Арестован Лукин - глава Корпорации развития Курской области, он же - генподрядчик линий обороны под Курском

21:00 21.12.2024 Алексей Иванов



Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России и следователями Следственного управления УМВД России по Курской области 19 декабря задержан генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин. Вечером 20 декабря Ленинский районный суд Курска удовлетворил ходатайство следователя об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.



КРКО создана 26.06.2012. Выступает единым оператором по работе с инвесторами и развитию инвестиционной инфраструктуры региона. И - внимание! - выступала генеральным подрядчиком при возведении фортификационных сооружений на границе с Бандеростаном.



Соответственно, Лукина взяли по делу о растрате бюджетных денег при строительстве линий обороны в приграничной зоне, на которые было выделено 3,2 млрд рублей.



Ранее, 9 декабря, арестовали бывшего заместителя Лукина Игоря Грабина (выполнял в Корпорации развития Курской области административно-хозяйственные функции, связанные с управлением и распоряжением имуществом и денежными средствами). Следствие не сомневается в том, что Лукин давал Грабину устные заведомо незаконные распоряжения, что "повлекло необоснованное расходование денежных средств в общей сумме 173,2 млн рублей, предназначенных для строительства фортификационных сооружений на территории Курской области, возведения и технического прикрытия опорных пунктов на территории Курской области, а также тяжкие последствия в виде причинения значительного материального ущерба".



"18 декабря 2024 года по материалам проверки прокуратуры Курской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) по факту завышения должностными лицами сметной стоимости по государственным контрактам на устройство сооружений, повлекшего причинение региональному бюджету ущерба в сумме более 800 млн рублей", - говорится в сообщении прокуратуры.



"Аргументы и факты" напоминают, что "на участке российско-украинской границы в 2022 году велись работы по возведению системы укреплений на протяжении 600 километров. В конце октября 2022 года занимавший тогда пост губернатора, а ныне - министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил, что были закончены работы по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны Курской области. Также шло строительство третьей линии укреплений. На место даже приезжала комиссия во главе с вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Тогда Роман Старовойт заявил, что Курская область готова "к отражению угроз любого уровня", в том числе и вооруженного вторжения".



Как пишут в соцсетях, "деньги были выведены, а по факту ничего не построено". "Царьград": "Когда ВСУ вторглись в Курскую область, им не препятствовали никакие фортификации. "Зубы дракона", которые должны были остановить технику, были просто аккуратно расставлены вдоль шоссе". ТГ-канал "Площадь" 6 декабря назвал КРКО "Волан-де-Мортом катастрофы с фортификацией" и первой целью грядущих чисток. "Ъ": "Еще до вторжения ВСУ работа корпорации стала предметом судебных разбирательств. Региональное управление капстроительства, к примеру, подало к ней иск на сумму более 2 млрд руб. за срыв возведения линий обороны". "Ведомости": "Общая сумма претензий превышает 3 млрд рублей".



Владимир Валерьевич Лукин родился 31.05.1981 в г. Бельцы на северо-западе Молдавской ССР в семье Валерия и Лидии Лукиных (отец Валерий Валентинович, специалист в области информатизации образования, доктор педагогических наук и отличник просвещения СССР, сейчас числится заслуженным работником социальной сферы Московской области, профессором департамента информатики, управления и технологий Института цифрового образования МГПУ). Позже переехал в Россию. С мая 2001 года по февраль 2003 года - водитель, старший инспектор, ведущий инспектор в Балашихинском центре занятости. В 2003-м окончил Государственный университет управления по специальности "Социология". С февраля по апрель 2003 года - ведущий специалист Министерства труда и социального развития РФ. В апреле 2003-го назначен ведущим специалистом ГУП "Мосгорэнерго", в феврале 2004 года - главным специалистом Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы, в январе 2005 года - начальником отдела в ОАО "Московская объединенная энергетическая компания", в июле 2005 года - главным специалистом Министерства экономического развития и торговли РФ, в октябре 2006 года - старшим научным сотрудником федерального государственного бюджетного научного учреждения "Институт содержания и методов обучения", в апреле 2007 года - специалистом-экспертом Администрации Президента РФ, в августе 2008 года - заместителем директора государственной корпорации "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в ноябре 2011 года - начальником инспекции жилищного надзора по Восточному административному округу Москвы. С июля 2012 года по март 2016 года - заместитель начальника Государственной жилищной инспекции города Москвы. Потом занимал должность руководителя Московского аналитического центра в сфере городского хозяйства (ГБУ "МАЦ"). В 2018-м стал советником губернатора Ивановской области Станислава Воскресенского, позднее был советником губернатора Нижегородской области Глеба Никитина; в Нижнем Новгороде с 2020-го возглавлял АО "Нижегородская областная коммунальная компания" (едва ли не самое денежное место в регионе). 11.10.2021 назначен генеральным директором АО "Корпорация развития Курской области". Кандидат психологических наук. Член президиума регионального политсовета "Единой России", региональный координатор партийного проекта "Предпринимательство". Женат, воспитывает дочь Ариану и сына Елисея. По слухам, имеет/имел очень неплохую "крышу" в Москве.



В сентябре 2024-го, уже после вторжения ВСУ (!), Лукину вручена медаль Минобороны "За вклад в укрепление обороны Российской Федерации". Хотя к тому времени он находился в оперативной разработке.



Mash: "Лукин получил медаль за вклад в укрепление обороны РФ. Которой вечно хвастался. Он был уверен, что его не арестуют. Даже после отставки экс-губернатора Смирнова. Его задержанный заместитель по финансам Грабин фактически не работал в Корпорации развития Курской области. Он отвечал только за вывод средств. Следствие считает, что фактические указания заключать те или иные контракты давал лично Лукин. Показания на него дали депутат-пивозавр Максим Васильев (советник директора ООО "Сиэми", сотрудничавшего с корпорацией; после обысков в компании "Сиэми" в октябре 2024-го хамски "наехал" на Никиту Михалкова и спешно отправился на учебу в Российский университет спецназа им. В. В. Путина в Чечне - Прим.) и экс-губернатор Смирнов. Также на опрос по делу вызвали заместителя губернатора Алексея Дедова".



"Обыски прошли в загородном доме Лукина и в квартире. Сотрудники МВД обнаружили наличные денежные средства в размере 1,7 млн рублей, а также коллекцию часов стоимостью более $100 тысяч", - рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах. Среди них часы Vacheron Constantin, Rado Diastar, IWC Aquatimer Ref., Zenith El Primero Grande Port Royal Open Chronograph, золотые часы Platinor, относительно скромные Hanowa Swiss Military Navy. К примеру, стоимость похожих моделей швейцарских часов марки Vacheron Constantin начинается от 2 млн рублей и переваливает за 10 млн рублей.



Гендиректор КРКО объявил, что будет обжаловать решение суда о заключении под стражу. "Убеждена, что его подставили", - заявила РИА Новости его супруга Юлия Лукина. Ну да, ну да... Такое честное лицо...



Лукин и Грабин могут получить по десяточке. Намерено ли следствие вменить статью "Госизмена" (ст. 275 УК РФ), пока не сообщается.



"Задержан вор, нажившийся на фортификациях. Судя по всему, "благодаря" Лукину и таким, как он, противнику и удалось так глубоко вклиниться на территорию России. Видимо, понадеялся, что война все спишет. Воровать на строительстве фортификаций - это, по сути, обрекать на смерть солдат, которые должны держать оборону на этих рубежах. И наказывать за такое нужно без всякого снисхождения", - подчеркнул военкор Александр Коц.



"Я думаю, это неплохо, если Лукин пойдет оборонять Курск. Такое делали и во времена Великой Отечественной войны. Люди искупали свою вину кровью. Сейчас многие из мест заключения уходят на фронт. Они могли получить небольшие сроки, отсидеться, но пошли защищать свою Родину. [...] Даже если что-то там случится, то он погибнет с честью", - отметил в интервью NEWS.ru член Комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Колесник. "Принятые изменения в Уголовно-процессуальный кодекс позволяют избежать обвиняемым уголовной ответственности. Для этого лицо, обвиняемое в преступлении, уже на стадии следствия может написать заявление о желании заключить контракт с Вооруженными Силами. В целом закон в данном случае действует одинаково для всех: и для лиц, обвиняемых в убийстве, и для лиц, обвиняемых в злоупотреблении полномочиями", - пояснил юрист Александр Хаминский.



Курский политолог Владимир Слатинов: "Задержание Владимира Лукина - событие более чем ожидаемое. Претензии со стороны официальных структур к деятельности корпорации по возведению фортификационных сооружений на границе региона были известны еще до событий 6 августа. После нападения ВСУ не было сомнений, что Центр назначит дополнительные проверки и проведет масштабный аудит причин случившегося. По всей видимости, результаты аудита начинают выливаться в задержания и уголовные дела. У общественности и медиа остаются несколько вопросов. Среди них два основных - были ли результаты проверок одной из причин смены руководства области? Официально это обстоятельство не озвучивалось, но исключать его нельзя. И второй - будет ли продолжение истории с задержаниями и уголовными делами? Понятно, что деятельность корпорации контролировалась ответственными чиновниками, то есть, тем же руководством региона. Степень ответственности разных должностных лиц в ходе аудита, по всей видимости, тоже устанавливается, равно, как и, видимо, определяется - будут ли дальше эту ответственность формулировать уже правоохранительные органы и суды. Политические последствия событий тоже несложно предугадать. Ясно, что общественное мнение будет приветствовать соответствующие решения. "Посадки" чиновников - один из самых популярных у нас сюжетов. На некоторое время это еще больше усилит популярность новой власти, хотя и массив ожиданий от нее тоже возрастет. Обещание врио губернатора [Александра Хинштейна] разобраться со статусными персонажами в областных структурах внешне пока выполняется, и это - существенный фактор, укрепляющий его статус в регионе". Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1734804000





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Сенаторы одобрили инициированный депутатами закон о борьбе с наркобизнесом

- Проект "Қарызсыз қоғам" партии "AMANAT" дает гражданам новые возможности для улучшения своей жизни

- Олжас Бектенов обсудил запуск Фонда фондов венчурных инвестиций с международными и казахстанскими экспертами

- Олжас Бектенов на индустриальной зоне Костанайской области проверил исполнение поручений Президента по развитию промышленности

- Нацкомиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК подвела итоги года

- Ряд системных проблем выявила Высшая аудиторская палата в сфере водоотведения

- Кадровые перестановки

- Алматы демонстрирует устойчивый рост экономики

- МТСЗН призывает работников Казахмыса урегулировать трудовой спор в правовом поле

