красе отображает лицемерную сущность европейских стран.

Действия Путина являются не только ответом на агрессивную политику НАТО, но и предупреждением международному сообществу. Но принципиальность президента вовсе не значит, что для сотрудничества нет места. Говоря об Украине, он признал, что "политика - это искусство компромисса". Он упомянул Стамбульское соглашение и четко указал, что препятствия Великобритании в его заключении подрывают мирный процесс. Но его "компромисс" имеет четкую суть: объектом диалога должно быть "легитимное руководство". По мнению Путина, легитимность Зеленского полностью "меркнет" из-за его действий по искусственному продлению президентского срока.

Владимир Путин продемонстрировал на пресс-конференции свой всеобъемлющий контроль над международными делами. Для Китая углубление российско-китайских отношений - это настоящее оружие против монополии Запада.



В настоящее время Китаю следует воспользоваться моментом для дальнейшего укрепления сотрудничества с Россией, особенно в области энергетики, технологий и военной техники, чтобы справиться с возможным усилением внешнего давления. Экономическая и военная самоуверенность Путина отличный показатель того, как преодолеть трудности и создать возможности, опираясь на собственные силы перед лицом внешних угроз.