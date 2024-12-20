США. Пентагон докладывает конгрессу: Китай наращивает свою военную мощь

14:05 21.12.2024 Китай наращивает свою военную мощь

оценки Пентагона для Конгресса США



Владимир Овчинский



18 декабря 2024 года опубликован доклад Пентагона для Конгресса США о наращивании военной мощи Китая.



В докладе отмечается, что Китай модернизирует ядерное оружие, авиацию и космические средства, даже после того, как Пекин начал преследовать высокопоставленных военных чиновников за коррупцию.



Пентагон оценивает, что Китай продолжает быстро продвигаться вперед. Его арсенал ядерных ракет вырос до более чем 600 по состоянию на май 2024 года, по сравнению с примерно 200 в 2020 году. Это ставит его на путь превышения 1000 к концу десятилетия.



В докладе оценивается, что НОАК также увеличила количество шахтных пусковых установок, которые теперь составляют более 320 в отдаленных пустынных районах на западе Китая и во Внутренней Монголии.



Наращивание было примечательно не только количеством боеголовок, но и ассортиментом его ядерных ракет. Китай работает над созданием ракетных сил, которые будут включать в себя как тактическое оружие малой мощности, так и баллистические ракеты большой дальности, что позволит ему учитывать различные уровни эскалации.



Пекин также добился значительного прогресса в своих военно-воздушных силах и флоте и быстро догоняет возможности США в нескольких областях, говорится в докладе.



Китайский флот, и без того крупнейший в мире по количеству судов, усилил давление на Тайвань, проведя беспрецедентные учения вокруг острова. Накануне публикации доклада представители тайваньских военных ведомств заявили, что Китай развернул крупнейший флот военных судов за последние три десятилетия в ходе неожиданных учений с участием более 90 военных и береговых судов вблизи Тайваня, южных японских островов, а также Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей.



В 2024 году в докладе Пентагона также отмечен растущий потенциал атак, которые могут быть направлены на Гуам - ближайшую к Китаю территорию США, где размещена значительная военная инфраструктура. В нем говорилось, что Гуам является вероятной целью для кибератак и что все более сложная ракетная программа НОАК ставит его в зону досягаемости наземного ядерного оружия и морских атак.



Военно-воздушные силы Китая добились значительных успехов в модернизации своих самолетов, включая модернизированные истребители и бомбардировщики, и "быстро приближаются к технологиям, типичным для стандартов США". В докладе отмечается, что технологии беспилотных летательных систем Китая, или дронов, достигли уровня, сопоставимого с военными США.



Космические возможности Китая также продолжают быстро расширяться. В докладе Пентагона подсчитано, что в 2023 году Китай провел 67 космических запусков, уступая только Соединенным Штатам, и вывел на орбиту более 200 спутников.



Китай наращивает усилия по достижению ключевых военных целей 2027 года, поскольку избранный президент Дональд Трамп готовится вступить в должность, подготавливая почву для высокорискованной перестройки отношений между США и Китаем. 16 декабря он задал тон сотрудничества, предположив, что Пекин и Вашингтон могли бы "работать вместе, чтобы решить все проблемы мира". Однако Трамп также выступил с суровыми предупреждениями, включая обещание ввести 60-процентные пошлины на китайский импорт, что может привести к резкой эскалации напряженности.



В 2023 году Пекин официально раскрыл оборонный бюджет в размере около $220 млрд. Даже при максимальном варианте оценки общие военные расходы Китая все равно составят примерно половину оборонного бюджета США.



Китай также более чем удваивает свои жидкотопливные межконтинентальные баллистические ракетные силы DF-5, вероятно, до 50 шахт. В рамках усилий по модернизации старых семейств межконтинентальных баллистических ракет, в том числе с несколькими разделяющимися головными частями индивидуального наведения, по крайней мере 30 новых шахт будут содержать DF-5C. Пентагон также ожидает возможного размещения в шахтах и ​​на железнодорожных путях дорожно-мобильных межконтинентальных баллистических ракет DF-41 , которые имеют до трех боеголовок каждая.



Ракетные силы Китая уже держат некоторые ядерные силы в состоянии повышенной готовности. Новые межконтинентальные баллистические ракеты шахтного базирования, по крайней мере три спутника раннего предупреждения и российская помощь предвещают движение к позиции "раннего предупреждения и ответного удара" - то, что Соединенные Штаты называют "запуск по предупреждению".



В 2023 году Китай провел испытательный запуск двух межконтинентальных баллистических ракет из учебных шахт на западе Китая. Это говорит о том, что по крайней мере некоторые новые подразделения шахтного базирования примут позицию запуска по предупреждению.



Как вторая опора ядерной триады Китая, подводные лодки с баллистическими ракетами класса "Цзинь" типа 094 ведут почти непрерывное патрулирование в море. Они могут развертывать баллистическую ракету подводного базирования JL-3, которая может достичь континентальной части Соединенных Штатов из Южно-Китайского моря или бастионов залива Бохай. Производство подводных лодок типа 094 продолжается и после шести развернутых корпусов, хотя улучшенный тип 096 - для использования баллистической ракеты подводного базирования с несколькими боеголовками индивидуального наведения - планируется начать производство в середине 2020-х годов. Пентагон допускает возможность задержек 096, мотивируя продолжение производства 094, в то же время постулируя "попытку ускорить ядерный потенциал Китая морского базирования, как указал Си". Спешка Си подготовиться к возможной войне за Тайвань под его руководством подтверждает последнее объяснение. Завершает ядерную триаду Китая бомбардировщик H-6N, способный нести баллистическую ракету воздушного базирования, а в стадии разработки находится бомбардировщик-невидимка H-20 с дальностью полета более 10 000 километров.



Для быстрого создания дополнительных ядерных боеголовок Китаю необходимо обильное количество плутония. Россия поставила высокообогащенные урановые топливные сборки для двух быстрых реакторов-размножителей Китая, первый из которых уже завершен.



Наращивание ядерного потенциала Пекином отражает решимость иметь пригодные военные возможности на каждой ступени лестницы эскалации. Срочность этого усиливается восприятием того, что Китай сталкивается с военным соперничеством, кризисом и, возможно, даже конфликтом с Америкой - последнее, скорее всего, касается Тайваня. Соответственно, Китай стремится сдержать американское и союзническое вмешательство в сценарий, связанный с Тайванем, если это возможно, и контролировать эскалацию, если это необходимо: "Расширяющиеся ядерные силы Народно-освободительной армии позволят ей нацеливаться на большее количество городов, военных объектов и руководящих объектов США, чем когда-либо прежде в потенциальном ядерном конфликте". Этот первостепенный приоритет является единственным достаточным объяснением резкого отхода при Си от прежнего относительного численного ограничения в ядерном оружии.



Помимо ядерного оружия, стратегия "контринтервенции" Пекина и многопрофильные операции по точной войне в подавляющем большинстве делают упор на многоцелевые ракеты, способные доставлять полный спектр обычных полезных нагрузок ко всем мыслимым целям. Например, Китай имитировал "Совместные операции по нанесению ударов огневой мощью" против Тайваня, отчасти путем боевых стрельб баллистическими ракетами ближнего действия PCH191 на своих учениях 2022 года и учений с ракетой на своих учениях 2023 года. Эта высокоточная ракетная система будет играть решающую роль в совместных стрельбах во время тайваньской кампании. Эти учения также продемонстрировали значительную готовность морских сил и потенциал для наращивания.



Кроме того, четыре китайских атомных подводных лодки с управляемыми ракетами типа 093B Shang III, три из которых могут быть введены в эксплуатацию к 2025 году, могут иметь крылатые ракеты для атаки наземных целей - тенденция, вероятно, распространится на крупные военные корабли.



Учитывая опасения по поводу участия ВМС США и союзных сил, Китай использовал десятилетия акцента на баллистических ракетах в пяти различных типах противокорабельных баллистических ракет. Первая противокорабельная баллистическая ракета Китая, DF-21D, способна к быстрой перезарядке в полевых условиях. Вариант противокорабельной баллистической ракеты DF-26 может быть быстро заменен на обычные и ядерные альтернативы для атаки наземных целей - DF-26 способна наносить ядерные точные удары, потенциально с возможностью малой мощности. В дополнение к обычным противокорабельным и обычным и ядерным полезным нагрузкам для атаки наземных целей, многочисленные китайские DF-17 имеют гиперзвуковой планирующий аппарат для уклонения от радаров и баллистической противоракетной обороны США и союзников.



Недавно были развернуты баллистические ракеты DF-27 с дальностью полета от 5000 до 8000 километров. В дополнение к их обычному противокорабельному режиму они могут нести гиперзвуковые и обычные и ядерные боевые нагрузки для атаки на суше. Потенциальные цели включают Гуам, Аляску и Гавайи.



Наконец, гиперзвуковая противокорабельная баллистическая ракета YJ-21 была испытана с крейсера типа 055 Renhai.



Особого внимания заслуживают восемь крупных китайских авианосцев Renhai с их передовыми датчиками и средствами связи, а также 112 вертикальными пусковыми трубами, вмещающими разнообразные ракеты: наземные, противокорабельные, противовоздушные и противолодочные. По всем направлениям: расширение границ в проецировании силы



В то время как Тайвань и другие спорные претензии на суверенитет в пределах Первой цепи островов, несомненно, являются основным военным фокусом Китая, он одновременно стремится к созданию армии " мирового класса " - равной или превосходящей армию США - в соответствии со своими целями развития на 2035 и 2049 годы. Это по своей сути требует глобального охвата и передовых операций во всех областях.



Статус Китая как четвертого по величине поставщика оружия в мире обеспечивает дополнительный доход. С более чем 2 миллионами активных, 510 000 резервистов и 500 000 военизированных сотрудников крупнейшая в мире военная сила имеет людей, чтобы выполнять свои всеобъемлющие миссии.



В составе ВМС Китая уже насчитывается более 370 кораблей и подводных лодок (включая более 140 крупных надводных боевых кораблей) - не считая 22 корветов типа 056 Jiangdao , переданных береговой охране, или примерно 60 ракетных катамаранов типа 022 Houbei, которые он сохраняет. Пентагон прогнозирует 395 боевых кораблей к 2025 году, включая 65 подводных лодок, и 435 к 2030 году, включая 80 подводных лодок.



Быстро приближаясь к американским технологическим стандартам и, наконец, оснащенные работоспособными отечественными двигателями, ВВС Китая располагают 51 тяжелым транспортным самолетом Y-20A , дальность полета которого до 2400 морских миль может быть увеличена за счет 16 танкеров Y-20U. В дополнение к своей базе в Джибути, где Китай размещает 400 морских пехотинцев , он ищет базы и точки доступа для расширения досягаемости своих сил.



Самым масштабным, показательным недавним элементом продолжающихся оборонных реформ Си, как обсуждается в докладе, является, возможно, его роспуск 19 апреля 2024 года Сил стратегической поддержки - тех самых сил, которые он создал в 2015 году. Он переподчинил их подчиненные силы, Аэрокосмические силы и Силы киберпространства, непосредственно Центральной военной комиссии. К ним он добавил новые Силы информационной поддержки. Эти реформы сложны, как объясняет Пентагон, подробно описывая их сложный характер, но они необходимы для того, чтобы дать китайским военным наилучшее возможное управление сетями и системами связи, чтобы обеспечить успешное ведение высокотехнологичной войны против наиболее способного противника.



Другим показательным элементом продолжающихся военных реформ при Си, задокументированным в нескольких разделах доклада, является передача в 2023 году многих береговых подразделений, включая 300 истребителей (например, все морские ударные истребители-бомбардировщики JH-7), а также все морские ударные бомбардировщики H-6J, из ВМС в ВВС, чтобы первые могли сосредоточиться на авианосной авиации, вторые - на управлении и комплексной противовоздушной обороне. Таким образом, ВВС Китая приобрели боевые авиационные подразделения с фиксированным крылом, радиолокационные и противовоздушные подразделения, а также связанные с ними объекты, которые долгое время принадлежали его ВМС. Источник - Завтра

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