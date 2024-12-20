Искушения с последствиями. Членство в БРИКС - не гарантия порядочности, - Сергей Кожемякин

21:53 21.12.2024 Искушения с последствиями. Членство в БРИКС - не гарантия порядочности



Тактические уступки буржуазии грозят стратегической капитуляцией, если основополагающие принципы приносятся в жертву конъюнктуре. С такой опасностью столкнулось руководство Южно-Африканской Республики. Перед лицом гражданской войны оказался Мозамбик.



Шаг назад



Завершившийся ровно тридцать лет назад демонтаж системы апартеида в ЮАР имел последствия, вышедшие далеко за пределы страны. Коренное население было уравнено в правах с наследниками колонизаторов и допущено к управлению. Это привело к победе Африканского национального конгресса (АНК) на первых же демократических выборах.



Доверие к освободительному движению обусловило не только его славное прошлое. "Хартия свободы" - основной идеологический документ АНК - включал требования национализации промышленности, недр и банков, перераспределения земли, бесплатного образования, доступного жилья. На международной арене новое руководство заняло позицию неприятия гегемонизма. ЮАР осудила агрессию против Ливии, разоблачала геноцид Израиля на палестинских территориях, отказалась признать законность оккупации Западной Сахары Марокко. Этот же курс привел Преторию в БРИКС.



Однако в последние годы прогрессивные преобразования продолжались по инерции, уступая место противоположным тенденциям. Власть так и не решилась покуситься на экономическую систему, где господствуют старые бизнес-кланы, связанные с глобальным капиталом. Обогащение этой кучки и развитие страны идут по расходящимся линиям. Южная Африка - государство с глубочайшим уровнем неравенства в мире. 10 процентов населения владеют 80 процентами национальных богатств, свыше половины граждан живут в бедности, из них 40 процентов - в крайней нужде.



Хотя страна может самостоятельно обеспечивать себя многими продуктами питания, доля голодающих увеличилась с 3,7 процента в 2000 году до 8,1 процента в нынешнем. Другой печальный рекорд - безработица. Ее уровень, по последним данным, достиг 42 процентов. Среди молодежи показатель приближается к 60 процентам. По уровню убийств - 45 на 100 тыс. жителей - ЮАР уступает только Ямайке.



История знает немало примеров, когда компромиссы с буржуазией разлагали самые стойкие, на первый взгляд, движения. Не избежал этой участи и АНК. Сначала многие его лидеры, включая нынешнего президента Сирила Рамафосу, стали крупными бизнесменами. Затем либеральная повестка вторглась в государственную политику, отодвигая принципы "Хартии свободы" на задний план. Правительство допустило частный капитал в энергетику и железнодорожный транспорт, ослабли его связи с профсоюзами.



На парламентских выборах 29 мая АНК получил 159 мест из 400 и был вынужден пойти на создание коалиции большинства. Партнерами партии стали неолиберальный прозападный "Демократический альянс" (ДА) и "Фронт свободы плюс", защищающий интересы белого населения, выступающий в поддержку Израиля и требующий отделения от ЮАР Западно-Капской провинции.



На протяжении тридцати лет эти силы были главными противниками власти во внутренней и внешней политике, что не помешало Рамафосе назвать создание "правительства национального единства" "вторым чудом" после падения режима апартеида. В действительности ЮАР сделала шаг назад, и безобразные призраки прошлого обретают плоть и кровь.



Уже после формирования кабмина появились признания о тайных пружинах сделки. Один из лидеров ДА Хелен Зилле рассказала, что главным инициатором было бизнес-сообщество, не желавшее союза АНК с "леваками", а переговоры об альянсе начались еще в марте.



Триумф либералов



Хотя АНК сохранил ключевые посты, правые вошли в правительство. Среди полученных ими структур - МВД, министерства сельского хозяйства, образования и ряд других. Под угрозой развала коалиции вчерашняя оппозиция все смелее вмешивается в государственную политику.



"Демократический альянс" выступил против закона о национальном медицинском страховании, заявив, что он "вреден для бизнеса", и пытается опротестовать принятый прежним созывом парламента закон об образовании. Документ предусматривает госрегулирование системы школьного обучения, что противоречит идеям правых. Они продвигают модель, принятую в Западно-Капской провинции - регионе, которым ДА руководит с 2009 года. За это время количество частных школ там выросло втрое, в 2025 году планируется увольнение 2,5 тыс. сотрудников государственных учебных заведений.



Правительство поддается давлению, что подтвердил доклад о среднесрочной бюджетной политике, обнародованный министром финансов Энохом Годонгваной. Главной задачей названо наращивание инвестиций за счет частного сектора. Для этого будут упрощены правила государственно-частного партнерства, бизнес допустят к строительству автодорог, модернизации портов, железнодорожных магистралей, больниц. Власти намерены сократить дотации убыточным госпредприятиям.



Ускорен процесс приватизации. Министр коммуникаций Солли Малатси заявил о начале продажи национальной почтовой службы. Ранее предприятие прошло через болезненную оптимизацию с увольнением 6 тыс. сотрудников и закрытием более 200 отделений. Такая же судьба может постичь энергокомпанию "Эском". В интересах капитала и поправки в трудовое законодательство, ужесточающие правила проведения забастовок.



"Демократический альянс" назвал изменения "новой главой в экономической траектории Южной Африки", самодовольно добавив, что они стали результатом "неустанной работы ДА". "Во все тяжкие" пустился бизнес. Крупные сокращения провели горнорудная компания Seriti, металлургическая Sibanye Stillwater и другие.



Во внешней политике дрейф власти проявляется не менее ярко. ДА всегда выступал против участия ЮАР в БРИКС и нормальных отношений с Россией. После начала специальной военной операции лидер партии, а ныне министр сельского хозяйства Джон Стинхейзен посетил Киев, выразив солидарность с украинским руководством. "Южная Африка должна встать на сторону свободного мира и решительно выступить против российской агрессии", - заявлял он. В прошлом году ДА требовала ареста Владимира Путина, который должен был посетить ЮАР для участия в саммите БРИКС.



Гневной оказалась реакция партии на поездку Рамафосы в Казань и особенно на его слова о России как "ценном друге ЮАР". Там заявили, что президент не имеет права делать подобные заявления, не согласовав их с партнерами по коалиции. "Путин может быть другом Рамафосы, но его авторитарный режим, который нарушает международное право, ведя империалистическую войну против суверенного государства, не является другом ЮАР", - утверждает Стинхейзен.



В канцелярии президента отделались мягким напоминанием, что Претория придерживается политики неприсоединения, конструктивно сотрудничая как с Москвой, так и с Киевом. Уступкой либералам стал перенос на неопределенный срок визита в ЮАР российских стратегических бомбардировщиков Ту-160.



После этого правые партнеры АНК еще более осмелели. С громким заявлением выступил глава МВД Леон Шрайбер. Сославшись на визит в страну министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и охарактеризовав Киев как "ценного союзника и друга", он сообщил о подписании соглашения о взаимных безвизовых поездках владельцев дипломатических паспортов. Канцелярия Рамафосы дезавуировала заявление, пояснив, что международные договоры не входят в компетенцию министра. Впрочем, факт переговоров власти признали. "Как только дипломатические процедуры будут завершены, соглашение будет подписано", - проинформировал глава МИД Роланд Ламола.



Много вопросов к "пророссийской позиции" самого Рамафосы. Осенью он посетил США, высоко оценив темпы роста взаимной торговли, превысившей 20 млрд долл., и пригласив американский капитал наращивать инвестиции. "Приход правительства национального единства возродил оптимизм бизнеса в отношении Южной Африки. Сегодня я передаю вам сообщение, что этот оптимизм обоснован", - заявил Рамафоса. А 15 декабря официальный представитель президента Винсент Магвенья сообщил, что из-за ордера Международного уголовного суда Путин не будет приглашен на саммит "большой двадцатки".



Правый крен одобряют далеко не все. Напомним, с момента прихода к власти АНК находится в блоке с Южно-Африканской компартией (ЮАКП) и Конгрессом южноафриканских профсоюзов (КОСАТУ). Оба союзника критикуют коалицию с "неолиберальными реакционными силами". Как заявил генеральный секретарь ЮАКП Солли Мапаила, руководство страны не консультировалось с партией по этим вопросам, что привело АНК к капитуляции перед капиталом и предательству революции. Политик добавил, что это стало продолжением тенденции, проявлявшейся в коррупции, неолиберальной реструктуризации и скоординированном саботаже в госсекторе, когда падение эффективности становилось предлогом для приватизации.



12 декабря ЮАКП провела внеочередной съезд. Раскритиковав курс власти, коммунисты заявили о самостоятельном участии в ближайших местных выборах. При этом от альянса с АНК они пока не отказываются. "Мы хотим реализовать программу радикальных социальных преобразований, которая будет служить интересам большинства, а не меньшинства", - заявил Мапаила.



Похожие оценки дают в КОСАТУ. Профсоюзы провели общенациональную забастовку с требованием остановки неолиберальных реформ и обещают новые протесты.



Плоды предательства



Куда могут завести компромиссы с капиталом, показывает пример Мозамбика. В 1970-е годы под руководством марксистско-ленинской партии ФРЕЛИМО и при поддержке СССР народ страны сбросил колониальное ярмо. Несмотря на тяжелое наследие и инспирируемые Западом мятежи, Мозамбик двигался вперед.



Но избежать искушения богатством и допуском в гостиные западных дворцов власти не сумели. Правящая партия отказалась от коммунистической идеологии. Символом перерождения стал президент (в 2005-2015 годах) Армандо Гебуза, получивший прозвище "мистер бизнес" из-за принадлежавших ему крупных активов в строительной, рыболовной, банковской сферах.



Новые власти во главе с Филипе Ньюси провели ряд показательных антикоррупционных процессов. Самый громкий касался разворовывания 2 млрд долл., занятых у зарубежных доноров якобы для строительства рыболовецкого флота. На скамье подсудимых оказался экс-министр финансов Мануэль Чанг, сын бывшего президента Ндамби Гебуза и другие отставные чиновники.



Но отказываться от взятого социально-экономического курса руководство не стало. За последние годы в Мозамбике были открыты месторождения природного газа, способные принести в казну десятки миллиардов долларов. Власти предпочли отдать их западным корпорациям - французской "Тоталь", американской "Эксон Мобил", итальянской "Эни" и т.д. По концессионным соглашениям какие-то крохи начнут перепадать стране только в 2030-2040-е годы. Недавно власти еще более упростили условия для иностранного капитала, либерализовав валютное регулирование и инвестиционный режим.



Официальный уровень бедности вырос в 2015-2022 годах с 46 до 65 процентов. По индексу человеческого развития Мозамбик находится на 183-м месте из 193. Из-за засухи к 13 млн жителей, страдающим от недоедания, в этом году присоединились еще полтора миллиона. Задержка выплаты зарплаты затронула даже госучреждения и армию.



Бедность и неравенство подпитывают нестабильность. В 2017 году в северной провинции Кабу-Делгаду начался исламистский мятеж. Боевики, костяк которых составили представители местных народностей мвани и маква, нападают как на правительственные силы, так и на объекты западных корпораций. Для борьбы с ними создана миссия с участием военных из Руанды, ЮАР и других стран.



Массовое недовольство проявилось после прошедших в октябре выборов. Власти объявили об убедительной победе кандидата ФРЕЛИМО Даниэла Шапу. Оппозиция не согласилась с объявленными итогами, заявив о многочисленных нарушениях. Там утверждают, что первое место занял кандидат партии "Подемос" Венансиу Мондлане. В то время как избирательная комиссия опубликовала общие сведения, оппозиция представила данные по большинству участков. Согласно им, Мондлане набирает 53,4 процента голосов, а Шапу - 36.



Конституционный суд потребовал объяснить несоответствие, но власти предпочли силовой вариант. Для разгона протестов привлечена армия, в беспорядках погибли десятки человек. Убиты официальный представитель "Подемос" Пауло Гуамбе и юридический советник партии Эльвино Диаш. Сам Мондлане был вынужден покинуть страну, но протесты продолжаются. Мозамбик пожинает плоды выбора, сделанного тридцать лет назад.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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