Долгая ночь. Сегодня отмечается праздник зимнего солнцестояния Шаби Ялдо

20:52 21.12.2024

Что это за праздник и в чем его особенности.



В этот праздник на столе обязательно должен быть гранат



Ежегодно, в ночь на 22 декабря отмечают Шаби Ялдо, что в переводе означает "долгая ночь". Эту ночь, как праздник, отмечают таджикистанцы-зороастрийцы. Следующий за этой ночью день - день зимнего солнцестояния. Что это за день и в чем его особенности, – в материале "Азия-Плюс".



С научной точки зрения



