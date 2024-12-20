"Потуги" Назарбаева на приеме у Путина связали с новым уголовным делом "Казахгейт-2" в США

20:40 21.12.2024

Депутат мажилиса Ермурат Бапи назвал поездку экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева на аудиенцию к президенту России Владимиру Путину потугами и связал их готовящимся в США уголовным делом "Казахгейт-2", передает корреспондент агентства.



"По моей информации, в Соединенных Штатах Америки назревает новый грандиозный скандал под названием "Казахгейт-2". Министерство юстиции Соединенных Штатов готовит новое уголовное дело в отношении мировых клептократов, которые пользовались когда-то услугами граждан Соединенных Штатов, компаний, страховых компаний и других субъектов, вплоть до экспертов. Если когда-то пользовались вот эти криптократы услугами субъектов Соединенных Штатов Америки, то в отношении них возбуждается уголовное дело", - сказал Бапи в эфире проекта Elmedia.



Как пояснил депутат, у него есть соответствующая инсайдерская информация.



"Мне кажется, все эти потуги, поездка экс-президента Нурсултана Назарбаева в Кремль, в Москву на прием Путину и введение новой нормы в закон о госсекретах Республики Казахстан – все это связано, мне кажется, с этим предстоящим мировым скандалом. Нам только придется подождать, когда откроется, и откроется, я так думаю, взорвется ящик Пандоры", - сказал Бапи.



Он выступил категорически против поправок, согласно которым сведения о здоровье и личной жизни Назарбаева станут государственной тайной – данные нормы уже направлены на подпись к президенту Касым-Жомарту Токаеву.



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Напомним, 13 декабря Кремль сообщил о встрече Назарбаева и Путина в президентской резиденции в России. Позднее депутат мажилиса VIII созыва Самат Нуртаза выразил тревогу в связи со встречей Путина с Назарбаевым, а журналист Асет Матаев, рассуждая о встрече, задался вопросом – это важный месседж или политическая ошибка? Отметим, что данная встреча помимо вопросов вызывает как минимум недоумение.



"Казахгейт" – это международный коррупционный скандал, который разразился в конце 1990 и начале 2000 годов, связанный с обвинениями в коррупции на высоком уровне в Казахстане, включая предполагаемые взятки, выплачиваемые западными нефтяными компаниями казахстанским чиновникам за доступ к нефтяным месторождениям. "Казахгейт" стал символом коррупции в странах с богатыми природными ресурсами, поднимая вопросы о прозрачности сделок в нефтяной сфере и этике работы международных корпораций.