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Иран готовитсят провести деноминацию. "Иранский риал" заменят на "иранский туман"
19:53 21.12.2024

Иран уберет четыре нуля со своих купюр, а официальную валюту "иранский риал" заменят на "иранский туман", соответствующий законопроект внес в парламент президент республики Масуд Пезешкиан, сообщило иранское госагентство Mehr.
"В парламент внесен законопроект о реформе финансово-банковского законодательства страны, суть которого заключается в стирании четырех нулей с купюр национальной валюты и изменении финансовой системы", - указано в материале.

По информации агентства, этот законопроект был предложен кабинетом министров и одобрен еще летом 2019 года, но именно сегодня в срочном порядке Пезешкиан представил его парламенту исламской республики.

Реформа направлена на борьбу с проблемами, вызванными хронической инфляцией и низкой покупательной способностью валюты, в частности, с ростом объемов ежедневных транзакций и негативным имиджем национальной валюты относительно иностранных.
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"В тексте законопроекта говорится, что национальной валютой Ирана станет "туман", который будет эквивалентен десяти тысячам действующих сейчас риалов и 100 парсэ. Также в целях облегчения перехода к новой системе двухлетний период будет рассматриваться как "период перехода", когда можно будет использовать для расплаты как туманы, так и риалы", - уточняется в материале.

Сейчас рыночный курс риала достиг рекордных 770 тысяч за доллар. При этом официальный курс Центробанка исламской республики существенно отличается и составляет чуть больше 420 тысяч за доллар, а один рубль, соответственно, оценивается в 4885,5 риала.
Это вызывает трудности в терминологии: жители Ирана привыкли сокращать сумму, убирая один ноль и называя цену в "туманах" - валюте, которая использовалась в стране до исламской революции 1979 года. Но зачастую сокращения в десять раз не хватает и сумму сокращают еще на три нуля, называя при этом получившуюся единицу измерения все тем же "туманом". Ликвидация четырех нулей должна облегчить проведение расчетов.

Источник - РИАН
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