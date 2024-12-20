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|В сборную Таджикистана перебралась легкоатлетка из России Парвина Аминжанова
21:59 21.12.2024
Алексей Корчагин, специально для Asia-Plus
World Athletics разрешила российской спортсменке выступать за таджикскую команду.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) разрешила российской прыгунье с шестом Парвине Аминжановой представлять Таджикистан на международных стартах
Как сообщает World Athletics, Парвина Аминжанова имеет право представлять Таджикистан с 25 сентября 2024 года.
Аминжановой 20 лет. Последний раз она принимала участие в соревнованиях в феврале 2024 года, когда на молодежном первенстве России в Санкт-Петербурге заняла восьмое место с прыжком на 3,50 м.
Личный рекорд Аминжановой 3,80 м, такой результат она показала в январе 2020 года на Кубке Санкт-Петербурга. Она выступала за Национальный государственный университет имени Лесгафта, в прошлом году заняла третье место на чемпионате вузов Санкт-Петербурга.
Напомним, что Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года после многочисленных допинговых нарушений.
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) восстановила членство ВФЛА в организации в марте 2023 года. При этом российские спортсмены не могут принимать участие в соревнованиях.