АБИИ выделил Таджикистану первые $270 млн на строительство Рогунской ГЭС

22:01 21.12.2024 Общий объем финансирования со стороны банка составит $500 млн.



Таджикистан и Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) подписали соглашение на сумму $270 млн (1,92 млрд юаней) для реализации "Программы развития Рогунской ГЭС, этап 1", сообщает НИАТ "Ховар" со ссылкой на Министерство финансов РТ.



Подписи под документом поставили министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода и вице-президент АБИИ Константин Лимитовский в Пекине 20 декабря.



Общий объем финансирования, предоставляемого Азиатским банком инфраструктурных инвестиций для строительства Рогунской ГЭС, составляет $500 млн, которые будут выделены в два этапа в рамках отдельных соглашений. На каких условиях выделяются средства, не сообщается.



Средства будут направлены на софинансирование Лота 1 и Лота 3А Рогунской ГЭС, а также на строительство и реконструкцию 55 км дорог, включая мосты между селениями.



Целью Программы является укрепление энергетической независимости и содействие устойчивому экономическому развитию Таджикистана, отмечено в сообщении.



Несколькими днями ранее Всемирный банк одобрил грант Международной ассоциации развития в размере $350 млн для финансирования завершения проекта Рогунской ГЭС.



Для завершения строительства Рогунской ГЭС потребуется $6,29 млрд, финансирование будет обеспечено за счет доходов от проекта, внутренних ресурсов и партнеров по развитию.



Рогунская ГЭС с установленной мощностью 3600 МВт станет крупнейшей гидроэлектростанцией в Центральной Азии. После полной сдачи в эксплуатацию годовой объем выработки электроэнергии составит от 13 до 17 млрд кВт*ч, что эквивалентно 65-85% годовой выработки электроэнергии в стране.



В машинном зале станции будут установлены 6 агрегатов мощностью 600 МВт каждый. Запуск последнего агрегата ожидается в 2029 году. В настоящее время на малой мощности работают два агрегата Рогунской ГЭС, которые были сданы в эксплуатацию в 2018 и 2019 годах. Источник - Азия-Плюс

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