Washington Post: Судьба мира поставлена на карту: о чем будут договариваться Путин и Трамп

12:17 21.12.2024 The Washington Post



США

21 декабря 2024



Новая глава отношений Трампа и Путина: на кону весь мир

WP: от будущих контактов Путина и Трампа зависит судьба мира

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке - ИноСМИ, 21.12.2024



От того, как пойдет диалог России и США при Трампе, зависит очень многое, пишет WP. Вряд ли отношения между двумя странами станут более теплыми, но достижение компромиссов по ключевым вопросам не исключено.



В следующем году два самопровозглашенных геополитических альфа-лидера вступят в противоборство. В одном углу будет президент Дональд Трамп, жаждущий мирного соглашения с Украиной, которое сделает из него миротворца глобального масштаба. В другом - президент России Владимир Путин, влиятельный, склонный к манипуляциям и ярый антиамериканский автократ, который надеется склонить Трампа к созданию нового миропорядка без правил и прав человека.



Путин жаждет крупной сделки в области европейской безопасности, которая отдаст Украину на откуп Кремлю, ослабит НАТО и укрепит позиции России как мировой державы. Перед любыми переговорами Москва тщательно оценивает заявления, амбиции и уязвимые места Трампа, но в то же время опасается его непредсказуемости. К слабым сторонам избранного президента, по мнению российских аналитиков, относятся геополитическая наивность, низкая концентрация внимания и склонность полагаться скорее на интуицию, чем на разум. "Трамп намеренно молчит, потому что не знает, - сказал Константин Ремчуков, главный редактор „Независимой газеты". - Мы видели его предвыборную кампанию. Он не слишком разбирается в геополитических вопросах".



Главной проблемой в отношениях между двумя лидерами станет конфликт на Украине, который Трамп пообещал завершить за 24 часа. Но Путин выдвигает жесткие условия для любой сделки, включая неприсоединение Украины к НАТО, значительное сокращение ее вооруженных сил и сохранение подконтрольных России территорий. Аналитики не видят особой надежды на мирное соглашение, учитывая максималистскую позицию Путина и опасения Трампа выглядеть слабым, если он даст России слишком много. Трамп, "как и любой мировой лидер, хочет вести переговоры с позиции силы. Он не хочет, чтобы его считали слабым и пресмыкающимся перед Путиным", - уверен Джошуа Гумински (Joshua Huminski), старший вице-президент по программам национальной безопасности и разведки в Центре изучения президентства и конгресса.



Пока что сигналы между Путиным и Трампом не говорят о начале новой оттепели в отношениях. В прошлом месяце Путин предупредил, что Трамп "не в безопасности", очевидно, намекая на его возможное убийство: "К сожалению, в истории Соединенных Штатов были всякие разные случаи", - сказал он. Трамп, в свою очередь, ликовал после того, как Путин потерял своего сирийского сторонника Башара Асада, заявив, что Россия находится в "ослабленном состоянии" из-за боевых действий на Украине и проблем в экономике. "Пришло его время действовать", - сказал он, призывая Путина к прекращению огня и мирным переговорам.



Однако во многом эти два человека сходятся во мнениях. Путин нетерпим к западному либерализму - иностранным лидерам, которые читают ему лекции о российских репрессиях и общечеловеческих ценностях, таких как права человека. В Трампе он видит такого же безжалостного циника. Это может стать преимуществом в стремлении превратить Россию в глобальную державу в условиях нового многополярного порядка без соблюдения прав человека, где глобальные гиганты делят мир и торгуют суверенитетом более слабых стран. "Этот подход, основанный на ценностях, сформировал то, что Путин ненавидит больше всего, - порядок, основанный на правилах, и именно поэтому наши отношения ухудшились, - полагает Ремчуков. - Трамп в этом отношении представляется человеком, которому нет дела до ценностей и идеологии, который не продвигает и не ругается ни по одному из этих вопросов. Он говорит: „Мне все равно, что вы делаете внутри своей страны"".



Выступая через несколько дней после победы Трампа, Путин продемонстрировал триумфальные настроения, заявив, что его новый порядок почти достигнут. "На наших глазах формируется совершенно новое мировое устройство, не похожее на то, что мы знаем из прошлого", - заявил он, добавив, что, поскольку старый основанный на правилах порядок мертв, в настоящее время ведется борьба за формирование нового, "речь идет о столкновении принципов". НАТО, по его словам, является "откровенным анахронизмом", а Устав ООН пора менять ввиду появления "новых центров силы". Западный либерализм, уверен он, "тоталитарен по своей сути".



Известный российский журналист и писатель Михаил Зыгарь*, осужденный в России за критику спецоперации и проживающий в Соединенных Штатах, считает, что Путин обращался непосредственно к Трампу, когда говорил, что рано или поздно Запад поймет необходимость "прагматичного, трезвого подхода, основанного на весьма жесткой, порой циничной, но рациональной оценке происходящего и собственных возможностей." "Проще говоря, Путин настаивает на том, что всякий диктатор заслуживает терпимости, а каждый режим имеет право на репрессии", - написал Зыгарь в недавнем анализе.



Войны, по мнению Путина, неизбежны. Принцип "кто сильнее, тот и прав" вполне рабочий. "Странам приходится защищать свои интересы вооруженным путем, отстаивать их всеми доступными средствами", - сказал Путин и спустя два дня ударил по Украине новой ракетой средней дальности "Орешник". С тех пор он угрожает поступать так же с киевскими центрами принятия политических и военных решений.

Спецпосланником по Украине Трамп выбрал генерал-лейтенанта в отставке Кита Келлога, который утверждал, что деловой подход избранного президента во время первого срока позволил ему "снизить напряженность в отношениях с Путиным, твердо отстаивая интересы американской безопасности".



На фоне подготовки Путина и Трампа к противостоянию российский лидер ограничен во времени способностью своей стесненной санкциями экономики выдерживать конфликт и дальше, но при этом делает ставку на то, что Украина продержится всяко меньше, особенно если Трамп сократит поставки западного оружия. "Путин рассчитывает на то, что сможет что-то решить с Трампом, - сказала в интервью Татьяна Становая*, старший научный сотрудник Российско-Евразийского центра Карнеги**, добавив, что он надеется убедить Трампа в том, что боевые действия должны закончиться - конечно, на его собственных условиях. - Если это не сработает, то он просто продолжит воевать с расчетом на то, что долго сопротивляться Украина не сможет".



Российский ученый, близкий к высокопоставленным российским дипломатам, рассказал, что в Кремле не настроены на компромисс, поскольку его войска неуклонно продвигаются на восток Украины, а экономический коллапс стране явно не грозит. "Россия готова вести переговоры, но с позиции силы, а не слабости", - сказал он на условиях анонимности из-за деликатности темы.



Хвастовство Трампа тем, что он может быстро заключить сделку, свидетельствует о нетерпении, поэтому московские чиновники продолжают настаивать на том, что соглашение должно устранить "первопричины" конфликта, полагая, что ситуация чревата долгими и сложным переговорами по более широкому пакту касаемо европейской безопасности.



Желание Путина заключить крупную сделку транслирует близкий к Кремлю консервативный олигарх Константин Малофеев, который заявил в интервью Financial Times, что Путин отвергнет все предложения Трампа, если они не будут касаться одновременно и Украины, и Европы, и всего остального мира. По словам ученого, Москва может заявить, что готова проявить "гибкость" в контексте ряда территориальных требований к Киеву в обмен на уступки в отношении будущей архитектуры безопасности Европы.



По сути, это означает, что на саммите Трамп и Путин согласятся разделить мир на сферы влияния, гарантировав главенство России над Украиной, Грузией и другими бывшими советскими республиками, не входящими в НАТО. Это ограничит альянс и поставит под угрозу безопасность Европы. "Я надеюсь, Трамп не попадет в эту ловушку, потому что европейцы явно будут возражать, да и украинцы тоже", - высказался бывший высокопоставленный американский дипломат и эксперт по России, попросивший об анонимности ради соблюдения правил американского аналитического центра, где он работает. Путин, по его словам, "всегда хотел добиться в этом вопросе какого-то навязанного Америкой и Россией мира".



Тем временем, среди сторонников Трампа популярна точка зрения о расколе формирующегося российско-китайского альянса. В октябре в интервью правому обозревателю Такеру Карлсону избранный президент заявил, что ему придется "разъединить" Россию и Китай. "Эта точка зрения, похоже, пользуется популярностью у многих приближенных Трампа, включая тех, кого он назначил в команду по нацбезопасности", - написал директор Российско-Евразийского центра Карнеги** в Берлине Александр Габуев*.



Один из конгрессменов-республиканцев назвал эту "стратегию вбивания клина" попыткой российской пропаганды убедить Запад смягчить позицию в отношении Путина. Россия зависит от Китая в торговле, причем Путин и председатель Си оба знают, что через четыре года Трамп уйдет. По словам Габуева*, любая игра Трампа, направленная на ослабление связей между Москвой и Пекином, не увенчается успехом, учитывая "личные отношения между двумя автократами, их общее недоверие к Вашингтону и надежды обрести больше могущества в условиях формирующегося многополярного порядка - за счет Соединенных Штатов".



* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

** Включен Минюстом РФ в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации Источник - ИноСМИ

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