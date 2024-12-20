Событие недели в СВО. Три кризиса для ВСУ сразу

21:06 21.12.2024

Евгений Норин



СВО



За прошедшую неделю у ВСУ не то чтобы добавилось принципиально новых проблем, но резко обострились старые. Причем в нескольких местах сразу.



Начнем с южной части Донбасса.



Во-первых, русские все-таки прихлопнули Новый Комар. Украинские военные блогеры рисуют примерно такую картинку: штурмовая группа пошла в атаку, имея в авангарде "царь-танк" с "мангалом" и очень плотным прикрытием РЭБ. Это чудище прикрыло высадку сразу 50 штурмовиков, которые въехали в Новый Комар и заняли дома. Сделать с ними у противника ничего не получилось, и село перешло в руки русских. В результате Великая Новоселка все-таки осталась прочно охваченной с севера.



Еще потужнее ситуация выглядит для противника южнее. Там русские прошли Макаровку, которую неприятель отбил еще во время "наступа" 2023 года, и начали плотно обкладывать Великую Новоселку еще и с юга, забирая уже и на запад. То есть "укреп" ВСУ оказывается в полукольце с речкой за спиной. Все это еще не катастрофа, но уже проблема, и ВСУ в ближайшие недели придется определяться, что делать с Великой Новоселкой. "Незламна фортецця" в селе лишена смысла: все же политическое значение у нее невелико, так что политсоображения тут будут играть второстепенную роль, а главную – российские подразделения на флангах.



Севернее русские нацелились повторить "кураховский карман", но уже западнее Курахово. Здесь российские войска подходят к селу с удивительным названием Константинополь и совсем подошли к Зеленовке. Все это заметно к западу от Курахово, и нашим осталась пара километров до последней внятной дороги западнее населенного пункта. Поскольку наступления в целом небыстрые, можно ожидать через некоторое время спокойного сворачивания противником "мешка" у Курахово и завершения этой порядком затянувшейся эпопеи. Беда-огорчение для противника состоит в том, что придется опять оставлять окопы восточнее и отступать, отступать, отступать.



Отступление – это не тот маневр, который способствует улучшению состояния войск. Во-первых, это все равно приходится делать под ударами дронов и арты, а кроме того, никаких новых лучших позиций западнее не просматривается. Пока оборона устойчива, штурмовать позиции тяжело, но отходящий противник – это далеко не то же, что окопавшийся.



Между тем эту нехитрую истину предстоит осознать подразделениям ВСУ под Покровском.



Здесь русским удалось быстро овладеть поселком Шевченко. Значим он тем, что дальше уже, собственно, посадки с совсем маленьким селом Бельгийка – и все, сам Покровск. Реакция командования ВСУ оказалась нервной, и к Шевченко устремились части 3-й бригады нацгвардии. 3-я бригада – это формирование из "азовского движения", то есть не "тот самый" "Азов" (организация признана террористической и запрещена в РФ), но соединение на его базе. К тому же бригада сама по себе огромная – 6 батальонов пехоты, это, читай, скорее легкая дивизия. Однако прибытие мощного формирования с мотивированными бойцами не помогло. Как выразился украинский военный, "атака на Шевченко немножко провалилась". Мерзкий экс-нардеп Игорь Мосийчук (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), когда-то пиарщик "Азова", по этому поводу принялся ныть в соцсетях, рассказывая, что "более половины бригады не существует". Это, конечно, преувеличение, но "зрада" действительно оказалась значительной, а контратака бригады разбилась о новые позиции русских.



Мало того, ВС РФ уверенно расширяют зону контроля за поселком.



Общий план российского командования столь же очевиден, сколь и разумен. Покровск хорошо укреплен, и брать его в лоб – плохая идея. Однако постепенный обход населенного пункта делает положение противника катастрофическим. Из двух крупных дорог, ведущих от Покровска на запад, одна – в полукилометре от передовых позиций российских войск, другая – в четырех. Наступление идет дальше, и постепенно город становится крепостью с сорванными воротами, а обход продолжается.



И задача на зимнюю кампанию – сделать Покровск не крепостью, а ловушкой для ВСУ.