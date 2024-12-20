В сборную Таджикистана перебралась легкоатлетка из России Парвина Аминжанова

21:59 21.12.2024

Алексей Корчагин, специально для Asia-Plus



World Athletics разрешила российской спортсменке выступать за таджикскую команду.



Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) разрешила российской прыгунье с шестом Парвине Аминжановой представлять Таджикистан на международных стартах



Как сообщает World Athletics, Парвина Аминжанова имеет право представлять Таджикистан с 25 сентября 2024 года.



