 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Лютое" утро в Казани. Бандеры атаковали беспилотниками столицу Татарстана
15:57 21.12.2024

Примерно восемь беспилотников типа "Лютый" в субботу утром атаковали Казань. Большая их часть попала в жилые, в том числе высотные дома, повредив фасады и крыши. По предварительным данным, обошлось без жертв, но несколько человек порезались осколками стекол. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Минобороны сообщило, что над Казанью были ликвидированы шесть беспилотников. Атака на объекты гражданской инфраструктуры произошла с 7:40 до 9:20, в ходе которой БПЛА применялись в три волны с разных направлений. Три беспилотных аппарата, принадлежащих Вооруженным силам Украины, были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны, в то время как еще три БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

"Сегодня Казань подверглась массовой атаке БПЛА. Если раньше нападениям подвергались промышленные предприятия, то сейчас враг нападает на мирных жителей, утром, прямо в их дома",- прокомментировал атаку раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Всего же очевидцы стали свидетелями восьми прилетов в Казани. Атака привела к разрушениям и пожарам, но, по предварительным данным, обошлось без жертв. Нескольким жильцам поврежденных домов пришлось обратиться к врачам - они получили порезы от вылетевших стекол. Застигнутые атакой на улице граждане прятались на станциях метро и в подъездах. Прекратили работу аэропорты Казани и Ижевска. Оперативными службами введен план "Ковер".

Наиболее значительные повреждения были зафиксированы после удара по ЖК "Лазурные небеса".

БПЛА врезались и взорвались на уровне 30-го этажа жилого комплекса. Пресс-служба раиса Татарстана сообщила, что премьер-министр Татарстана Алексей Песошин по поручению раиса республики выехал к ЖК "Лазурные небеса", туда же стянуты все экстренные службы города.

"В 7.40 утра я проснулся от столкновения дрона. Сразу понял, что это дрон, потому что были слышны звуки мотора и взрыв. Я сразу подошел к окну, выглянул в окно, ничего не видел. В общедомовой группе начали писать, что врезлся дрон",- сообщил "Ъ Волга-Урал" житель "Лазурных небес". Житель комплекса сказал, что позвонил в охрану, и они сообщили об эвакуации. Он попытался помочь пожарным открыть квартиры на этажах: одну удалось открыть, но в другую попасть пожарные не смогли. Затем послышались еще удары, и началась эвакуация.

Для жителей жилого комплекса "Лазурные небеса" была открыта круглосуточная горячая линия по вопросам размещения: 223-20-00 (доб. 24110). По информации силовых структур, работы на месте будут проводиться до утра, в здание никого не будут пускать.

В здании администрации Советского района (Шуртыгина, 1) организован штаб, куда эвакуирован один человек, также предоставлено горячее питание. Жители ЖК могут обращаться в администрацию для получения помощи с дальнейшим размещением.

Другой беспилотник попал в шпиль одного из зданий жилого комплекса "Маннхэттен". Пресс-служба мэрии Казани сообщила, что все коммуникации в комплексе работают в нормальном режиме. Переселение жильцов не потребовалось, однако власти подготовили пункты временного размещения для эвакуированных, если такая необходимость возникнет.

В Казани после атаки беспилотника был развернут оперативный штаб и организованы пункты временного размещения для эвакуированных жителей. В городе также включили сигнал тревоги. По решению главы Татарстана Рустама Минниханова, осмотревшего место одного из прилетов, в целях безопасности в субботу и воскресенье в республике отменены все массовые мероприятия.

Налет на Казань вызвал большой резонанс. Столица Татарстана в отличие от Рыльска (Курская область), который накануне был обстрелян ВСУ иностранными ракетами, что привело к многочисленным жертвам, достаточно далеко находится от границы с Украиной и зоны боевых действий.

Считается, что дальность полета БПЛА "Лютый" с боевой частью до 50 кг составляет примерно 1 тыс. км.

Впрочем, точный тип дронов будет установлен экспертами, которых привлек СКР, расследующий уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

21.12.2024
Николай Сергеев; Влас Северин, Казань

Источник - Коммерсант
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